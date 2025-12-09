Конец бойкота: какие виды спорта позволят атлетам РФ выступать под своим флагом

Некоторые федерации принимают решения, которые меняют правила участия спортсменов на международных соревнованиях.

Мировой спорт постепенно смягчает ограничения / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Мировой спорт активно осуждал полномасштабную агрессию России против Украины в 2022 году, применяя санкции против страны-террористки. Команды и спортсмены из России были отстранены от соревнований, а атлеты не могли участвовать во многих турнирах. Об этом сообщает 24 Канал.

Допуск под нейтральным флагом

Со временем позиция международных организаций начала меняться. Международный олимпийский комитет разрешил россиянам выступать под нейтральным флагом. Атлеты должны были подтвердить, что не поддерживают войну в Украине и не принадлежат к военным структурам России.

Постепенное снятие санкций

Между тем некоторые федерации пошли дальше и полностью сняли санкции. Так, 27 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Сеуле было принято решение, что паралимпийцы из России смогут выступать под национальным флагом.

"Это предложение поддержал 91 делегат, тогда как 77 были против", - отмечается в сообщении.

Примеры других видов спорта

Подобные шаги сделали и другие виды спорта. Международная федерация самбо позволила россиянам выступать под своим флагом сначала на юниорских соревнованиях, а впоследствии - во всех возрастных категориях. В заявлении федерации говорится:

"Руководствуясь принципом равного отношения ко всем национальным федерациям, Исполком принял решение предоставить спортсменам из России и Беларуси право выступать под своими национальными флагами и с исполнением национальных гимнов. Это решение отражает уверенность федерации в своих этических принципах."

Международная федерация дзюдо также сняла санкции с атлетов России и Беларуси. Представители организации подчеркнули, что возвращение этих спортсменов "обогатит мир дзюдо".

Ситуация в футболе

В футболе санкции формально действуют: российские клубы не допускаются к еврокубкам, а сборная не участвует в отборах на Евро и чемпионаты мира. Однако Россия остается членом УЕФА и ФИФА, а ее сборная проводит товарищеские матчи, которые засчитываются в рейтинговые баллы.

"Все матчи команды признаются ФИФА и УЕФА, флаг страны-оккупантки и гимн демонстрируются во время игр", - сообщает источник.

