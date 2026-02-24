Поклонники не узнали Дана Балана - как он сейчас выглядит

Кратко:
- Дан Балан выступил на концерте в Кишеневе
- Как он сейчас выглядит
Молдавский певец и экс-тренер шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан дал концерт в Кишеневе и поразил поклонников своим видом.
В соцсетях появились кадры, на которых видно, что артист поменял имидж: отрастил волосы, похудел и дополнил образ очками.
Поклонники моментально отреагировали на перевоплощение Дана и написали множество комментариев:
"Боже, что со здоровьем?";
"Совсем не узнать";
"Таким мы его еще не видели", - отметили пользователи соцсетей.
Что известно о позиции Дана Балана
Артист много лет выступал в Украине, а также развивал свою карьеру. 27 февраля 2022 года Балан отреагировал на вторжение страны-оккупанта РФ в Украину.
"Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори". И добавил на украинском языке: "Господи, спаси Украину! Всем сердцем с вами", - написал певец в соцсетях.
Кстати, артист приезжал в Украину после 24 февраля 22 года и давал концерт в Одессе, также он посетил и Киев, где говорил только на украинском языке.
О персоне: Дан Балан
Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.
27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.
