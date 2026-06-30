Умоляют уйти: бездомная россиянка терроризирует ресторан в чужой стране

Туристка из России оказалась без жилья в Таиланде и поселилась возле ресторана. Предприниматель просит помочь вернуть женщину на родину.

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Бездомная россиянка терроризирует ресторан в чужой стране / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Shutterstock

Вы узнаете:

Почему туристка из России месяцами живет у ресторана

Что заставило владельца ресторана обратиться за помощью

Почему туристку до сих пор не могут вернуть домой

На популярном тайском курорте Пхукет необычная история с участием туристки из России вызвала широкий резонанс. Владелец одного из местных ресторанов обратился к волонтерам с просьбой помочь 31-летней женщине, которая уже долгое время живет возле его заведения после того, как осталась без средств к существованию.

По данным российского Telegram-канала Baza, речь идет о жительнице Новороссийска по имени Анна. Она приехала в Таиланд в ноябре 2025 года и первое время проживала в гостинице. Однако спустя некоторое время деньги закончились, и женщина фактически осталась без жилья.

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Как россиянка оказалась без дома в Таиланде

После того как женщина лишилась возможности оплачивать жилье, она обосновалась возле одного из ресторанов на Пхукете. По словам владельца заведения, именно тогда для бизнеса начались серьезные трудности. Он утверждает, что россиянка регулярно появляется рядом с рестораном, пугает посетителей и создает напряженную обстановку для сотрудников.

"Я пытался поговорить с ней и просил уйти, но ничего не изменилось. Затем обращался в полицию, однако проблему решить так и не удалось", - рассказал предприниматель.

Россиянка оказалась без дома в Таиланде / Фото: соцсети

По его словам, поведение женщины выглядит непредсказуемым. Она может неожиданно подходить к людям, щелкать зажигалкой перед их лицами, громко кричать или бросать пустые бутылки в сторону проезжающих автомобилей. Из-за этого некоторые посетители предпочитают обходить ресторан стороной.

Владелец ресторана просит помощи

Не сумев самостоятельно урегулировать ситуацию, владелец решил найти родственников россиянки. Он пытался разыскать их через интернет, однако поиски не принесли результата.

Тогда предприниматель обратился за помощью к волонтерам и общественным организациям, работающим на Пхукете. Мужчина надеется, что специалисты смогут установить связь с семьей женщины, организовать ее возвращение в Россию или помочь ей получить необходимую поддержку.

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Об источнике: Telegram-канал Baza "База" - российский Telegram-канал новостного формата, созданный в 2019 году. Публикует оперативные новости, сообщения о событиях, криминале, чрезвычайных ситуациях и общественно-политических инцидентах.

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