Женщина заложила взрывчатку в мусорные баки: свежие подробности теракта во Львове

Мария Николишин
22 февраля 2026, 14:31обновлено 22 февраля, 15:04
Женщина установила взрывчатку по указанию так называемого "куратора" спецслужб РФ.
Теракт во Львове / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/UA_National_Police

Главное:

  • Жительница Ровенской области устроила теракт во Львове
  • Женщина изготовила самодельные взрывные устройства
  • Ей грозит пожизненное лишение свободы

Полиция задержала женщину, устроившую теракт во Львове. Правоохранители показали видео, на котором она закладывает взрывчатку. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Так, предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки. Их, как сообщили в полиции, заложила подозреваемая – 33-летняя жительница Ровенской области.

"По указанию так называемого "куратора" спецслужб России женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к раскрытию преступления были привлечены оперативники и следователи львовской полиции, сотрудники криминального анализа, криминалисты, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. Правоохранители немедленно развернули масштабную спецоперацию.

В результате совместных оперативных мероприятий полицейские вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда в течение нескольких часов установили местонахождение и задержали злоумышленницу в контролируемом пограничном районе города Старый Самбор.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины. Санкция самой тяжелой статьи предусматривает пожизненное лишение свободы", - добавили в полиции.

Стоит отметить, что в результате теракта погибла 23-летняя полицейская. Еще 25 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 11 госпитализированы, в частности шестеро правоохранителей находятся в тяжелом состоянии.

Женщина установила взрывчатку в мусорные баки - видео:

Теракт во Львове - последние новости

Как сообщал Главред, в 00:30 - на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 в городе Львов. После прибытия первого экипажа патрульной полиции произошел первый взрыв. Когда на место приехал второй экипаж - прогремел второй.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове. Задержание предполагаемой подрывницы львовских правоохранителей происходило силами полиции и СБУ. В настоящее время другие лица, причастные к совершению этого преступления, устанавливаются.

В патрульной полиции Львовской области заявили, что в результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Старший лейтенант полиции была родом из Волыни. Сначала работала в Херсонской области, а с 2023 года - во Львовской области.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

