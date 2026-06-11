Ошибка из уроков языка: какие украинские слова на самом деле начинаются на "И"

О чем вы узнаете:
- Действительно ли в украинском языке нет слов на букву "И"
- Что означают малоизвестные слова с "И"
- Почему современные имена и названия также могут начинаться на "И"
С первого класса украинских школьников убеждают в том, что в нашем языке нет слов, которые начинаются на букву "И". В букварях рядом с этой буквой обычно рисуют либо пустое место, либо улитку, которая якобы спряталась в раковине. Однако лингвисты доказывают: это миф. В украинском языке есть немало слов на "И", и это не только современные заимствования, но и древние аутентичные выражения. Главред расскажет более подробно.
Миф, в который нас заставляли верить еще со школы
Известный языковед Александр Авраменко отмечает , что некоторые слова на "И" уже официально закреплены в новом украинском правописании. Например, туда внесли глагол "икать" (произносить звук [и] вместо [і]). Хотя исконных украинских слов с этой первой буквой немного, они зафиксированы в авторитетных источниках, в частности в знаменитом "Словаре Бориса Гринченко".
Какие украинские слова начинаются с "И"
Значение некоторых слов, таких как "инжир" или "ирод", вполне понятно и без перевода. Однако большинство старинных выражений сегодня звучат для нас как иностранные:
Иверень — щепка, треска от дерева или небольшой комок земли.
Ивилга — так когда-то называли хорошо известное растение омелу.
Ижица — название последней буквы древней кириллицы.
Икавка — то же самое, что и обычная икота.
Илкий — горький на вкус (чаще всего так говорили о прогорклом сливочном масле).
Инджибаба — народное название сказочной Бабы Яги.
Индута — древняя пошлина или налог на товары.
Ирджок — маленькое животное землеройка.
Ирица — слово, которое в зависимости от контекста означало водяного тритона, перелетных птиц или же женщину преклонного возраста.
Что такое ирий, иверен и ирха: объяснение языковедов
Ирий — то же, что и "вирий" (теплый край, куда осенью улетают птицы и где, по поверьям, отдыхают души умерших).
Ирститься — креститься, проходить обряд крещения.
Ирха — выделанная шкура животного.
Иршанки — штаны, сшитые из меха или кожи.
Иршини — праздник в честь крещения ребенка (крестины).
Какие имена и географические названия начинаются на "И"
Если для украинского языка звук [и] в начале слова является редкостью, то для многих тюркских и азиатских языков — это абсолютно естественное явление. Именно поэтому в наших географических атласах и новостях появляются такие названия и имена:
Города: турецкая Испарта или южнокорейский Иджонбу.
Имена: популярное казахское женское имя Ирис, которое переводится как "богатство" или "благополучие".
Фамилии: самый известный пример — фамилия Ким Чен Ын.
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Об источнике: УНИАН
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