"Это разделит общество": Зеленский сказал, к чему приведёт выход ВСУ из Донбасса

Анна Ярославская
23 февраля 2026, 06:55
316
По словам президента, Путину нужна пауза.
Зеленский признался, что готов отвести войска из Донбасса
Зеленский назвал опасным сценарий отказа от Донбасса / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, Главред

Главные тезисы Зеленского:

  • Выход Украины из Донбасса расколет общество
  • Отказ от этих земель означал бы ослабление позиций государства
  • Такой шаг не гарантировал бы долгосрочный мир

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество. Кроме того, по его мнению, этот шаг не остановил бы российского диктатора Владимира Путина.

По словам президента, Украина не может пойти на то, чтобы оставить свои территории.

"Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших граждан, которые там живут... И я уверен, что такой шаг разделил бы наше общество", - сказал Зеленский в интервью BBC.

На уточняющий вопрос, удовлетворил ли бы Путина вывод ВСУ из Донбасса, Зеленский ответил, что через пару лет глава Кремля все равно возобновил войну.

"Вероятно, на какое-то время это его удовлетворит... ему нужна пауза... На мой взгляд, он сможет восстановиться не более чем за пару лет. Куда он отправиться дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжить (войну - ред.) - это факт", - считает президент Украины.

Смотрите видео - Зеленский объяснил, почему Украина не может оставить Донбасс:

Скриншот

Мирные переговоры и вопрос Донбасса

Как писал Главред, 17-18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры между США, Украиной и РФ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах стороны продвинулись в вопросах по военному направлению. Однако в политических вопросах - в частности в том, что касается Донбасса - у всех сторон разная позиция.

По словам Зеленского, Россия предлагает Украине самостоятельно выйти из Донбасса, после чего война якобы закончится. Однако Киев не может на это пойти и не будет юридически признавать территории российскими.

Командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что "отдавать территории никто не будет". В то же время, по его словам, если будет существовать такой приказ от Верховного Главнокомандующего - украинские военные его выполнят.

Сколько еще продлится война: прогноз The Times

Полномасштабная война в Украине перешла в фазу изматывающего противостояния, в котором ни одна из сторон не способна добиться переломного успеха. При этом и перспектив быстрого завершения боевых действий не просматривается — Москва демонстрирует готовность продолжать кампанию, пока сохраняются ресурсы, пишет The Times.

Несколько раундов прямых переговоров между Киевом и Москвой не дали ощутимого политического результата — стороны ограничились обменами пленными и краткосрочными договорённостями, которые не повлияли на общий ход войны.

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
15:37

Как на украинском нежно обращаться к любимому без шаблонных котиков и зайчиков

15:05

Сотни квадратных километров под контролем: ДШВ пошли в контрнаступление

14:46

В Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси — куда ее "перенесли" из КиеваВидео

