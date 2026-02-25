Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корни

Руслан Иваненко
25 февраля 2026, 00:47
Автор рассказал, как определить время первой подкормки, чтобы рассада быстро наращивала здоровые корни.
Рассада
На что обращать внимание, когда листья сигнализируют о дефиците питательных веществ / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Когда правильно начинать первую подкормку рассады
  • Как совмещать подкормку с пикировкой в общих емкостях
  • Какие признаки дефицита азота и фосфора заметны на листьях

Одним из важнейших моментов является первая подкормка, которая определяет силу и здоровье будущего урожая.

Главред решил поделиться рекомендациями опытного садовода и автора YouTube-канала "Наша дача", который подробно объяснил, как правильно питать молодые растения.

видео дня

Когда начинать подкормку

Эксперт отмечает, что универсального графика подкормки не существует, ведь все зависит от вида культуры, метода выращивания и состояния рассады. Общепринятым сигналом для начала внесения удобрений является появление двух-трех настоящих листьев. В этот период растение способно эффективно усваивать питательные вещества.

Подкормка в общей емкости

Если рассада выращивается в общей емкости, первую подкормку рекомендуется совмещать с пикировкой. Специалист советует использовать удобрения с высоким содержанием фосфора, например 13-40-13, вместе со специальными укоренителями.

Фосфор помогает корневой системе быстро восстановиться после стресса и активизирует наращивание массы растения.

Подкормка в горшках или кассетах

В случае посева семян в отдельные горшки или кассеты логика подкормки остается аналогичной: когда растение формирует несколько настоящих листьев и пространство для развития ограничено, фосфорные удобрения укрепляют корни и способствуют устойчивому росту.

Признаки дефицита элементов и рекомендации

Эксперт также обращает внимание на сигналы растений о недостатке элементов питания. Желтые нижние листья свидетельствуют о дефиците азота, а сбалансированные удобрения типа 20-20-20 помогают поддержать развитие надземной части без риска вытягивания стеблей.

Важно учитывать состояние листьев, которое может напоминать голодание, но на самом деле быть следствием перелива: избыточная влага блокирует доступ кислорода к корням, что затрудняет усвоение питательных веществ.

"Умеренность в подкормке, внимательное наблюдение за внешним видом рассады и правильный выбор формулы удобрений — вот ключ к здоровому и сильному урожаю", — подытожил дачник.

Подробнее о первой подкормке рассады смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

удобрения рассада интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

23:43Украина
У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:40Мир
Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

К годовщине полномасштабной войны: Ротару оставила мощное послание украинцам

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Три знака зодиака вступают в "белую полосу": впереди - радикальные перемены

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Легендарные продукты времен СССР: почему многие до сих пор с ностальгией вспоминают их вкус

Последние новости

02:00

"Призываю не стыдиться": Ольга Сумская ошеломила откровенным признанием

01:30

51-летний Харчишин рассказал о новой любви: "Притягивает"

01:11

"Нет ненависти": Короткая призналась, как объясняла развод детям

00:47

Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корниВидео

24 февраля, вторник
23:54

Курган & Agregat и звезды "Тихой Навы" получили награды от президента Украины

Пятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со ЖдановымПятый год полномасштабной войны: когда наступит мир, и что еще задумал Путин – интервью со Ждановым
23:51

"Я очень надеюсь, что это вброс": журналист предупредил о масштабном скандале в УАФ

23:43

В Киеве и области будут отключать электроэнергию 25 февраля – графики

22:52

Количество отключений уменьшилось - новые графики для Запорожской области на 25 февраля

22:47

Графики изменены: когда не будет света в Днепре и области 25 февраля

Реклама
22:40

У Трампа заговорили о переговорах Зеленского с Путиным и вынесли главный вопрос

22:37

Новые графики отключений для Черкасской области - когда не будет света 25 февраля

22:26

Снежана Бабкина сообщила о страшном горе в семье - что случилось

22:15

Молодежь и семьи со всей страны: "Тень" присоединилась к Национальному дню молитвы за Украину в столице

21:54

Мальчик без ума: 44-летняя Альба подтвердила роман с молодым актером

21:49

"Показала нутро": что вытворила Настя Каменских за границей

21:43

Гороскоп на завтра 26 февраля: Тельцам - похвала, Львам - комплименты

21:38

Конец войны до 4 июля: Зеленский оценил инициативу Трампа и поставил условие

21:29

Чёрная плесень пропадёт за считаные минуты: простое средство есть в каждом домеВидео

21:19

На Львовщине прокурор сбил двух детей: следователи начали расследование, детали

20:56

Раскрыта тайна V-образной вставки на одежде: для чего она на самом деле нужнаВидео

Реклама
20:50

В Кремле поставили дедлайн по войне против Украины - названа дата

20:34

"Разносит нас капитально": названо главное преимущество РФ в войне с Украиной

20:10

Точно не "любвеобильный": как по-украински назвать человека, который часто влюбляетсяВидео

20:06

"Пусть договаривается с Москвой", – Зеленский четко ответил Орбану на шантажВидео

19:41

В Панаме нашли таинственную гробницу: что скрывает богатство древнего правителя

19:35

Одна простая привычка при стирке медленно "убивает" одежду: в чем ошибкаВидео

19:34

Крысы "захватили" город: женщина показала тревожную картину с улицыВидео

19:29

Не масштабное контрнаступление: раскрыта причина отступления россиян на фронте

19:10

Когда закончится война?мнение

18:49

Парковка, перевозки и не только: что изменится для водителей с 1 мартаВидео

18:40

Скучает ли кот без хозяина – вот, что делает кошка в течение дняВидео

18:37

Нюд, подвинься: тренды маникюра на весну 2026

18:32

Дожди с мокрым снегом обрушатся на Львовщину: объявлен желтый уровень опасности

18:30

"Нам станет очень тяжело": раскрыт тревожный сценарий продолжения войны

18:03

В украинском языке нашли слово с тремя апострофами: что это за языковой феномен

18:02

Девушка показала фото новой стрижки: никто не был готов к результатуВидео

17:55

Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

17:50

Погибли на месте: экс-солистка "Вороваек" лишилась двоих детей за один день

17:48

Солнечных дней больше, чем где-либо - какие регионы Украины самые теплыеВидео

17:47

"Вашего мужа терпеть не могут": экс-Остапчук вызверилась на Тимура Мирошниченко

Реклама
17:43

Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

17:40

Есть три варианта: в Fox News назвали сценарии завершения войны, чего ожидать

17:37

Россияне массово скупают недвижимость в ЕС: что задумали в РФ

17:25

Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают напряжение в отношениях

17:15

Странно, но в этом есть своя логика: почему японцы садятся на унитаз лицом вперед

17:06

ВСУ ударили ATACMS: уничтожены ЗРК, установки РСЗО и пункты управления армии РФ

16:58

Женщина сделала себе "постоянные скидки" в супермаркете: что она придумала

16:49

Путин назвал настоящую причину войны против Украины и "взорвался" новыми угрозамиВидео

16:41

Можно ли работать в первую неделю Великого поста: ответ священникаВидео

16:38

Скончалась популярная российская актриса

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять