Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

Кратко:
- Более 50 населенных пунктов Черниговской области в зоне риска
- Весеннее половодье ожидается из-за аномальных осадков в этом году
- Мосты и дорожная инфраструктура проверяются заранее
Черниговская область ожидает весеннее наводнение из-за аномально большого количества осадков в этом году. Полсотни населенных пунктов находятся в зоне повышенного риска, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Заслушали гидрометеорологов. Специалисты прогнозируют, что наводнение будет. Есть разные сценарии его прохождения. В зоне риска — полсотни населенных пунктов области. Сегодня были доклады дорожников. Прежде всего — мосты. Здесь важно обеспечить сообщение и быстрое восстановление после того, как уровень воды снизится", — отметил Вячеслав Чаус.видео дня
Готовность служб
Глава области также добавил, что для помощи населению будут привлекать спасателей.
"Подразделения ГСЧС имеют четкий алгоритм действий и необходимую технику. В частности, для эвакуации людей и доставки продуктов и лекарств в труднодоступные места будут использовать вездеходы "Богун", которые уже доказали свою эффективность в предыдущие годы", — подчеркнул Чаус.
По его словам, наводнения — обычное явление для региона, однако погодные условия этого года требуют максимальной слаженности и готовности всех служб.
Погода в Украине в течение недели
Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украину поступает теплая воздушная масса, из-за чего температура во всех регионах существенно повысится. Наиболее интенсивное потепление ожидается на западе и юго-западе страны.
Осадки на этой неделе будут преимущественно небольшими, местами возможен туман.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.
Также погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также прогнозируются туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Кроме того, конец февраля в Днепре пройдет под знаком облаков и влаги. По данным метеосервиса Sinoptik, в ближайшие дни город накроет сплошная облачность, а сочетание сырости и ветра заставит горожан ощущать температуру значительно ниже, чем покажут термометры.
О персоне: Вячеслав Чаус
Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) — украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.
