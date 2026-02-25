Укр
В мечтах об отцовстве: жена Козловского показала фото из роддома

Анна Подгорная
25 февраля 2026, 16:57
Юлия Козловская опубликовала кадр с новорожденным младенцем.
Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном
Виталий Козловский дети - Юлия Бакуменко показала младенца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Вкратце:

  • У Виталия Козловского есть сын
  • Певец также мечтает о дочери
  • Сегодня жена артиста опубликовала снимок из роддома

Украинский певец Виталий Козловский на днях сообщил, что планирует стать отцом во второй раз. Он мечтает о дочери от своей жены и менеджера Юлии Бакуменко.

Сегодня она в своем блоге в Instagram опубликовала фото из роддома. На снимке можно рассмотреть новорожденного малыша.

Им оказался первенец семьи Козловских - сын Оскар. Сегодня мальчик празднует второй День рождения, в честь чего его мама и опубликовала едва ли не первое его фото. "В этот день ровно два года назад", - подписала кадр Юлия Козловская.

Оскар Козловский
Виталий Козловский дети - Юлия Бакуменко показала младенца / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Виталий Козловский также поздравил сына с Днем рождения и поблагодарил жену за ее вклад в воспитание ребенка. "Сынок, мой маленький мальчик. Мы так счастливы, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать все с любовью. Ты моя мотивация и мой ежедневный "пендель". Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной! Дорогая моя, любимая Юлия, спасибо тебе, что наделяешь нашего сына силой безграничной любви! Спасибо нашим бабушкам за заботу и ежедневную поддержку! Мы ценим это! Оскар, с Днем рождения!" - написал звездный отец.

Оскар Козловский
Оскар Козловский с праздничным тортом / фото: instagram.com/vkozlovsky_music

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

