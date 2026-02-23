Укр
Буданов заинтриговал заявлением о завершении войны и встрече Зеленского с Путиным

Руслана Заклинская
23 февраля 2026, 16:09
Глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал новый раунд мирных переговоров.
Буданов назвал дату решающих переговоров с США и РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Буданова:

  • Новые переговоры Украины, РФ и США могут состояться 26 февраля
  • РФ требует передачи Донбасса
  • Вопрос встречи Зеленского и Путина остается открытым

Новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией с участием США должен состояться на этой неделе. Стороны приближаются к моменту принятия ключевых решений. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на Justice Conference.

По словам главы ОП, предварительная дата встречи уже известна - это 26 февраля, хотя возможны небольшие коррективы.

видео дня

"Мне кажется, это уже было официально сказано, что в районе 27-го плюс-минус день, два. Поэтому 26-е полностью попадает в этот промежуток", - сказал Буданов.

Он добавил, что сейчас идет согласование протокольных вопросов между четырьмя сторонами: Украиной, РФ, США и страной, принимающей переговоры. Финальная дата зависит от того, насколько быстро удастся синхронизировать графики всех участников.

Переговоры о завершении войны

Буданов подчеркнул, что переговоры идут сложно. В то же время он отметил, что дипломатический процесс подходит к критической черте.

По его словам, такие войны, как агрессия РФ против Украины, не заканчиваются сами по себе. По мнению Буданова, возможны только два варианта: либо справедливое решение, либо возвращение войны в еще более масштабной и опасной форме.

"Не секрет: переговоры идут непросто, но мы точно движемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения – продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость все же победит", – заявил он.

Сейчас Украина, по словам главы ОП, шаг за шагом приближается к результату благодаря дипломатическим усилиям и активной поддержке США. Буданов подчеркнул, что Украина стремится к справедливому миру, ведь отсутствие ответственности для агрессора создает риск повторения войны.

"Мир без последствий для агрессора - это его приглашение к повторению в разных уголках мира и пример для всех авторитарных режимов: "нападай, убивай, разрушай, и ничего тебе за это не будет". С точки зрения глобальной безопасности это абсолютно очевидно", - подчеркнул он.

Что требует РФ на переговорах

Глава Офиса президента Украины также рассказал, что во время мирных переговоров российская делегация настаивает на передаче ей Донбасса. По его словам, территориальные уступки являются главным требованием РФ.

"Территории - это главный вопрос. Все остальное второстепенно, и для них, и для всех остальных, мне кажется. "Отдайте нам Донбасс" - это их позиция", - рассказал Буданов.

Мирный план США из 20 пунктов
Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Встретятся ли Зеленский и Путин

Одним из самых острых вопросов остается возможность прямого диалога между президентом Украины и лидером России. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что только на таком уровне можно решить ключевой вопрос - судьбу территорий.

"Пока не знаем. Мы поднимали такой вопрос", - ответил глава ОП, отметив, что в РФ пока не дали окончательного ответа.

Изменят ли США подход к переговорам с РФ - мнение эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович заявил, что позиция США по войне в Украине вряд ли изменится. По его словам, США пока не готовы переходить к реальному жесткому давлению на Россию, сохраняя ключевой контроль в структурах НАТО и над стратегическими силами, в частности ядерным оружием.

Рейтерович считает, что Соединенные Штаты постепенно перекладывают ответственность за урегулирование войны на Европу. В то же время Вашингтон продолжает работать и рассчитывает на результат, однако к переходу к действительно жесткому давлению на Россию американская сторона пока не готова.

Мирные переговоры - что известно

Напомним, президент Украины рассказал, что на мирных переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, позиции сторон по территориям, в частности Донбасса, существенно расходятся. Зеленский заявил, что Украина не уйдет из Донбасса и не признает оккупированные территории российскими. Новый раунд переговоров состоится в Швейцарии

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в ходе последних переговоров обе стороны достигли значительного прогресса.

Также 21 февраля Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами на следующей неделе и подчеркнул, что Украина готова работать для достижения результатов на переговорах. Он также выразил надежду, что новый санкционный пакет ЕС усилит давление на Россию.

Как сообщал Главред, Украина, США и Россия достигли прогресса в отношении механизма прекращения огня во время трехсторонних переговоров в Женеве. По данным источника CNN, стороны смогли продвинуться в определении того, как именно будет работать режим прекращения огня.

Читайте также:

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

08:21

Масштабный пожар, который виден за километры: дроны ударили по НПС в ТатарстанеВидео

08:20

Карта Deep State онлайн за 23 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

