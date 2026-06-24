"Главное — не глотать": россиян учат, как правильно отсасывать бензин из бака

В РФ водителей обучают "старомодным методам" опустошения бензобаков с помощью шлангов и клизм. Как российские СМИ опозорились топливными инструкциями.

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Новости России — российские СМИ учат население, как правильно откачивать бензин из бака / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Из-за дефицита топлива в РФ появились инструкции по сливу бензина

СМИ призвали "не глотать" топливо во время откачки из бака

Из-за шквала критики пропагандистам пришлось подвергнуть тексты цензуре

Российские пропагандистские СМИ на фоне очевидного дефицита топлива решили поддержать водителей и запустили серию "высокотехнологичных" инструкций по правильному сливу бензина из чужих автомобилей. Особое внимание сети привлекли мастер-классы от изданий "Фонтанка" и "Газета.ru", чьи заголовки после шквала насмешек и критики пришлось срочно спасать с помощью цензуры.

Изначально материал "Фонтанки" имел откровенно провокационное название, а подзаголовок звучал ещё более прямолинейно — "Главное правило — не глотать". Испугавшись бурной реакции читателей, редакторы оперативно сменили название на нейтральное, однако первоначальные шедевры навсегда остались в коде страницы и в самом тексте.

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"Главное — не глотайте. Шутки шутками, но архетипическое "отсасывание" бензина из бака через шланг силой легких — это действительно не лучшая идея", — сетуют авторы "Фонтанки".

Журналисты заботливо объясняют своей аудитории, что опасность заключается не только в специфическом привкусе топлива, но и в риске обжечь лёгкие.

"Существует вполне реальная вероятность вдохнуть бензин. И защитная реакция в виде кашля может не спасти от попадания ядовитой жидкости в лёгкие", — отмечается в статье.

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Поскольку метод "силой легких" признан слишком экстремальным, читателям предлагают альтернативные варианты создания сифона. Один из них — проявление настоящей русской находчивости: использование двух шлангов и создание избыточного давления в топливном баке собственным ртом.

"Можно, например, поступить наоборот — дуть. Вставить в бак второй шланг, заткнуть горловину тряпкой и создать избыточное давление внутри. Если первый шланг опустить ниже, бензин начнет литься уже после первого мощного "выдоха", — делятся опытом пропагандисты.

Для настоящих "гурманов" в материале описывают еще один метод — с веревкой и узлами, которая выполняет роль поршня внутри шланга. Авторы даже всерьёз рекомендуют водителям сначала потренироваться на ведре с водой, прежде чем отправляться на "настоящую охоту".

В то же время в статье содержатся советы не заниматься переливанием вообще, а приобрести небольшой запас топлива у частных продавцов или обратиться к знакомым автовладельцам.

В конце публикации снова возвращаются к первоначальной шутке: читателям предлагают найти соседа со старым ВАЗом, съездить вместе на АЗС, после чего "просто отсосать бензин из бензобака", повторяя фразу "Главное — не глотайте".

Подобные рекомендации накануне опубликовала и "Газета.ru" под заголовком "Сосать, но не глотать: как слить бензин из топливного бака автомобиля". В статье российские пропагандисты подробно описали классический способ запуска сифона через шланг.

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Однако сами россияне уже пишут о росте краж бензина на фоне таких "инструкций" со стороны российских СМИ. В результате владельцы автомобилей начали устанавливать замки на своих бензобаках.

Когда топливный кризис повлияет на фронт — комментарий эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что обеспечение российских войск топливом остается приоритетной задачей, однако ключевым вызовом для РФ является способность покрывать эти потребности в условиях ударов по логистической инфраструктуре и попыток её частичной изоляции.

Он подчеркнул, что то, когда именно — в июле или августе — проявятся более серьёзные последствия, зависит от эффективности отсечения линии фронта от стабильного топливного снабжения.

По словам эксперта, определенные перебои с поставками топлива уже фиксируются вдоль всей линии фронта, а в российских источниках периодически появляются сообщения о сложностях с заправкой тяжелой техники. В то же время эти трудности пока не достигают уровня, который мог бы критически повлиять на боеспособность армии.

Также он отметил, что удары по территории России постепенно меняют внутреннюю ситуацию в стране, поскольку всё чаще охватывают отдалённые регионы, включая крупные промышленные центры.

"Когда война начинает расползаться по территории России — это уже совсем другая реальность", — подытожил эксперт.

Топливный кризис в России — последние новости по теме

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов сделал важное заявление по поводу топливного кризиса. Он подчеркнул, что ограничения на продажу бензина значительно повлияют на доступность топлива для гражданского и критически важного транспорта, после чего был введен ряд временных ограничений для АЗС. В настоящее время ситуация остается под усиленным мониторингом.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения подчеркнул цели операций, направленных против энергетической инфраструктуры. По его словам, удары по НПЗ направлены на снижение возможностей противника по обеспечению войск топливом и должны сократить цепочки поставок.

Как ранее сообщал Главред, Михаил Гончар дал оценку перспектив энергетического рынка в РФ. Эксперт обратил внимание на риски и возможный сценарий коллапса в нефтяном секторе и призвал учитывать системные эффекты при планировании дальнейших ударов.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI"". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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