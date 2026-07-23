Суда не заходят в украинские порты: министр сказал, грозит ли стране морская блокада

Правительство уже работает над поиском решения, поскольку бесперебойная работа морского коридора имеет стратегическое значение для экономики.

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Суда перестали заходить в украинские порты / коллаж: Главред, иллюстративное фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Еще 21 июля в украинские порты ежедневно заходили четыре-пять судов

На сегодняшний день заход судов приостановлен

Заход судов в украинские морские порты временно остановился, однако говорить о полноценной блокаде морского экспорта пока преждевременно. Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами, передает Latifundist.

По его словам, еще 21 июля в украинские порты ежедневно заходили четыре-пять судов. Хотя этот показатель нельзя назвать высоким, движение продолжалось. Сейчас же судозаходы полностью прекратились, однако такое решение приняли сами судовладельцы, а не украинские власти.

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"Еще 21 июля в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. На сегодняшний день заход судов приостановлен. Это решение судовладельцев - государство со своей стороны ничего не ограничивало", - отметил Высоцкий.

Министр подчеркнул, что правительство уже работает над поиском решения, поскольку бесперебойная работа морского коридора имеет стратегическое значение для экономики и национальной безопасности Украины.

По словам Высоцкого, ситуация остается крайне динамичной и может меняться буквально ежедневно. Пока невозможно спрогнозировать, когда судоходство возобновится в обычном режиме.

В то же время министр призвал не делать преждевременных выводов. Он пояснил, что нынешняя пауза продолжается всего четыре дня, поэтому пока не оказывает критического влияния на объемы экспортных поставок. По его словам, оснований для паники сейчас нет.

"Сейчас прошло четыре дня. Это уже сказывается на настроениях и ценах, но для объемов экспорта пока ничего критического не произошло. Один день или даже неделя без отгрузок на годовые объемы не повлияют. Реальное влияние будет, если такая ситуация продлится несколько месяцев", – констатирует Высоцкий.

В то же время один из крупнейших мировых операторов морских контейнерных перевозок судоходная группа Maersk сообщила, что приостановила обслуживание через украинский порт Черноморск. Данное заявление было сделано после того, как Россия усилила атаки на морские экспортные маршруты Киева, передает Reuters.

Maersk стала второй крупной компанией, которая в этом месяце прекратила деятельность в Черноморске после того, как на прошлой неделе крупный украинский экспортер зерна Kernel Holding приостановил работу в главном порту города из-за серии российских атак.

Все импортные отправления из порта Черноморск планируется перенаправить в порт Констанца в Румынии, сообщили в Maersk.

Почему Россия атакует Одесскую область - объяснение эксперта

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала рассказал, что российские войска продолжают атаковать Одесскую область, пытаясь поразить важные объекты региона. Для нанесения ударов по ним РФ применяет различные виды вооружения.

Братчук отметил, что интенсивность российских атак на Одесскую область не снижается. Одними из основных целей остаются объекты портовой инфраструктуры, имеющие важное значение для логистики и экономики региона.

"Сегодня ракеты летят очень часто, практически каждый день. Накануне под обстрел попала наша портовая и припортовая инфраструктура, там погиб один человек. До этого был нанесен удар по промышленному объекту", - вспомнил он.

По словам представителя УДА, помимо ракетных атак, враг активно применяет реактивные "Шахеды". Их количество не уменьшается, а в отдельных случаях доля таких беспилотников даже растет.

Обстрелы украинских портов - главное

Экспорт украинского зерна через Чёрное море оказался под угрозой из-за усиления российских ударов по портовой инфраструктуре и торговым судам. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что Москва активизировала атаки после серии ударов украинских беспилотников по российским судам.

11 июля российские войска вновь нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области и гражданскому судоходству. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения. В результате российской атаки повреждения получило гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту корабля возник пожар, однако его удалось оперативно ликвидировать.

10 июля оккупанты также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате российского удара погиб один человек.

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О персоне: Тарас Высоцкий Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая до 5 сентября 2024 года. С 16 июля 2026 года министр аграрной политики и продовольствия Украины.

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