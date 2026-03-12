Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

Вы узнаете:
- Какая будет погода во Львовской области 13 марта
- Ожидаются ли осадки
- Какая будет температура днем
В пятницу, 13 марта, погода на Львовщине будет теплой благодаря полю повышенного атмосферного давления. Воздух может прогрется до 20 градусов тепла. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
В области ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет южным, со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью в области будет колебаться от 1 до 6° тепла, однако местами возможно понижение до 2° мороза. Днем воздух существенно прогреется - до 15-20° тепла.
Водителям стоит быть особенно внимательными, поскольку ночью и утром область накроет слабый туман. Из-за этого видимость на дорогах может ухудшаться до 500-1000 метров.
Погода во Львове 13 марта
Во Львове пятница пройдет без осадков, но будет облачно. В ночные часы столбики термометров будут показывать от 0 до 2° тепла. Днем город наполнится настоящим весенним теплом - температура воздуха поднимется до 17-19° тепла.
Как и в области, утро во Львове будет окутано слабым туманом, поэтому стоит учитывать ограниченную видимость.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
