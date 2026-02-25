Считались непристойными в СССР: какие привычные товары стеснялись покупать граждане

Независимо от уровня достатка того или иного человека, были товары, необходимые практически каждому, но покупать их все стеснялись.

Какие товары стеснялись покупать в СССР / Фото: сгенерировано ИИ

Вы узнаете:

Какие товары стеснялись покупать в СССР

Почему обыденные сейчас вещи были табу

Несмотря на хронический дефицит, который определял быт советского человека, в Союзе были вещи, которые можно было найти на полках магазинов. Однако приобрести их решались далеко не все. Причина — не цена и не недостаток, а общественные табу, которые формировались годами и превращали обычные покупки в акт "аморальности".

Товары, которые были доступны в СССР, но считались непристойными

В стране, где ковер на стене и хрусталь в серванте были символами достатка, а рядовые граждане жили почти одинаковой жизнью, существовала целая категория предметов, которые люди избегали покупать публично. Причем независимо от состояния или статуса, пишет УНИАН.

Презервативы

Слово "презерватив" в СССР считалось настолько непристойным, что его заменили безликим термином "резиновое изделие №2". Но даже это не спасало от стыда. Мужчины краснели перед продавщицами, женщины боялись, что их примут за "легкомысленных". В результате средство, необходимое для здоровья, покупали шепотом или вообще избегали.

Средства личной женской гигиены

Прокладки и тампоны появились только в конце существования Союза — и то в крупных городах. Они были дорогими, непривычными и вызывали недоверие. Большинство женщин продолжали шить многоразовые прокладки самостоятельно, потому что считалось недопустимым "демонстрировать" кому-то постороннему особенности своего здоровья.

Сигареты для женщин

Курение среди мужчин было нормой — от рабочего до ученого. Но женщина с сигаретой автоматически подвергалась осуждению. Ее могли считать "непристойной" или даже приравнять к представительницам "древнейшей профессии". Поэтому покупка сигарет для женщин превращалась в социальный риск.

Красивое белье

Кружевные комплекты в СССР были редкостью, а те, что появлялись, стоили неимоверно дорого. Женщина, которая стремилась носить что-то элегантное, автоматически попадала под подозрение: либо "буржуазные замашки", либо "слишком много внимания к себе". В советской морали рабочей красивое белье было ни к чему.

Лекарство от "неудобных" болезней

О проктологических, гинекологических или венерологических проблемах не говорили даже врачам. Многие люди терпели годами, надеясь, что "само пройдет". Те, кто все же получал рецепт, покупали лекарства, громко объясняя, что они "для родственника", чтобы не опозориться перед фармацевтом.

Почему так произошло

В СССР стыд часто был сильнее потребности. Система, стремившаяся создать "образцового гражданина", формировала табу на все, что касалось интимности, индивидуальности или телесности. В результате даже доступные товары превращались в запретный плод.

