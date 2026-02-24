Укр
Украина заставит Россию закончить войну: Федоров рассказал о плане войны

Анна Косик
24 февраля 2026, 10:56
Чтобы заставить агрессора пойти на мир, Украина планирует реализовать три важные цели.
Федоров, ВСУ
Украина может лишить РФ экономического ресурса для продолжения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 68 ОАЕМБр

Что сказал Федоров:

  • Украина будет работать над окончанием войны не только на дипломатическом поле
  • В 2026 году Украина реализует план войны
  • Украинский план войны имеет три главные цели

Министерство обороны Украины разработало план войны, который будет реализовываться параллельно с дипломатией. Об этом сообщил глава МО Михаил Федоров в Telegram.

Согласно этому плану, Украина должна усилить оборону так, чтобы заставить страну-агрессора Россию к миру.

Какие цели включает план войны

Первая цель плана - закрыть небо. Главным приоритетом Украины является защита гражданских лиц и инфраструктуры.

"Наша цель - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков. Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию шахидам и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто - страна функционирует", - пояснил Федоров.

Вторая цель плана - остановить врага на земле, в море и киберпространстве. Министр подчеркнул, что фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов.

Враг платит за каждый километр украинской земли. Сейчас в Донецкой области - это 156 солдат на один квадратный километр. Украина планирует выйти на показатель более 200 убитых оккупантов за каждый квадратный километр.

"Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным. Наша цель - остановить врага в каждом домене - на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и завершения корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных", - добавил чиновник.

Третья важная цель Украины - лишить РФ экономического ресурса для ведения войны. Источник финансирования войны - это российская нефть, которая продается всему миру через так называемый теневой флот.

Теневой флот России
Теневой флот России / Инфографика: Главред

"Если перекрыть этот канал — ресурс на войну резко сократится. Что нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море. Чтобы дефицит бюджета России стал самым большим в истории. Мы уже готовим эту стратегию. То же самое — стратегия противодействия России в когнитивном домене", — сообщил глава МО Украины.

Как Украина будет реализовывать план войны

Федоров пояснил, что Украина делает ставку на win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны.

Также для украинских военных важно быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Сохранять лидерство в войне инноваций.

Кроме этого, Минобороны хочет применять математику войны. Благодаря системе еБаллов через DELTA уже есть качественные данные с поля боя. Следующим шагом будет преобразование данных в решающую силу, которая поможет видеть больше, думать быстрее и бить точнее.

"Мир в Украине наступит тогда, когда: небо будет закрыто, российская армия потеряет наступательный потенциал, экономика России не выдержит нагрузки. Мы ежедневно работаем для этого. Чтобы каждый день войны стал угрозой для существования России", - подытожил Федоров.

Каковы перспективы урегулирования войны для Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игоря Рейтеровича, вряд ли стоит ожидать изменения позиции США относительно сценария завершения войны в Украине.

Дело в том, что в структуре управления НАТО в Европе американцы сохранили ключевой контроль, который касается сил стратегического сдерживания, то есть ядерного оружия. Поэтому можно говорить о том, что США переходят к политике перекладывания ответственности на Европу за перспективы урегулирования войны в Украине.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что к концу 2026 года из-за ряда проблем страна-агрессор Россия может потерять способность вести активные боевые действия в Украине.

Ранее СМИ писали, что полномасштабная война в Украине перешла в фазу изнурительного противостояния, в котором ни одна из сторон не способна достичь переломного успеха.

Накануне сообщалось, что для Кремля территориальные претензии важны, но стратегическая цель войны шире: Москва стремится создать Украину, полностью подконтрольную своим интересам, и исключить любой "антироссийский" курс.

О персоне: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

война в Украине Михаил Федоров





