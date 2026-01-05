О чем вы узнаете:
- Каким на самом деле является украинский флаг
- Почему возникли дискуссии относительно флага
В украинском информационном пространстве регулярно возникают дискуссии о том, что государственный флаг Украины якобы расположен неправильно. Сторонники этой идеи убеждают: желтая полоса должна быть сверху, а нынешнее сине-желтое сочетание якобы приносит стране несчастье.
Главред объясняет, почему такие утверждения не имеют ни исторических, ни правовых, ни научных оснований, и почему сине-желтый флаг является единственно правильным.
Откуда взялся современный порядок цветов
Как рассказывают на канале "Хмаринка HISTORY", современное сочетание цветов - синий сверху, желтый снизу - окончательно закрепилось во время "Весны народов" 1848 года во Львове.
Именно тогда над городской ратушей впервые взвился сине-желтый флаг как символ украинского национального возрождения. Впоследствии эти краски распространились на Приднепровье и стали главным атрибутом массовых манифестаций начала ХХ века.
Флаг УНР: что зафиксировано в документах
В период Украинской революции 1917-1921 годов сине-желтый флаг был официально утвержден как государственный символ Украинской Народной Республики.
Даже в советские времена, когда за использование национальной символики грозили лагеря, диссиденты рисковали свободой и жизнью, поднимая именно сине-желтый флаг над зданиями в знак протеста против оккупации.
Миф о Грушевском и Скоропадском: что было на самом деле
Самая популярная легенда утверждает, что Михаил Грушевский якобы утвердил желто-голубой флаг, а гетман Павел Скоропадский его "перевернул". Архивные источники это полностью опровергают.
Факты говорят другое:
Законодательство УНР
В январе 1918 года Центральная Рада приняла закон о флоте, где четко указано: флаг состоит из голубой и желтой полос, где голубая - верхняя.
Государственная преемственность
Павел Скоропадский, возглавив Украинское Государство, не менял порядок цветов. Наоборот - официально утвердил военные флаги с синей полосой сверху.
Языковая путаница
Выражение "желто-голубой" в мемуарах объясняется языковой традицией того времени, а не реальным расположением полос. Описание "небо над пшеничным полем" логично предполагает синий цвет вверху.
Видео о том, какой украинский флаг на самом деле является правильным, можно посмотреть здесь:
Геральдика ≠ флаги: почему этот аргумент не работает
Сторонники желтой полосы сверху часто апеллируют к геральдическим правилам, мол, цвет гербовой фигуры (золото) должен быть сверху, а цвет щита - снизу.
Однако специалисты отмечают: геральдика регулирует гербы, а флаги подчиняются вексилологии, где таких жестких норм не существует.
Большинство европейских стран - Франция, Швеция, Португалия - имеют флаги, сформированные совсем по другой логике.
Фэншуй и "вода заливает огонь": почему это псевдонаука
Аргументы из китайского учения фэншуй не имеют никакой научной или культурной основы. Утверждение о том, что "вода заливает огонь", - это искусственное наложение восточной эзотерики на украинскую государственную символику.
Национальные символы формируются на основе собственной истории, борьбы и культуры, а не чужих философских систем.
Является ли "перевернутый флаг" сигналом беды
Существует байка, якобы перевернутый флаг во всем мире означает несчастье. На самом деле такое правило действует лишь в отдельных странах:
- в США - исключительно для флота в чрезвычайных условиях;
- на Филиппинах - в состоянии войны.
- Для большинства государств мира, в том числе Украины, перевернутый флаг не является сигналом тревоги и воспринимается как ошибка или надругательство над символом.
Почему этот миф опасен
Попытки дискредитировать сине-желтый флаг через теории о его "перевернутости" часто являются элементом информационной войны и политических манипуляций.
Именно под этим флагом Украина восстановила независимость и именно его сегодня защитники держат на фронте. Никаких исторических, юридических или научных причин менять порядок цветов не существует.
Уважать государственный флаг в его законном виде - это не формальность, а проявление уважения к борьбе и жертвам многих поколений украинцев.
Об источнике: "Хмаринка HISTORY"
"Хмаринка HISTORY" - это популярный украинский научно-популярный YouTube-канал, специализирующийся на освещении истории Украины и мира. Авторы проекта ставят целью развенчание исторических мифов, созданных имперской и советской пропагандой, предлагая зрителям объективный взгляд на прошлое. Контент канала отличается качественным визуальным оформлением, использованием архивных документов и динамичным изложением материала. Особое внимание уделено темам этногенеза украинцев, борьбе за независимость и разоблачению фальсификаций российской истории. Благодаря доступной форме подачи сложных тем, канал стал одним из лидеров украинского исторического сегмента YouTube. Это важный ресурс для тех, кто стремится глубже познать свои корни и научиться критически воспринимать историческую информацию.
