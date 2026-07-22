Мать двоих детей накопила на отпуск мечты, но одна ошибка все испортила

Вы узнаете:
- Почему семью не пустили на борт уже после регистрации
- Какой срок действия паспорта может сорвать отпуск
- Какие документы важно проверить перед вылетом в другую страну
Женщина рассчитывала впервые провести с детьми двухнедельный отдых за границей, но путешествие закончилось еще в аэропорту
41-летняя жительница графства Кент (Великобритания) Виктория Вигорс лишилась долгожданного семейного отпуска стоимостью 6500 фунтов стерлингов (примерно 390 тысяч гривен) после того, как ее вместе с детьми не допустили на рейс в Египет. Об этом пишет Mirror.
Какая ошибка в паспорте сорвала отпуск мечты
Причиной стал срок действия паспорта девятилетней дочери, который не соответствовал требованиям страны назначения.
Женщина рассказала, что два года откладывала деньги на поездку в Хургаду. Для семьи это должен был стать первый двухнедельный отдых за границей и первое путешествие по системе "все включено".
По словам Виктории, она заранее прошла онлайн-регистрацию на рейс easyJet и не ожидала никаких проблем. Однако уже у выхода на посадку сотрудники авиакомпании обнаружили, что паспорт ее младшей дочери Рокси не соответствует требованиям Египта по оставшемуся сроку действия.
"У меня екнуло сердце. Дети были в отчаянии, а я расплакалась", - рассказала Виктория.
После проверки семье отказали в посадке. Им пришлось покинуть самолет и дождаться, пока сотрудники снимут их багаж с рейса.
Почему семье отказали в посадке
Паспорт девятилетней Рокси действителен до 4 января 2027 года. Однако для въезда в Египет британский паспорт должен иметь не менее шести месяцев срока действия с даты прибытия в страну.
Виктория призналась, что не знала об этом правиле. По ее словам, паспорт дочери ей передал отец ребенка всего за день до вылета, и она была уверена, что документы полностью соответствуют требованиям.
Женщина также призналась, что ожидала получить предупреждение еще во время онлайн-регистрации.
"Я думала, что при вводе данных паспорта система сообщит, если документ не подходит. Такое предупреждение избавило бы людей от огромного разочарования", - сказала она.
После отказа в посадке Виктория узнала, что вернуть деньги за путешествие не получится. Сейчас семья пытается оформить временный паспорт для дочери, чтобы успеть отправиться в Египет хотя бы на оставшиеся дни оплаченного отдыха.
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Об источнике: The Mirror
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