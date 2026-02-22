Укр
Читать на украинском
Пережил Сталина — где похоронен последний "принц Украины" и кем он был

Юрий Берендий
22 февраля 2026, 10:26
Потомок гетманского рода похоронен в Лондоне и сочетает в себе память об украинской государственности и трагическую страницу политических убийств в эмиграции.
Пережил Сталина — где похоронен последний
Кем был последний принц Украины - где похоронен сын гетмана Скоропадского / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где похоронен Даниил Скоропадский
  • Кем был последний принц Украины
  • Что известно об убийстве Даниила Скоропадского в 1957 году

"Строю Украину для всех и со всеми". Именно эти слова принадлежат гетманичу Даниилу Скоропадскому — человеку, которого называют последним "принцем Украины". О его жизни, гибели и месте захоронения рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, что известно о сыне гетмана Скоропадского.

Где похоронен Даниил Скоропадский

По словам Алфёрова, могила гетманыча расположена в Лондоне.

"Найти могилу гетманича Даниила достаточно просто. Сейчас я вам покажу, где находится могила захоронения нашего "ukrainian prince" украинского принца. Это кладбище Гемстон в Лондоне", - рассказал он.

Речь идет о кладбище Hampstead Cemetery в Лондоне. Именно там похоронен последний представитель ветви рода Скоропадских, на надгробке которого на английском языке указано: "принц Даниил Скоропадский".

Могила
Могила "принца" Данила Скоропадского / Скриншот

"И посмотрите, как в английской вариации написано на могиле "принц Даниил Скоропадский". И именно тот самый лозунг, о котором он говорил: "Строй Украину для всех и со всеми", - рассказал глава Института национальной памяти, рассматривая памятник.

Кем был "украинский принц"

Даниил Скоропадский родился 13 февраля 1904 года — в семье гетмана всей Украины Павла Скоропадского.

"Когда существовало украинское государство, где правил его отец — гетман всей Украины Павел Скоропадский, ему было 14 лет. И он прекрасно помнит тот период, когда Украина была независимой", — напоминает историк.

Он принадлежал к высшей украинской аристократии, а его личная жизнь стала жертвой традиций и сословных ограничений.

"Гетманцы (сторонники его отца Павла Скоропадского) запрещали гетманичу Данилу жениться на леди, которая была ниже его по происхождению", - говорится в видео.

Алферов также сообщил, что рядом с его могилой похоронена его невеста.

"И первую могилу мы здесь видим его невесту, которая имела имя Глина Мельник-Калюжинская. К сожалению, так Даниил гетманич с ней и не женился. Запретили гетманцы", - утверждает он.

Политическое убийство в Лондоне

Историк сообщил, что 23 февраля 1957 года Даниил Скоропадский был убит российскими агентами.

"Этим началась серия политических убийств выдающихся деятелей украинской миграции, которые пытались объединить украинцев вокруг борьбы за продолжение борьбы за независимость. Сначала Данило Скоропадский, а затем Степан Бандера", - сказал он.

Почему его называют последним "принцем Украины"

Алферов подчеркнул, что Даниил Скоропадский олицетворял преемственность гетманской традиции и пытался объединить украинцев в послевоенной эмиграции — независимо от конфессий или политических убеждений.

Его лозунг:

"Строю Украину для всех и со всеми".

Сегодня могила "украинского принца" в Лондоне является не только местом памяти, но и символом незавершенной борьбы за украинскую государственность.

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

История Украины Александр Алферов
