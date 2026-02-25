Первая подкормка рассады – как не испортить урожай и укрепить корни

Автор рассказал, как определить время первой подкормки, чтобы рассада быстро наращивала здоровые корни.

На что обращать внимание, когда листья сигнализируют о дефиците питательных веществ / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Одним из важнейших моментов является первая подкормка, которая определяет силу и здоровье будущего урожая.

Главред решил поделиться рекомендациями опытного садовода и автора YouTube-канала "Наша дача", который подробно объяснил, как правильно питать молодые растения.

Когда начинать подкормку

Эксперт отмечает, что универсального графика подкормки не существует, ведь все зависит от вида культуры, метода выращивания и состояния рассады. Общепринятым сигналом для начала внесения удобрений является появление двух-трех настоящих листьев. В этот период растение способно эффективно усваивать питательные вещества.

Подкормка в общей емкости

Если рассада выращивается в общей емкости, первую подкормку рекомендуется совмещать с пикировкой. Специалист советует использовать удобрения с высоким содержанием фосфора, например 13-40-13, вместе со специальными укоренителями.

Фосфор помогает корневой системе быстро восстановиться после стресса и активизирует наращивание массы растения.

Подкормка в горшках или кассетах

В случае посева семян в отдельные горшки или кассеты логика подкормки остается аналогичной: когда растение формирует несколько настоящих листьев и пространство для развития ограничено, фосфорные удобрения укрепляют корни и способствуют устойчивому росту.

Признаки дефицита элементов и рекомендации

Эксперт также обращает внимание на сигналы растений о недостатке элементов питания. Желтые нижние листья свидетельствуют о дефиците азота, а сбалансированные удобрения типа 20-20-20 помогают поддержать развитие надземной части без риска вытягивания стеблей.

Важно учитывать состояние листьев, которое может напоминать голодание, но на самом деле быть следствием перелива: избыточная влага блокирует доступ кислорода к корням, что затрудняет усвоение питательных веществ.

"Умеренность в подкормке, внимательное наблюдение за внешним видом рассады и правильный выбор формулы удобрений — вот ключ к здоровому и сильному урожаю", — подытожил дачник.

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

