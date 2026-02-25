Укр
Громкий камбэк: Степаненко возвращается в УПЛ, но не в "Шахтер"

Руслан Иваненко
25 февраля 2026, 17:52
Степаненко может покинуть Турцию и вернуться в чемпионат Украины.
Степаненко готовится вернуться в УПЛ / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/tarasstepanenko

Кратко:

  • Степаненко близок к переходу в "Колос"
  • Контракт с "Эюпспором" действует до лета
  • В УПЛ может сыграть уже в этом сезоне

Полузащитник турецкого Эюпспора Тарас Степаненко может в ближайшее время вернуться в украинскую Премьер-лигу.

По информации ТаТоТаке, 36-летнего хавбека планирует заявить ковалевский Колос. Ожидается, что опытный футболист проведет в составе команды как минимум второй круг текущего сезона. После завершения этой части чемпионата стороны должны принять решение о возможном продолжении сотрудничества.

видео дня

Сейчас контракт Степаненко с Эюпспор действует до лета.

Карьера в "Шахтере"

Напомним, с 2010 по 2025 год Тарас Степаненко выступал за донецкий Шахтер, где стал одной из ключевых фигур команды. В составе "оранжево-черных" он провел 437 матчей, значительную часть — с капитанской повязкой, и завоевал 25 трофеев.

В январе прошлого года полузащитник перешел в турецкий клуб, однако закрепиться в основе не сумел. В нынешнем сезоне Степаненко сыграл девять матчей, результативными действиями не отличился и часто оставался на скамейке запасных.

Таким образом, опытный опорник может снова появиться в УПЛ уже в ближайшее время.

Как ранее писал Главред, в медиапространстве появились слухи о возможном судебном иске вингера Челси Михаила Мудрика против Украинской ассоциации футбола. По неофициальной информации, речь идет о ситуации с допингом, который якобы мог попасть в организм игрока во время пребывания в лагере национальной сборной Украины.

Кроме того, житомирское Полесье на финишной прямой переговоров с 21-летним центральным полузащитником львовских Карпат Олегом Федором. Переход игрока может состояться сразу после матча Карпат против Шахтера в 17-м туре УПЛ, который запланирован на 22 февраля.

Напомним, что главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров планирует обратиться к Украинской Премьер-лиге с просьбой перенести матчи 21-го тура с участием "Динамо", "Шахтера" и "Полесья". Цель – предоставить игрокам сборной больше времени на подготовку к плей-офф за выход на ЧМ-2026.

Об источнике: ТаТоТаке

"ТаТоТаке" — украинский медиа-канал с новостным и аналитическим контентом (часто о футболе, УПЛ и инсайдах).
Публикует новости, инсайды и аналитику — особенно об украинском футболе, УПЛ, трансферах и решениях по матчам. Известен цитатами экспертов и сообщениями о планах клубов или изменениях в чемпионате.
Часто освещает информацию, которую трудно найти на крупных новостных сайтах — например, детали предстоящих изменений в VAR или кадровые решения клубов, и затем эти материалы подхватывают другие медиа.

