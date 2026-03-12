Последние теплые дни в Украине: когда температура резко упадет до +4 градусов

Вы узнаете:
Погода в Украине в пятницу, 13 марта, будет под влиянием антициклона. Поэтому во всех областях будет сухо, солнечно и тепло. Но через несколько дней температура начнет снижаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра днем в большинстве регионов Украины прогнозируется +12...+17 градусов. Прохладнее будет только в Карпатах и на побережьях морей, там ожидается +9...+12 градусов.
"Вот такая в Украине повсюду завтра, 13 марта, погода", - отметила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве в пятницу будет прекрасная и теплая весенняя погода - без осадков. Температура будет держаться в пределах +15 градусов.
"Поэтому в ближайшей перспективе завтра - самый теплый, практически апрельский день, наслаждайтесь", - говорит Диденко.
Она также добавила, что уже с 14 марта в Украине станет прохладнее, днем прогнозируется +10...+11 градусов. А с 17 марта температура воздуха снизится до +4...+10 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что до конца недели осадков в Украине не будет. Но ночью ожидается слабый туман и кратковременные приморозки.
13 марта в Ровенской области ожидается теплая весенняя погода с переменной облачностью. Днем температура будет колебаться от +12 до +17 градусов.
В то же время погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.
