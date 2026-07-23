Заранее не всегда правильно: когда, согласно этикету, следует приходить на встречу

Время, в которое человек приходит на встречу, имеет большое значение.

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Правила этикета на важных встречах / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему иногда не стоит приходить на встречу раньше времени

Во сколько нужно приходить на серьёзную встречу в офисе

Часто важные встречи по работе или другим делам запланированы на конкретное время. И для многих людей важно, чтобы встреча началась вовремя.

Главред узнал, что существует несколько важных правил этикета относительно времени, когда стоит приходить на встречу. О них на своем YouTube-канале рассказала эксперт по этикету и изысканности Алена Калиниченко.

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Что человек демонстрирует опозданием или ранним приходом

Если человек приходит на встречу значительно позже запланированного времени, это демонстрирует его неорганизованность или неважность события, либо собеседника.

"Если же вы придете слишком рано - это может быть расценено как то, что вы не цените ни свое время, ни время другого человека. Или же как ваша чрезмерная заинтересованность", - отметила Калиниченко.

Во сколько приходить на важные встречи

Если встреча назначена в офисе, стоит прийти на 5–10 минут раньше назначенного времени, чтобы перевести дух и настроиться. Если же встреча запланирована один на один в онлайн-формате - звонок стоит начать в точно назначенное время.

Смотрите видео с советами эксперта:

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О персоне: Алена Калиниченко Алена Калиниченко - эксперт по этикету и изысканности, психолог-терапевт. В соцсетях делится советами и рассказывает о правилах этикета. В Instagram у неё более 7 тысяч подписчиков.

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