Укр
Читать на украинском
Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

Руслана Заклинская
12 марта 2026, 18:30
Видимость на дорогах области может упасть до 500 метров.
Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз
Прогноз погоды на Львовщине на 13 марта / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода во Львовской области 13 марта
  • Ожидаются ли осадки
  • Какая будет температура днем

В пятницу, 13 марта, погода на Львовщине будет теплой благодаря полю повышенного атмосферного давления. Воздух может прогрется до 20 градусов тепла. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В области ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет южным, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью в области будет колебаться от 1 до 6° тепла, однако местами возможно понижение до 2° мороза. Днем воздух существенно прогреется - до 15-20° тепла.

Водителям стоит быть особенно внимательными, поскольку ночью и утром область накроет слабый туман. Из-за этого видимость на дорогах может ухудшаться до 500-1000 метров.

Погода во Львове 13 марта

Во Львове пятница пройдет без осадков, но будет облачно. В ночные часы столбики термометров будут показывать от 0 до 2° тепла. Днем город наполнится настоящим весенним теплом - температура воздуха поднимется до 17-19° тепла.

Как и в области, утро во Львове будет окутано слабым туманом, поэтому стоит учитывать ограниченную видимость.

Погода в Украине 13 марта
Погода в Украине 13 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 13 марта в Тернопольской области будет ясная и теплая погода без осадков. Температура ночью составит -2...+3 °C, днем +12...+17 °C.

Также 13 марта в Житомире и области ожидается контрастная погода. Небо будет ясным, юго-восточный ветер умеренный.

Как сообщал Главред, после резкого потепления в Украине ожидается похолодание. Синоптик Виталий Постригань рассказал, что до конца недели погода в Черкасской области будет сухой, а в пятницу температура поднимется до 15-18° тепла.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Гороскоп Таро на завтра 13 марта: Близнецам - уступки, Весам - планировать

