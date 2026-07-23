Красавица-дочь Тома Круза сыграет главную роль в культовой пьесе Шекспира

Том Круз долгие годы не поддерживает связь с уже теперь взрослой дочерью Сури.

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Сури Круз выросла во взрослую девушку / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/katieholmes

Кратко:

Как сейчас выглядит дочь Тома Круза

Где она будет играть

20-летняя дочь актеров Тома Круза и Кэти Холмс готовится сыграть главную роль в культовой пьесе Уильяма Шекспира.

Как стало известно Page Six, Сури Круз, которая после окончания средней школы ЛаГуардия в Нью-Йорке в июне 2024 года сменила фамилию своего знаменитого отца на второе имя своей знаменитой матери, Ноэль, примет участие в постановке "Сон в летнюю ночь!", современной интерпретации "Сна в летнюю ночь".

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Сури Круз - брошенная дочь Тома Круза/ Instagram suricruise_sc

90-минутная постановка будет исполнена Сури и другими студентами Университета Карнеги-Меллона в студии Пирса при Центре художественного образования Trust Arts Education Center в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Exclusive: Suri Cruise to star in iconic Shakespeare play as college major is revealed https://t.co/LU6iLv6lgJ - Bernie Zilio (@berniezilio) July 23, 2026

Два спектакля пройдут 31 июля и 1 августа, после чего актеры и съемочная группа отправятся за океан.

"Сон в летнюю ночь!" Премьера спектакля в Великобритании запланирована на Эдинбургском фестивале Fringe 2026 года, который пройдет с 7 по 31 августа.

Сури, недавно завершившая второй курс в Университете Карнеги-Меллона, изучает музыкальный театр в театральной школе колледжа, хотя ранее считалось, что она "склоняется" к получению степени в области моды.

В марте она сыграла персонажа Ангела в спектакле "Космический микроволновый фон", единственном представлении в рамках серии CSA: Off the Page в театре New Hazlett в Питтсбурге.

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О персоне: Том Круз Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".

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