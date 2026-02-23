РФ ударила дронами по Одесской области: погибли 20-летняя девушка и мужчина

Кратко:
- РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками
- Под ударом оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры
- Погибли два человека — 20-летняя девушка и мужчина около 45 лет
В ночь на 23 февраля армия страны-агрессора РФ снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, погибли два человека. По меньшей мере три человеке пострадали, им оказывается необходимая помощь.
"К сожалению, в результате ночного вражеского обстрела погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", - уточнил Кипер позже.
По его словам, в результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.
Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме без детонации. Психологи ГосЧС оказали помощь жителям.
Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают экстренные и коммунальные службы.
Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.
Атака РФ на Украину 23 февраля 2026 - последние новости
Как писал Главред, утром 23 февраля армия РФ также атаковала Запорожье дронами. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения. Поврежден объект промышленной инфраструктуры.
Кроме того, утром 23 февраля российские оккупанты атаковали Харьков ракетами. Под атакой оказались два района города - Холодногорский и Основянский. Уже известно о нескольких раненых.
Напомним, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.
О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
РФ придумала новую тактику ударов: мнение эксперта
Россия всё более цинично применяет террористическую тактику двойных ударов. Они регулярно используют её против спасателей и медиков, прибывающих на место атак ракетами и дронами. Об этом заявил советник министра обороны, блогер, журналист Алексей Копытько.
"Мы вынуждены констатировать, что россияне наращивают удары дронами на глубину 50-80 км от ЛБС, убивая мирных жителей и атакуя логистику. Это объективная реальность", - добавил он.
О персоне: Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
