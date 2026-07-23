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Москва "взорвется": назван сценарий устранения Путина и гражданской войны в России

Юрий Берендий
23 июля 2026, 03:02
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Загородний объяснил, почему элита в России боится действовать, и что произойдет, когда дефицит топлива окончательно парализует Москву.
Москва 'взорвется': назван сценарий устранения Путина и гражданской войны в России
Топливный кризис в России - дефицит бензина может дойти до Москвы / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Ключевые тезисы:

  • Кризис в Москве может привести к отстранению Путина
  • Кланы в РФ боятся действовать из-за страха
  • РФ движется к "тупику"

Топливный кризис, вызванный ударами по нефтеперерабатывающим заводам России, может перерасти в угрозу для власти российского диктатора и военного преступника Владимира Путина - вплоть до сценария его отстранения и гражданской войны. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду".

По словам аналитика, решающим для развития событий станет то, насколько глубоко ситуация затронет саму столицу России.

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"Если этот кризис дойдет до Москвы, то - да. Хаотизация жизни может привести к отстранению Путина, а затем уже, скорее всего, к гражданской войне", - заявил Загородний.

Отдельно эксперт остановился на позиции крупных бизнес-групп, которые годами зарабатывали на нефтепереработке, а теперь несут прямые потери из-за ударов беспилотников.

"Безусловно, "крупные кошельки" много теряют, но ничего поделать они не могут. Они боятся сместить Путина, потому что боятся начала гражданской войны. И правильно поступают. Ремонтировать НПЗ они уже не хотят, потому что нет смысла - все равно беспилотники и ракеты прилетят по восстановленному объекту. Поэтому они оказались в тупике", - пояснил эксперт.

Чтобы объяснить, насколько безвыходным является нынешнее положение Кремля, Загородний привёл наглядную аналогию с автогонками.

"Если сравнить ситуацию, в которой оказалась Россия, с гонками, то сейчас у РФ есть только два варианта - врезаться в бетонную стену на скорости 150 км/ч или 200 км/ч. Разница невелика: водительское кресло в обоих случаях превращается в лепешку", - отметил аналитик.

Несмотря на недовольство в элитных кругах, по словам эксперта, никто из представителей крупного бизнеса не решается на открытые действия против власти.

"Поэтому недовольство элиты есть, но они боятся что-то сказать или сделать. Разве что ФСБ наконец решит, что нужно сменить Путина", - добавил Загородний.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о том, как усилится топливная "качель" в России осенью и зимой, и как удары по НПЗ приближают РФ к катастрофе:

Он также делает вывод, что дефицит ещё не дошёл до Москвы.

"Пока что в Москве, как и в советские времена, есть всё, даже когда повсюду дефицит. Раньше даже существовало понятие "колбасные электрички", когда из всех городов ехали в Москву, чтобы хоть что-то купить. Но со временем дефицит дошел и до Москвы. И ничто не спасло Советский Союз", - резюмировал Загородний.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил атаку на нефтеперерабатывающий комплекс в Салавате. Атака произошла в ночь на 14 июля, также были атакованы объекты в Краснодарском крае, а вблизи аэродрома в Геленджике зафиксированы взрывы.

Генштаб 14 июля сообщил о поражении ряда важных военно-экономических целей противника, среди которых были нефтеперерабатывающие заводы и морские объекты. В пресс-релизе Генштаба указано, что Силами обороны были поражены два НПЗ, а также танкеры, сухогрузы и рейдовый буксир в акваториях, а также район перегрузки в районе Геленджика. Проектная мощность одного из пораженных комплексов составляла около 10 млн тонн в год, другого - около 6,25 млн тонн в год, степень нанесенного ущерба уточняется.

Уже 15 июля губернатор Башкортостана подтвердил, что после удара НПЗ "Салават" прекратил работу из-за повреждения ключевых перерабатывающих установок. По данным источников, остановлены установки CDU-6 и CDU-4 мощностью примерно 17 140 и 11 430 тонн в сутки соответственно, и восстановление может занять недели или месяцы.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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