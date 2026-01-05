Укр
Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

Марина Иваненко
5 января 2026, 16:09
Миф о "неправильном" флаге Украины появляется не случайно. Исторические факты, архивные документы и объяснения, почему сине-желтый флаг является единственно правильным.
Как на самом деле выглядит украинский флаг?
В украинском информационном пространстве регулярно возникают дискуссии о том, что государственный флаг Украины якобы расположен неправильно. Сторонники этой идеи убеждают: желтая полоса должна быть сверху, а нынешнее сине-желтое сочетание якобы приносит стране несчастье.

Главред объясняет, почему такие утверждения не имеют ни исторических, ни правовых, ни научных оснований, и почему сине-желтый флаг является единственно правильным.

Откуда взялся современный порядок цветов

Как рассказывают на канале "Хмаринка HISTORY", современное сочетание цветов - синий сверху, желтый снизу - окончательно закрепилось во время "Весны народов" 1848 года во Львове.

Именно тогда над городской ратушей впервые взвился сине-желтый флаг как символ украинского национального возрождения. Впоследствии эти краски распространились на Приднепровье и стали главным атрибутом массовых манифестаций начала ХХ века.

Флаг УНР: что зафиксировано в документах

В период Украинской революции 1917-1921 годов сине-желтый флаг был официально утвержден как государственный символ Украинской Народной Республики.

Даже в советские времена, когда за использование национальной символики грозили лагеря, диссиденты рисковали свободой и жизнью, поднимая именно сине-желтый флаг над зданиями в знак протеста против оккупации.

Миф о Грушевском и Скоропадском: что было на самом деле

Самая популярная легенда утверждает, что Михаил Грушевский якобы утвердил желто-голубой флаг, а гетман Павел Скоропадский его "перевернул". Архивные источники это полностью опровергают.

Факты говорят другое:

Законодательство УНР

В январе 1918 года Центральная Рада приняла закон о флоте, где четко указано: флаг состоит из голубой и желтой полос, где голубая - верхняя.

Государственная преемственность

Павел Скоропадский, возглавив Украинское Государство, не менял порядок цветов. Наоборот - официально утвердил военные флаги с синей полосой сверху.

Языковая путаница

Выражение "желто-голубой" в мемуарах объясняется языковой традицией того времени, а не реальным расположением полос. Описание "небо над пшеничным полем" логично предполагает синий цвет вверху.

Видео о том, какой украинский флаг на самом деле является правильным, можно посмотреть здесь:

Геральдика ≠ флаги: почему этот аргумент не работает

Сторонники желтой полосы сверху часто апеллируют к геральдическим правилам, мол, цвет гербовой фигуры (золото) должен быть сверху, а цвет щита - снизу.

Однако специалисты отмечают: геральдика регулирует гербы, а флаги подчиняются вексилологии, где таких жестких норм не существует.

Большинство европейских стран - Франция, Швеция, Португалия - имеют флаги, сформированные совсем по другой логике.

Фэншуй и "вода заливает огонь": почему это псевдонаука

Аргументы из китайского учения фэншуй не имеют никакой научной или культурной основы. Утверждение о том, что "вода заливает огонь", - это искусственное наложение восточной эзотерики на украинскую государственную символику.

Национальные символы формируются на основе собственной истории, борьбы и культуры, а не чужих философских систем.

Является ли "перевернутый флаг" сигналом беды

Существует байка, якобы перевернутый флаг во всем мире означает несчастье. На самом деле такое правило действует лишь в отдельных странах:

  • в США - исключительно для флота в чрезвычайных условиях;
  • на Филиппинах - в состоянии войны.
  • Для большинства государств мира, в том числе Украины, перевернутый флаг не является сигналом тревоги и воспринимается как ошибка или надругательство над символом.

Почему этот миф опасен

Попытки дискредитировать сине-желтый флаг через теории о его "перевернутости" часто являются элементом информационной войны и политических манипуляций.

Именно под этим флагом Украина восстановила независимость и именно его сегодня защитники держат на фронте. Никаких исторических, юридических или научных причин менять порядок цветов не существует.

Уважать государственный флаг в его законном виде - это не формальность, а проявление уважения к борьбе и жертвам многих поколений украинцев.

