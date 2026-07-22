Как красиво назвать Алексея — украинские варианты и значение имени

Имя Алексей имеет десятки украинских вариантов обращения. Формы имени Алексей, которые рекомендует использовать Адам Диденко, и что означает это имя.

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Как еще можно назвать Алексея на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие украинские формы имеет имя Алексей

Что означает имя и каково его происхождение

Когда у Алексеев отмечают именины

Имя Алексей - одно из самых распространенных и уважаемых мужских имен в Украине. Оно имеет древнюю историю, глубокое символическое значение и множество народных и ласковых форм, которые делают речь более выразительной и теплой. Главред расскажет, как еще можно назвать Алексея на украинском языке.

Тренер по ораторскому мастерству Адам Диденко рассказал о разнообразии украинских вариантов имени Алексей и призвал использовать их в повседневном общении. По его словам, к мужчине с этим именем можно обращаться следующими формами:

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Олекса;

Олексик;

Олексьо;

Олежко;

Лексийко;

Лексиечко;

Олексиенко;

Олексиечко;

Лесик;

Лесь.

Происхождение и значение имени Алексей

Согласно данным Википедии, имя Алексей имеет древнегреческое происхождение. Оно происходит от древнегреческого слова ἀλέξω (alexō), что означает "защищать", "отбивать", "предотвращать".

Традиционное значение имени Алексей - "защитник", "хранитель" или "тот, кто отвращает беду".

Видео о том, как ещё можно назвать Алексея на украинском языке, можно посмотреть здесь:

День ангела Алексея

В Украине день ангела (именины) Алексея отмечают несколько раз в год в соответствии с церковным календарем.

Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Главные именины - 17 марта, день памяти преподобного Алексея, мужа Божьего. В народной традиции этот день также называют Теплого Алексея.

Другие дни памяти святых с этим именем приходятся, в частности, на 22 августа, а также на другие даты новоюлианского церковного календаря.

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О личности: Адам Диденко Адам Диденко - украинский филолог и тренер по ораторскому мастерству, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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