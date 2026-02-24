Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

Дан Балан продолжает выступать на сцене.

Дан Балан удивил своим видом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дан Балан

Дан Балан выступил на концерте в Кишеневе

Как он сейчас выглядит

Молдавский певец и экс-тренер шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан дал концерт в Кишеневе и поразил поклонников своим видом.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, что артист поменял имидж: отрастил волосы, похудел и дополнил образ очками.

Поклонники моментально отреагировали на перевоплощение Дана и написали множество комментариев:

"Боже, что со здоровьем?";

"Совсем не узнать";

"Таким мы его еще не видели", - отметили пользователи соцсетей.

Дан Балан на концерте в Кишеневе / фото: t.me/funnylovedb

Дан Балан на концерте в Кишеневе / фото: t.me/funnylovedb

Как Дан Балан выглядел раньше / фото: instagram.com, Дан Балан

Что известно о позиции Дана Балана

Артист много лет выступал в Украине, а также развивал свою карьеру. 27 февраля 2022 года Балан отреагировал на вторжение страны-оккупанта РФ в Украину.

"Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори". И добавил на украинском языке: "Господи, спаси Украину! Всем сердцем с вами", - написал певец в соцсетях.

Реакция Дана Балана на полномасштабную войну в Украине / фото: скрин instagram.com, Дан Балан

Кстати, артист приезжал в Украину после 24 февраля 22 года и давал концерт в Одессе, также он посетил и Киев, где говорил только на украинском языке.

Отметим, как сообщал Главред, известный ведущий и волонтер Денис Христов попал под обстрел со стороны страны-оккупанта РФ в Купянском районе Харьковской области. Волонтер опубликовал фото автомобиля после обстрел и свое окровавленное лицо.

А также известный певец, а с недавних пор еще и актер, Владимир Дантес высказался о личной жизни. В комментарии Наталье Тур Владимир признался, что не переписывается с девушками в соцсетях.

О персоне: Дан Балан Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.

27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.

