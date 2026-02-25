Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

Кратко:
- Степаненко близок к переходу в "Колос"
- Контракт с "Эюпспором" действует до лета
- В УПЛ может сыграть уже в этом сезоне
Полузащитник турецкого Эюпспора Тарас Степаненко может в ближайшее время вернуться в украинскую Премьер-лигу.
По информации ТаТоТаке, 36-летнего хавбека планирует заявить ковалевский Колос. Ожидается, что опытный футболист проведет в составе команды как минимум второй круг текущего сезона. После завершения этой части чемпионата стороны должны принять решение о возможном продолжении сотрудничества.
Сейчас контракт Степаненко с Эюпспор действует до лета.
Карьера в "Шахтере"
Напомним, с 2010 по 2025 год Тарас Степаненко выступал за донецкий Шахтер, где стал одной из ключевых фигур команды. В составе "оранжево-черных" он провел 437 матчей, значительную часть — с капитанской повязкой, и завоевал 25 трофеев.
В январе прошлого года полузащитник перешел в турецкий клуб, однако закрепиться в основе не сумел. В нынешнем сезоне Степаненко сыграл девять матчей, результативными действиями не отличился и часто оставался на скамейке запасных.
Таким образом, опытный опорник может снова появиться в УПЛ уже в ближайшее время.
