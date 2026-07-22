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Как красиво назвать Алексея - украинские варианты и значение имени

Марина Иваненко
22 июля 2026, 19:55
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Имя Алексей имеет десятки украинских вариантов обращения. Формы имени Алексей, которые рекомендует использовать Адам Диденко, и что означает это имя.
Как ещё можно назвать Алексея на украинском языке
Как еще можно назвать Алексея на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие украинские формы имеет имя Алексей
  • Что означает имя и каково его происхождение
  • Когда у Алексеев отмечают именины

Имя Алексей - одно из самых распространенных и уважаемых мужских имен в Украине. Оно имеет древнюю историю, глубокое символическое значение и множество народных и ласковых форм, которые делают речь более выразительной и теплой. Главред расскажет, как еще можно назвать Алексея на украинском языке.

Тренер по ораторскому мастерству Адам Диденко рассказал о разнообразии украинских вариантов имени Алексей и призвал использовать их в повседневном общении. По его словам, к мужчине с этим именем можно обращаться следующими формами:

видео дня

  • Олекса;
  • Олексик;
  • Олексьо;
  • Олежко;
  • Лексийко;
  • Лексиечко;
  • Олексиенко;
  • Олексиечко;
  • Лесик;
  • Лесь.

Происхождение и значение имени Алексей

Согласно данным Википедии, имя Алексей имеет древнегреческое происхождение. Оно происходит от древнегреческого слова ἀλέξω (alexō), что означает "защищать", "отбивать", "предотвращать".

Традиционное значение имени Алексей - "защитник", "хранитель" или "тот, кто отвращает беду".

Видео о том, как ещё можно назвать Алексея на украинском языке, можно посмотреть здесь:

@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Алексей" - и как их уместно употреблять. Украинский язык - глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть глубже - и открывается совсем другой уровень? #украинский#украинскийязык#речь#язык#наукраинском♬ оригинальный звук - adam.didenko

День ангела Алексея

В Украине день ангела (именины) Алексея отмечают несколько раз в год в соответствии с церковным календарем.

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Главные именины - 17 марта, день памяти преподобного Алексея, мужа Божьего. В народной традиции этот день также называют Теплого Алексея.

Другие дни памяти святых с этим именем приходятся, в частности, на 22 августа, а также на другие даты новоюлианского церковного календаря.

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О личности: Адам Диденко

Адам Диденко - украинский филолог и тренер по ораторскому мастерству, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko насчитывает около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.

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