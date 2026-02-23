РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчина

В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-dronami-po-odesskoy-oblasti-pogibli-20-letnyaya-devushka-i-muzhchina-10743065.html Ссылка скопирована

Что известно об атаке РФ на Одесскую область / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками

Под ударом оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры

Погибли два человека — 20-летняя девушка и мужчина около 45 лет

В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, погибли два человека. По меньшей мере три человеке пострадали, им оказывается необходимая помощь.

видео дня

"К сожалению, в результате ночного вражеского обстрела погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - уточнил Кипер позже.

По его словам, в результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме без детонации. Психологи ГосЧС оказали помощь жителям.

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают экстренные и коммунальные службы.

Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.

Атака РФ на Украину 23 февраля 2026 - последние новости

Как писал Главред, утром 23 февраля армия РФ также атаковала Запорожье дронами. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Кроме того, утром 23 февраля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Под атакой оказались два района города - Холодногорский и Основянский. Уже известно о нескольких раненых.

Напомним, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

РФ придумала новую тактику ударов: мнение эксперта

Россия всё более цинично применяет террористическую тактику двойных ударов. Они регулярно используют её против спасателей и медиков, прибывающих на место атак ракетами и дронами. Об этом заявил советник министра обороны, блогер, журналист Алексей Копытько.

"Мы вынуждены констатировать, что россияне наращивают удары дронами на глубину 50-80 км от ЛБС, убивая мирных жителей и атакуя логистику. Это объективная реальность", - добавил он.

Другие новости:

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред