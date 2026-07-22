Как красиво назвать Алексея — украинские варианты и значение имени

Читайте в материале:
- Какие украинские формы имеет имя Алексей
- Что означает имя и каково его происхождение
- Когда у Алексеев отмечают именины
Имя Алексей - одно из самых распространенных и уважаемых мужских имен в Украине. Оно имеет древнюю историю, глубокое символическое значение и множество народных и ласковых форм, которые делают речь более выразительной и теплой. Главред расскажет, как еще можно назвать Алексея на украинском языке.
Тренер по ораторскому мастерству Адам Диденко рассказал о разнообразии украинских вариантов имени Алексей и призвал использовать их в повседневном общении. По его словам, к мужчине с этим именем можно обращаться следующими формами:
- Олекса;
- Олексик;
- Олексьо;
- Олежко;
- Лексийко;
- Лексиечко;
- Олексиенко;
- Олексиечко;
- Лесик;
- Лесь.
Происхождение и значение имени Алексей
Согласно данным Википедии, имя Алексей имеет древнегреческое происхождение. Оно происходит от древнегреческого слова ἀλέξω (alexō), что означает "защищать", "отбивать", "предотвращать".
Традиционное значение имени Алексей - "защитник", "хранитель" или "тот, кто отвращает беду".
Видео о том, как ещё можно назвать Алексея на украинском языке, можно посмотреть здесь:
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Алексей" - и как их уместно употреблять. Украинский язык - глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже - и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko
День ангела Алексея
В Украине день ангела (именины) Алексея отмечают несколько раз в год в соответствии с церковным календарем.
Главные именины - 17 марта, день памяти преподобного Алексея, мужа Божьего. В народной традиции этот день также называют Теплого Алексея.
Другие дни памяти святых с этим именем приходятся, в частности, на 22 августа, а также на другие даты новоюлианского церковного календаря.
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О личности: Адам Диденко
Адам Диденко - украинский филолог и тренер по ораторскому мастерству, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
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