Об источнике: "Хмаринка HISTORY"

"Хмаринка HISTORY" - это популярный украинский научно-популярный YouTube-канал, специализирующийся на освещении истории Украины и мира. Авторы проекта ставят целью развенчание исторических мифов, созданных имперской и советской пропагандой, предлагая зрителям объективный взгляд на прошлое. Контент канала отличается качественным визуальным оформлением, использованием архивных документов и динамичным изложением материала. Особое внимание уделено темам этногенеза украинцев, борьбе за независимость и разоблачению фальсификаций российской истории. Благодаря доступной форме подачи сложных тем, канал стал одним из лидеров украинского исторического сегмента YouTube. Это важный ресурс для тех, кто стремится глубже познать свои корни и научиться критически воспринимать историческую информацию.

16:37

На вкус как бабушкины пирожки: рецепт ленивых лепешек с картошкой и грибами

16:30

Участниц "Холостяка" прорвало: разгорелся скандал из-за признаний Тараса Цимбалюка

16:13

Почему 6 января нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

16:09

Сине-желтый: единственно правильный - кто и зачем говорит иначе

16:02

Россия ночью поднимала стратегическую авиацию, но отказалась от атаки - что произошло

15:49

Диетологи назвали рыбу главным продуктом зимы: какие виды самые полезные

15:41

Россия разбомбила американский завод в Днепре: мэр рассказал о последствиях

15:32

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

15:22

Гороскоп на завтра 6 января: Девам - радостные новости, Стрельцам - предательство

15:18

Может разрушить авто: водителям назвали главный "минус" подземного паркинга

15:12

Кремль в страхе из-за спецоперации США в Венесуэле: чего боится Россия

15:06

Водителей призвали положить кошачий наполнитель в авто: причина удивит многих

14:57

Черный силуэт быстрее поезда: в киевском метро фиксируют загадочное явление

14:27

Плакат, расколовший страну: кто и зачем придумал "три сорта" украинцев

14:17

Блогер-беглец Волошин язвительно ответил на розыск ТЦК: "Что же такое?"

14:03

СБУ временно возглавил Евгений Хмара - что о нем известно

14:02

Маша Ефросинина поделилась редким фото с 21-летней дочерью

14:01

РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага

14:01

Не хлам, а инвестиция: профессионал рассказал о самых ценных вещах секонд-хендов

13:55

Россияне оснащают Шахеды ПЗРК "Верба": СМИ объяснили, чем это опасно

13:54

Колядка или щедривка: простая ошибка, которой боятся на каждое Рождество

13:43

Василий Малюк уходит с должности главы СБУ - Зеленский

13:26

"Где-то развалило дом": маленький сын Козловского удивил реакцией на обстрел

13:19

Никогда не садитесь на порог: во что верили наши предки и чего они боялись

13:17

Харьков и Днепр трясет от взрывов: РФ атакует города ракетами и дронами, деталиВидео

12:32

Как птицам удаётся долго стоять на льду: утки, лебеди и гуси используют хитрый трюкВидео

12:26

Зачем рассаду поливают медом: как быстро укрепить рассадуВидео

12:22

Цена достигнет 450 гривен за килограмм: в Украине будет дорожать один вид рыбы

12:21

"Нельзя было год беременеть": победительница "Холостяка" Белень поделилась личным

12:21

Предательница Ани Лорак срочно покинула РФ вслед за дочерью

12:20

Экс-министр финансов Канады стала советницей Зеленского: что известно

11:58

Зеленский назначил первого заместителя Буданова: кто он

11:43

Возлюбленный Наталки Денисенко может повторить судьбу Андрея Фединчика

11:31

Оккупанты прорываются в еще один крупный город: военный оценил угрозу

11:25

РФ стянула "элитные войска" для захвата одного города: где идут горячие бои

11:18

Как он вырос: Леся Никитюк показала полугодовалого сына

11:06

В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в КиевеФото

10:48

Китайский гороскоп на завтра 6 января: Змеям - стресс, Козлам - уныние

10:45

Какие комплименты нельзя говорить девушке: самые распространенные ошибки

10:29

Отключение света в Украине — графики на 5 января (обновляется)

10:25

Почему арест Мадуро может не испугать Путина и Си Цзиньпина — The Telegraph

10:20

Даже упоминаются в песнях: какие популярные имена ошибочно считают украинскими

10:10

"Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений

09:59

Никаких "алло" и "да": эксперт назвал 5 ошибок в телефонном разговоре

09:57

Василий Вирастюк рассказал о смерти жены - детали

