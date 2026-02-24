Пятьдесят сел в опасности: наводнение угрожает одному из регионов Украины

Спасатели отрабатывают алгоритмы эвакуации и доставки продуктов и лекарств в населенные пункты на рискованных территориях.

https://glavred.info/ukraine/pyatdesyat-sel-v-opasnosti-navodnenie-ugrozhaet-odnomu-iz-regionov-ukrainy-10743602.html Ссылка скопирована

Местные общины получают рекомендации и инструкции / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Более 50 населенных пунктов Черниговской области в зоне риска

Весеннее половодье ожидается из-за аномальных осадков в этом году

Мосты и дорожная инфраструктура проверяются заранее

Черниговская область ожидает весеннее наводнение из-за аномально большого количества осадков в этом году. Полсотни населенных пунктов находятся в зоне повышенного риска, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Заслушали гидрометеорологов. Специалисты прогнозируют, что наводнение будет. Есть разные сценарии его прохождения. В зоне риска — полсотни населенных пунктов области. Сегодня были доклады дорожников. Прежде всего — мосты. Здесь важно обеспечить сообщение и быстрое восстановление после того, как уровень воды снизится", — отметил Вячеслав Чаус. видео дня

Готовность служб

Глава области также добавил, что для помощи населению будут привлекать спасателей.

"Подразделения ГСЧС имеют четкий алгоритм действий и необходимую технику. В частности, для эвакуации людей и доставки продуктов и лекарств в труднодоступные места будут использовать вездеходы "Богун", которые уже доказали свою эффективность в предыдущие годы", — подчеркнул Чаус.

По его словам, наводнения — обычное явление для региона, однако погодные условия этого года требуют максимальной слаженности и готовности всех служб.

Погода в Украине в течение недели

Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что в Украину поступает теплая воздушная масса, из-за чего температура во всех регионах существенно повысится. Наиболее интенсивное потепление ожидается на западе и юго-западе страны.

Осадки на этой неделе будут преимущественно небольшими, местами возможен туман.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Житомир и область окажутся под влиянием влажного атмосферного фронта, который принесет осадки сразу в двух "форматах" - мокрый снег и дождь.

Также погода в Украине в течение недели будет влажной. Ожидаются осадки, в частности, мокрый снег и дождь, также прогнозируются туманы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, конец февраля в Днепре пройдет под знаком облаков и влаги. По данным метеосервиса Sinoptik, в ближайшие дни город накроет сплошная облачность, а сочетание сырости и ветра заставит горожан ощущать температуру значительно ниже, чем покажут термометры.

Читайте также:

О персоне: Вячеслав Чаус Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) — украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред