Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

Степаненко может покинуть Турцию и вернуться в чемпионат Украины.

Кратко:

Степаненко близок к переходу в "Колос"

Контракт с "Эюпспором" действует до лета

В УПЛ может сыграть уже в этом сезоне

Полузащитник турецкого Эюпспора Тарас Степаненко может в ближайшее время вернуться в украинскую Премьер-лигу.

По информации ТаТоТаке, 36-летнего хавбека планирует заявить ковалевский Колос. Ожидается, что опытный футболист проведет в составе команды как минимум второй круг текущего сезона. После завершения этой части чемпионата стороны должны принять решение о возможном продолжении сотрудничества.

Сейчас контракт Степаненко с Эюпспор действует до лета.

Карьера в "Шахтере"

Напомним, с 2010 по 2025 год Тарас Степаненко выступал за донецкий Шахтер, где стал одной из ключевых фигур команды. В составе "оранжево-черных" он провел 437 матчей, значительную часть — с капитанской повязкой, и завоевал 25 трофеев.

В январе прошлого года полузащитник перешел в турецкий клуб, однако закрепиться в основе не сумел. В нынешнем сезоне Степаненко сыграл девять матчей, результативными действиями не отличился и часто оставался на скамейке запасных.

Таким образом, опытный опорник может снова появиться в УПЛ уже в ближайшее время.

