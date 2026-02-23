Укр
Что сделать с озимым чесноком весной: советы для большого урожая

Сергей Кущ
23 февраля 2026, 09:09
Чтобы получить крупные головки, важно знать, как ухаживать за озимым чесноком весной.
Что делать с чесноком весной
Что делать с чесноком весной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Нужно ли поливать чеснок весной
  • Что нужно сделать с почвой возле чеснока

С наступлением тепла огородники задаются вопросом, что сделать с озимым чесноком весной, чтобы получить крупные и плотные головки летом.

После зимы растения ослаблены, поэтому правильный весенний уход за озимым чесноком играет ключевую роль в формировании мощной корневой системы и активном росте зелёной массы.

Снять укрытие и привести грядку в порядок

Первое, что нужно сделать весной с озимым чесноком, — аккуратно снять укрытие. Если грядка была замульчирована листьями или соломой, лишний слой необходимо убрать, чтобы почва быстрее прогрелась, говорит селекционер Николай Завальный.

Важно дождаться стабильных плюсовых температур. Резкое раскрытие чеснока при угрозе заморозков может замедлить рост растений. Одновременно следует удалить сухие листья, остатки мульчи и подгнившие экземпляры.

Разрыхлить почву после зимы

Один из главных этапов ухода за озимым чесноком весной — рыхление междурядий. Почву аккуратно разрыхляют на глубину 3–5 см. Это обеспечивает доступ кислорода к корням и предотвращает застой влаги.

Если почва слишком плотная, чеснок может начать болеть серой гнилью. Поэтому рыхление — обязательная процедура для здорового развития культуры.

Первая подкормка озимого чеснока

Весной чеснок особенно нуждается в азоте. Именно он отвечает за активный рост пера.

Для подкормки можно использовать:

  • раствор мочевины (1 столовая ложка на 10 литров воды),
  • аммиачную селитру,
  • настой коровяка в пропорции 1:10.

Подкормку проводят только по влажной почве. Это помогает избежать ожогов корней и улучшает усвоение питательных веществ.

Полив озимого чеснока весной

Если весна сухая, грядку нужно умеренно поливать. Однако переувлажнение недопустимо — застой воды провоцирует гниль и грибковые заболевания. Важно соблюдать баланс и ориентироваться на погодные условия.

Осмотр растений после зимы

Обязательно проверьте, не подмерз ли чеснок. Ослабленные растения можно дополнительно подкормить или слегка присыпать перегноем для стимуляции роста.

Смотрите видео о том, что делать, когда у чеснока желтеют листья:

О персоне: Николай Завальный

Селекционер Николай Завальный из села Крикливец Крыжопольского района Винницкой области – агроном с более чем сорокалетним стажем. Односельчане его уважают и охотно обращаются, чтобы поделился секретами садоводства.

