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Бензин в Крыму - все: чего добивается Украина и куда будем бить дальше

Сергей Кущ
21 июня 2026, 12:48обновлено 21 июня, 13:26
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Серьезные проблемы с бензином на полуострове начались еще в конце мая 2026 года.
Дроны атаковали Крым
Дроны атаковали Крым / Фото: скриншот

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре России и оккупированного Крыма продолжают оказывать все более заметное влияние на топливный рынок РФ. После очередной атаки на объекты в Керчи на полуострове были введены ограничения на продажу бензина, а в самой России убытки от атак уже оцениваются в миллиарды долларов.

В субботу, 20 июня, подразделения Deep Strike Сил специальных операций Украины нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области РФ. Как сообщили в ССО, объект находится более чем в 2000 километрах от украинской границы, а ударные беспилотники преодолели около 2500 километров до цели.

В Силах специальных операций подчеркнули, что продолжают наращивать возможности дальнобойных ударов.

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"Все меньше мест в РФ, куда не доходит начатая россиянами война", — отметили в ведомстве.

А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы также поразили объекты по обе стороны Крымского моста, включая морскую логистику для перевозки нефти в Краснодарском крае и нефтебазу в оккупированной Керчи. Кроме того, были уничтожены объекты военной логистики, четыре радиолокационные станции комплексов С-400 и два зенитных комплекса "Панцирь".

По словам главы государства, "Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает на мир".

В Крыму ограничили продажу топлива после ударов по Керчи

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 9:00 по московскому времени на всех крымских АЗС был временно прекращен отпуск бензина.

Ограничения коснулись как наличных, так и безналичных расчетов, а также талонов для физических и юридических лиц.

По словам Аксенова, топливо будет отпускаться только службам, обеспечивающим "жизнедеятельность и безопасность" региона.

Одновременно российский глава Севастополя Михаил Развожаев заявил о задержках поставок топлива в город.

В связи с этим сеть АЗС "ТЭС" отменила отпуск бензина по QR-кодам, а заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб.

Кроме того, с 21 июня были временно прекращены паромные перевозки через Керченскую переправу.

Топливный кризис в Крыму продолжается с мая

Серьезные проблемы с бензином на полуострове начались еще в конце мая 2026 года.

Как пишет The Moscow Times, удары украинских беспилотников по нефтебазам привели к уничтожению крупных партий топлива и срыву контрактов между российскими компаниями.

Так, Арбитражный суд Москвы в феврале 2026 года обязал расположенный в Крыму Морской нефтяной терминал выплатить компании "Мосрегионгаз" более 8,4 млн рублей компенсации.

Причиной стали потери 132 тонн бензина АИ-92 и почти 24 тонн дизельного топлива, уничтоженных после атаки дронов осенью 2024 года.

Похожие судебные разбирательства возникли и вокруг Платоновской нефтебазы в Тамбовской области, которая также не смогла вернуть клиенту более 80 тонн топлива после ударов по объекту.

Украина нанесла более 20 ударов по нефтяной инфраструктуре России

По данным The Washington Post, с начала 2026 года Украина атаковала российскую нефтяную инфраструктуру более 20 раз.

Под удары попадали:

  • нефтеперерабатывающие заводы;
  • экспортные терминалы;
  • трубопроводы;
  • нефтебазы;
  • портовые объекты.

По оценкам экспертов, суммарный ущерб уже превысил 7 млрд долларов.

Особенно болезненными для России стали атаки на терминалы в Усть-Луге, Приморске и Новороссийске. Из-за них были временно остановлены экспортные операции, что привело к потере около 2,2 млрд долларов.

Руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Борис Додонов считает, что ущерб продолжит расти.

По его словам, разрушения на НПЗ "Роснефти" в Туапсе оказались настолько серьезными, что предприятию может потребоваться полное восстановление, стоимость которого оценивается в 5 млрд долларов.

Удары Украины заставили Россию сокращать добычу нефти

Исследователь Гарвардского университета Крейг Кеннеди отметил, что давление санкций и атаки на нефтяную инфраструктуру усиливают нагрузку на российский бюджет.

По его оценкам, для выполнения бюджетного плана без сокращений России необходима средняя цена нефти около 115 долларов за баррель до конца 2026 года.

Кроме того, российские нефтяные компании уже были вынуждены сократить добычу примерно на 300–400 тысяч баррелей в сутки.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
инфографика, НПЗ в России, НПЗ / Главред

Удар по НПЗ в Москве вызвал критику российской ПВО

Одним из самых резонансных эпизодов последних недель стала атака на Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня.

Несмотря на то, что Москва считается одним из самых защищенных городов России, несколько беспилотников смогли прорваться к цели.

После взрывов в небо взлетела крышка одного из резервуаров, а над столицей поднялись густые клубы дыма.

Ситуация вызвала волну обсуждений даже среди пророссийских блогеров.

Авторы Telegram-канала "Кремлевская матрешка" задали вопрос, где находится обещанная "непроницаемая" система противовоздушной обороны столицы.

Зачем Украина усиливает удары по Крыму: объяснение эксперта

Военный эксперт Роман Свитан считает, что главной целью украинских ударов является не срыв туристического сезона, а разрушение российской военной логистики на южном направлении. По его словам, российская группировка действует в узком коридоре между Азовским и Черным морями, что делает ее особенно уязвимой для ударов по путям снабжения.

Эксперт отмечает, что постепенное установление огневого контроля над логистическими маршрутами может фактически превратить Крым в "оперативный котел". "Наша задача — перебить логистику россиян и их возможность пополнять группировки на Херсонском и Запорожском направлениях. Фактически Крым является островом, если отрезать его огневым контролем. В случае изоляции полуостров перестанет представлять угрозу для основных фронтов", — заявил Свитан. По его мнению, в таком случае российская группировка может лишиться возможности вести активные боевые действия даже без проведения масштабной наземной операции со стороны Украины.

Как сработала "дырявая" ПВО

Эксперты отмечают, что дроны представляют собой сложную цель для систем противовоздушной обороны.

Они летят на небольшой высоте, плохо обнаруживаются радарами и находятся в зоне поражения ЗРК ограниченное время.

Для защиты Москвы Россия создала плотную сеть комплексов "Панцирь" и "Тор", а также использует переносные зенитные комплексы, стрелковое оружие и вертолеты.

Однако даже самая насыщенная система ПВО имеет предел возможностей.

Военные аналитики отмечают, что количество целей, которое может перехватить оборона, ограничено числом ракет и временем реакции. Поэтому при массированных атаках часть беспилотников теоретически способна преодолевать защиту и достигать намеченных объектов.

На фоне продолжающихся ударов по нефтяной инфраструктуре и транспортным объектам давление на российскую экономику продолжает расти, а последствия атак начинают все сильнее отражаться не только на экспортных доходах, но и на внутреннем рынке топлива.

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