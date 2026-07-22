Какие дни хуже всего подходят для мытья головы — народные приметы и факты

Согласно приметам, для мытья головы есть удачные и неудачные дни. Когда предки не советовали мыть голову и какие дни связывали с удачей, деньгами и отношениями.

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В какие дни не стоит мыть голову / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие дни считаются неудачными для мытья головы

Когда, согласно поверьям, уход за волосами приносит удачу

Почему не рекомендуют ложиться спать с мокрыми волосами

Даже сегодня многие люди обращают внимание на древние обычаи и стараются планировать повседневные дела в соответствии с народными поверьями. Согласно верованиям наших предков, существует целый календарь "удачных" и "неблагоприятных" дней для ухода за собой, которые якобы могут влиять на удачу, финансы и отношения.

О том, какие именно дни считаются неудачными для мытья волос и с чем это связано, расскажет Главред.

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Нежелательные дни: понедельник, пятница и воскресенье

Как сообщает издание"Новости.LIVE", согласно народным поверьям, есть три дня, когда голову лучше не мыть.

Понедельник

Это начало недели, поэтому считалось, что мытье головы в этот день может лишить человека вдохновения, заставить забыть что-то важное или запутаться в собственных планах.

Пятница

Наши предки верили, что мытье волос в этот день может привести к ссорам с любимым человеком или даже к разрыву отношений.

Воскресенье

В этот день боялись "смыть" свою удачу и навлечь на себя проблемы с деньгами или делами.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Нейтральные и благоприятные дни

Среда и четверг считаются нейтральными днями. Никаких запретов нет: если волосы грязные, их можно смело мыть.

Зато самыми благоприятными днями считаются вторник и суббота. По поверьям, мытье головы в эти дни помогает смыть всё плохое, привлечь хорошие перемены и улучшить настроение.

Почему не стоит ложиться спать с мокрой головой

Есть и чисто практический совет. За ночь мокрые волосы сильно скомкаются, и утром их будет трудно расчесать и уложить. Кроме того, если в комнате прохладно, можно просто простудиться.

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