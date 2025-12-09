Укр
Читать на украинском
Конец бойкота: какие виды спорта позволят атлетам РФ выступать под своим флагом

Руслан Иваненко
9 декабря 2025, 23:45
179
Некоторые федерации принимают решения, которые меняют правила участия спортсменов на международных соревнованиях.
Спорт, Путин
Мировой спорт постепенно смягчает ограничения / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Читайте в материале:

  • Какие виды спорта уже сняли санкции с российских спортсменов
  • Какие ограничения остаются в футболе и олимпийских видах спорта
  • Почему международные федерации ссылаются на принцип "спорт вне политики"

Мировой спорт активно осуждал полномасштабную агрессию России против Украины в 2022 году, применяя санкции против страны-террористки. Команды и спортсмены из России были отстранены от соревнований, а атлеты не могли участвовать во многих турнирах. Об этом сообщает 24 Канал.

Допуск под нейтральным флагом

Со временем позиция международных организаций начала меняться. Международный олимпийский комитет разрешил россиянам выступать под нейтральным флагом. Атлеты должны были подтвердить, что не поддерживают войну в Украине и не принадлежат к военным структурам России.

видео дня

Постепенное снятие санкций

Между тем некоторые федерации пошли дальше и полностью сняли санкции. Так, 27 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Сеуле было принято решение, что паралимпийцы из России смогут выступать под национальным флагом.

"Это предложение поддержал 91 делегат, тогда как 77 были против", - отмечается в сообщении.

Примеры других видов спорта

Подобные шаги сделали и другие виды спорта. Международная федерация самбо позволила россиянам выступать под своим флагом сначала на юниорских соревнованиях, а впоследствии - во всех возрастных категориях. В заявлении федерации говорится:

"Руководствуясь принципом равного отношения ко всем национальным федерациям, Исполком принял решение предоставить спортсменам из России и Беларуси право выступать под своими национальными флагами и с исполнением национальных гимнов. Это решение отражает уверенность федерации в своих этических принципах."

Международная федерация дзюдо также сняла санкции с атлетов России и Беларуси. Представители организации подчеркнули, что возвращение этих спортсменов "обогатит мир дзюдо".

Ситуация в футболе

В футболе санкции формально действуют: российские клубы не допускаются к еврокубкам, а сборная не участвует в отборах на Евро и чемпионаты мира. Однако Россия остается членом УЕФА и ФИФА, а ее сборная проводит товарищеские матчи, которые засчитываются в рейтинговые баллы.

"Все матчи команды признаются ФИФА и УЕФА, флаг страны-оккупантки и гимн демонстрируются во время игр", - сообщает источник.

Спорт - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне в Центре исполнительского искусства имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 по футболу.

Напомним, что автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко выразил обеспокоенность ситуацией, в которой оказалось киевское "Динамо". Накануне команда неожиданно проиграла в Полтаве со счетом 1:2 и опустилась на седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Кроме того, ФИФА обнародовала полное расписание матчей чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Сборная Украины, которая продолжает борьбу в плей-офф пути В, сохраняет шансы на попадание в финальную часть турнира.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

новости спорта
