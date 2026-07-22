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Мать двоих детей накопила на отпуск мечты, но одна ошибка все испортила

Константин Пономарев
22 июля 2026, 14:42
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Семья лишилась отпуска стоимостью примерно 390 тысяч гривен после отказа в посадке на рейс в Египет.
Семью не пустили в самолет из-за одной детали в паспорте ребенка
Семью не пустили в самолет из-за одной детали в паспорте ребенка / Коллаж Главред, фото: Jam Press, скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему семью не пустили на борт уже после регистрации
  • Какой срок действия паспорта может сорвать отпуск
  • Какие документы важно проверить перед вылетом в другую страну

Женщина рассчитывала впервые провести с детьми двухнедельный отдых за границей, но путешествие закончилось еще в аэропорту

41-летняя жительница графства Кент (Великобритания) Виктория Вигорс лишилась долгожданного семейного отпуска стоимостью 6500 фунтов стерлингов (примерно 390 тысяч гривен) после того, как ее вместе с детьми не допустили на рейс в Египет. Об этом пишет Mirror.

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Какая ошибка в паспорте сорвала отпуск мечты

Причиной стал срок действия паспорта девятилетней дочери, который не соответствовал требованиям страны назначения.

Женщина рассказала, что два года откладывала деньги на поездку в Хургаду. Для семьи это должен был стать первый двухнедельный отдых за границей и первое путешествие по системе "все включено".

Женщина два года откладывала деньги на поездку в Хургаду
Женщина два года откладывала деньги на поездку в Хургаду / Фото: Jam Press

По словам Виктории, она заранее прошла онлайн-регистрацию на рейс easyJet и не ожидала никаких проблем. Однако уже у выхода на посадку сотрудники авиакомпании обнаружили, что паспорт ее младшей дочери Рокси не соответствует требованиям Египта по оставшемуся сроку действия.

"У меня екнуло сердце. Дети были в отчаянии, а я расплакалась", - рассказала Виктория.

После проверки семье отказали в посадке. Им пришлось покинуть самолет и дождаться, пока сотрудники снимут их багаж с рейса.

Почему семье отказали в посадке

Паспорт девятилетней Рокси действителен до 4 января 2027 года. Однако для въезда в Египет британский паспорт должен иметь не менее шести месяцев срока действия с даты прибытия в страну.

Виктория призналась, что не знала об этом правиле. По ее словам, паспорт дочери ей передал отец ребенка всего за день до вылета, и она была уверена, что документы полностью соответствуют требованиям.

После отказа в посадке женщина узнала, что вернуть деньги не получится
После отказа в посадке женщина узнала, что вернуть деньги не получится / Фото: Jam Press

Женщина также призналась, что ожидала получить предупреждение еще во время онлайн-регистрации.

"Я думала, что при вводе данных паспорта система сообщит, если документ не подходит. Такое предупреждение избавило бы людей от огромного разочарования", - сказала она.

После отказа в посадке Виктория узнала, что вернуть деньги за путешествие не получится. Сейчас семья пытается оформить временный паспорт для дочери, чтобы успеть отправиться в Египет хотя бы на оставшиеся дни оплаченного отдыха.

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Об источнике: The Mirror

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