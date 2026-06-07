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Как можно назвать Марию на украинском: варианты, которые удивят даже филологов

Марина Иваненко
7 июня 2026, 19:49
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Одно из самых популярных женских имен в Украине имеет богатую историю. Какие народные формы имеет имя Мария и когда его обладательницы отмечают именины.
Как ещё на украинском языке можно назвать Марию
Как ещё на украинском языке можно назвать Марию / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие формы имеет имя Мария в украинском языке
  • Что означает это популярное женское имя
  • Когда обладательницы этого имени отмечают День ангела

Имя Мария является одним из самых популярных женских имен в Украине. Оно имеет глубокие корни и богатую историю, но часто в быту мы используем лишь несколько его форм. Между тем украинский язык скрывает много благозвучных вариантов этого имени, которые сегодня стоит вернуть в активную речь. Главред расскажет об этом подробнее.

Народные формы имени Мария

Популяризатор языка и блогер Адам Диденко в своем TikTok-видео обратил внимание на то, насколько разнообразно и мелодично может звучать имя Мария. Он отмечает, что стоит лишь "копнуть чуть глубже", чтобы открыть для себя совершенно другой уровень украинского языка.

видео дня

По словам блогера, в украинской традиции существуют такие исконные народные варианты имени:

  • Маруся
  • Маричка
  • Марушка
  • Марунька
  • Марианка

Происхождение и значение имени Мария

Согласно данным Википедии, имя Мария имеет древнееврейское происхождение и происходит от формы Мириам.

Существует несколько версий его значения: "любимая", "желанная", "госпожа", "упрямая", "горькая".

В украинский язык оно попало через греческий язык вместе с принятием христианства. Популярность имени связана прежде всего с Девой Марией — матерью Иисуса Христа.

Интересно, что имя Мария уже много веков остается одним из самых распространенных не только в Украине, но и во многих странах мира. Оно имеет десятки местных вариантов и производных форм, что свидетельствует о его особом месте в культуре и религиозной традиции разных народов.

Видео о том, как еще можно назвать Марию на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Мария" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже — и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

Когда у Марии празднуют День ангела

Из-за большого количества святых с этим именем в церковном календаре обладательницы этого имени могут отмечать именины много раз в год.

Основные даты Дня ангела связаны с днями памяти Пресвятой Богородицы, а также других святых, в частности Марии Магдалины и Марии Египетской.

Даты именинов: 26 января, 6 февраля, 12 февраля, 25 марта, 31 марта, 1 апреля, 4 мая, 7 июня, 9 июня, 2 июля, 12 июля, 22 июля, 9 августа, 15 августа, 31 августа, 1 сентября, 8 сентября, 1 октября, 29 октября, 21 ноября и 26 декабря.

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О личности: Адам Диденко

Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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