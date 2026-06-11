Ошибка из уроков языка: какие украинские слова на самом деле начинаются на "И"

Многие украинцы убеждены, что слов на букву "И" не существует. На самом деле в словарях есть немало таких слов.

https://glavred.info/osvita/pomilka-z-urokiv-movi-yaki-ukrajinski-slova-naspravdi-pochinayutsya-na-i-10771964.html Ссылка скопирована

Слова на букву И / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Действительно ли в украинском языке нет слов на букву "И"

Что означают малоизвестные слова с "И"

Почему современные имена и названия также могут начинаться на "И"

С первого класса украинских школьников убеждают в том, что в нашем языке нет слов, которые начинаются на букву "И". В букварях рядом с этой буквой обычно рисуют либо пустое место, либо улитку, которая якобы спряталась в раковине. Однако лингвисты доказывают: это миф. В украинском языке есть немало слов на "И", и это не только современные заимствования, но и древние аутентичные выражения. Главред расскажет более подробно.

Миф, в который нас заставляли верить еще со школы

Известный языковед Александр Авраменко отмечает , что некоторые слова на "И" уже официально закреплены в новом украинском правописании. Например, туда внесли глагол "икать" (произносить звук [и] вместо [і]). Хотя исконных украинских слов с этой первой буквой немного, они зафиксированы в авторитетных источниках, в частности в знаменитом "Словаре Бориса Гринченко".

видео дня

Какие украинские слова начинаются с "И"

Значение некоторых слов, таких как "инжир" или "ирод", вполне понятно и без перевода. Однако большинство старинных выражений сегодня звучат для нас как иностранные:

Иверень — щепка, треска от дерева или небольшой комок земли.

Ивилга — так когда-то называли хорошо известное растение омелу.

Ижица — название последней буквы древней кириллицы.

Икавка — то же самое, что и обычная икота.

Илкий — горький на вкус (чаще всего так говорили о прогорклом сливочном масле).

Инджибаба — народное название сказочной Бабы Яги.

Индута — древняя пошлина или налог на товары.

Ирджок — маленькое животное землеройка.

Ирица — слово, которое в зависимости от контекста означало водяного тритона, перелетных птиц или же женщину преклонного возраста.

Что такое ирий, иверен и ирха: объяснение языковедов

Ирий — то же, что и "вирий" (теплый край, куда осенью улетают птицы и где, по поверьям, отдыхают души умерших).

Ирститься — креститься, проходить обряд крещения.

Ирха — выделанная шкура животного.

Иршанки — штаны, сшитые из меха или кожи.

Иршини — праздник в честь крещения ребенка (крестины).

Какие имена и географические названия начинаются на "И"

Если для украинского языка звук [и] в начале слова является редкостью, то для многих тюркских и азиатских языков — это абсолютно естественное явление. Именно поэтому в наших географических атласах и новостях появляются такие названия и имена:

Города: турецкая Испарта или южнокорейский Иджонбу.

Имена: популярное казахское женское имя Ирис, которое переводится как "богатство" или "благополучие".

Фамилии: самый известный пример — фамилия Ким Чен Ын.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред