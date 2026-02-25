Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корни

Вы узнаете:
- Когда правильно начинать первую подкормку рассады
- Как совмещать подкормку с пикировкой в общих емкостях
- Какие признаки дефицита азота и фосфора заметны на листьях
Одним из важнейших моментов является первая подкормка, которая определяет силу и здоровье будущего урожая.
Главред решил поделиться рекомендациями опытного садовода и автора YouTube-канала "Наша дача", который подробно объяснил, как правильно питать молодые растения.
Когда начинать подкормку
Эксперт отмечает, что универсального графика подкормки не существует, ведь все зависит от вида культуры, метода выращивания и состояния рассады. Общепринятым сигналом для начала внесения удобрений является появление двух-трех настоящих листьев. В этот период растение способно эффективно усваивать питательные вещества.
Подкормка в общей емкости
Если рассада выращивается в общей емкости, первую подкормку рекомендуется совмещать с пикировкой. Специалист советует использовать удобрения с высоким содержанием фосфора, например 13-40-13, вместе со специальными укоренителями.
Фосфор помогает корневой системе быстро восстановиться после стресса и активизирует наращивание массы растения.
Подкормка в горшках или кассетах
В случае посева семян в отдельные горшки или кассеты логика подкормки остается аналогичной: когда растение формирует несколько настоящих листьев и пространство для развития ограничено, фосфорные удобрения укрепляют корни и способствуют устойчивому росту.
Признаки дефицита элементов и рекомендации
Эксперт также обращает внимание на сигналы растений о недостатке элементов питания. Желтые нижние листья свидетельствуют о дефиците азота, а сбалансированные удобрения типа 20-20-20 помогают поддержать развитие надземной части без риска вытягивания стеблей.
Важно учитывать состояние листьев, которое может напоминать голодание, но на самом деле быть следствием перелива: избыточная влага блокирует доступ кислорода к корням, что затрудняет усвоение питательных веществ.
"Умеренность в подкормке, внимательное наблюдение за внешним видом рассады и правильный выбор формулы удобрений — вот ключ к здоровому и сильному урожаю", — подытожил дачник.
Подробнее о первой подкормке рассады смотрите в видео.
Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.
