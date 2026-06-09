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Ошибка, которая режет слух: как правильно назвать "кольцо" на украинском языке

Марина Иваненко
9 июня 2026, 19:36
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Чем заменить русизм "кольцо" в украинском языке — как правильно называть украшение на палец: кольцо, перстень, обручальное кольцо и другие слова без суржика.
Как правильно сказать
Как правильно сказать на украинском языке "кольцо" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Как сказать на украинском языке "кольцо"
  • Чем отличаются кольцо, перстень и обручальное кольцо
  • Какое значение имеют различные названия украшений на палец

При переходе на украинский язык бывает непросто искоренить из обихода привычные бытовые названия. Многие слова мы используем автоматически, даже не задумываясь об их происхождении. Одной из самых распространенных ошибок в разговорной речи является использование русизма "кольцо" в отношении ювелирного изделия, которое носят на пальце. В украинском литературном языке этого слова в таком значении нет, а его употребление является проявлением суржика — подробнее расскажет Главред.

Как пишет OBOZ.UA, избавиться от этой ошибки очень легко. Украинский язык обладает богатым словарным запасом, который позволяет не просто заменить суржиковый вариант, а подобрать точное слово в зависимости от внешнего вида, формы или назначения конкретного украшения.

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Как назвать украшение без суржика

Чтобы ваш язык был чистым и грамотным, стоит запомнить несколько правильных и красивых синонимов, которые обогатят повседневный лексикон.

Кольцо

Это самый точный и полный синоним привычного многим русизма. Этим словом обозначают любое круглое по форме украшение, которое надевают на палец. Оно является универсальным и применяется к изделиям из любых материалов — от пластика и дерева до золота и платины.

Кольцо

Простой и прямой эквивалент, который является литературной нормой. Его можно смело использовать в повседневном общении. Для создания более теплого контекста или в разговоре с близкими уместно употреблять уменьшительно-ласкательную форму — "колечко", а в поэтическом или художественном стиле украшение иногда называют просто "коло".

Перстень

Это слово имеет глубокие исторические корни и происходит от древнеславянского "перст", что означает "палец". Чаще всего в современном языке кольцом называют не просто тонкую полоску металла, а более массивное украшение, украшенное драгоценными камнями, минералами или имеющее печать.

Обручальное кольцо

Это слово имеет исключительно ритуальное и статусное значение. Его используют только для тех особых украшений, которые влюбленные носят в знак помолвки или официального брака. Называть обычное декоративное кольцо обручальным кольцом будет ошибкой, поскольку оно символизирует именно супружеский союз.

Ободок

Интересное и редкое диалектное слово, о котором знает далеко не каждый современный носитель языка. Оно является уменьшительно-ласкательной формой от существительного "обід" (в значении край, окантовка). В некоторых регионах Украины им издавна называли скромное или тонкое украшение на палец.

Изменение языковых привычек требует времени, но изучение таких исконных украинских слов помогает сделать процесс перехода легче и интереснее.

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Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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