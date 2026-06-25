В ход пошли "чудо-таблетки": россияне жалуются на нехватку бензина

Топливный кризис в России подтолкнул автомобилистов к покупке необычных таблеток для бензина. Специалисты усомнились в их эффективности и безопасности.

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Россияне скупают "топливные таблетки" / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему водители массово начали покупать топливные таблетки

Что обещают производители необычной добавки

Чем их использование может обернуться для двигателя

После резкого роста цен россияне начали массово скупать "топливные таблетки", которые производители рекламируют как средство для снижения расхода бензина.

Однако специалисты предупреждают, что эффективность таких добавок не доказана, а их использование может привести к проблемам с двигателем. Об этом пишет Oddity Central.

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Россияне скупают "топливные таблетки"

Рост цен на топливо и перебои с его доступностью заставили многих российских автомобилистов искать способы сократить расходы на заправку. Одним из самых обсуждаемых товаров стали так называемые "топливные таблетки", продажи которых, по данным Telegram-канала BAZA, за последний месяц выросли в 2,5 раза.

Что обещают производители

Таблетки продаются на некоторых автозаправочных станциях под различными торговыми марками. Их стоимость составляет около 50-80 рублей (от 30 до 50 гривен) за штуку.

Производители утверждают, что одна таблетка рассчитана примерно на 200 литров топлива. В описании говорится, что средство якобы улучшает процесс сгорания бензина, снижает его расход и даже способно повысить качество топлива. Некоторые продавцы заявляют, что добавка может сделать бензин АИ-92 сопоставимым по характеристикам с АИ-95.

Почему спрос резко вырос

По информации BAZA, интерес к подобным средствам значительно увеличился после роста цен на бензин и сообщений о проблемах с поставками топлива в отдельных регионах России.

Интерес к подобным средствам значительно увеличился после роста цен на бензин / Фото: https://www.tiktok.com/@aizhan.akimbekovas

Параллельно в социальных сетях стало появляться больше публикаций и отзывов о "топливных таблетках". Многие автомобилисты надеются с их помощью компенсировать возросшие расходы на эксплуатацию автомобиля.

Смотрите в видео о том, как используют "топливные таблетки":

Ранее Главред писал о том, что мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказания. Видео байкера с экстремальной ездой по городу, активно обсуждают в соцсетях. Многие призывают привлечь водителя к ответственности.

Также сообщалось о том, что поступок украинки потряс сеть. Женщина намеренно превысила скорость, чтобы получить эффектный кадр на камеру. Публикация в Threads вызвала бурную реакцию.

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