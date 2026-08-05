Сад отблагодарит пышным ростом: какие растения нужно обрезать в августе

Вы узнаете:
- Какие деревья и кустарники обрезают в августе
- Можно ли обрезать виноград во время плодоношения
- Какие цветы стоит обрезать уже сейчас
Август - один из ключевых периодов для ухода за садом. После сбора урожая многие деревья и кустарники нуждаются в санитарной и формирующей обрезке, которая помогает растениям быстрее восстановиться, снизить риск развития болезней и направить питательные вещества на формирование будущего урожая.
Главред решил выяснить, какие деревья, ягодные кустарники, виноград и декоративные растения рекомендуется обрезать именно в августе и почему эта процедура важна для здоровья сада.
Плодовые деревья
Как пишет УНИАН, до середины августа после завершения плодоношения можно проводить обрезку абрикоса, черешни, сливы и персика. В этот период садоводы удаляют сухие, поврежденные и больные ветки, а также побеги, которые растут внутрь кроны и приводят к ее загущению.
Такой уход улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск грибковых заболеваний и способствует правильному развитию дерева.
Специалисты рекомендуют проводить обрезку только в сухую и солнечную погоду. Это помогает срезам быстрее подсыхать и значительно снижает вероятность развития гнили или инфекций.
Какие ягодные кустарники нужно обрезать
В конце лета также стоит уделить внимание ягодным кустарникам. По информации источника, в августе рекомендуется обрезать крыжовник, смородину и малину. У смородины и крыжовника удаляют старые ветки возрастом более трех лет, которые уже имеют низкую урожайность, а также слабые, больные или поврежденные побеги.
У обычной малины полностью срезают побеги, которые уже плодоносили в этом году, оставляя только молодые здоровые стебли. В то же время ремонтантные сорта, которые еще плодоносят осенью, пока не обрезают.
Почему стоит обрезать виноград
Отдельного внимания требует виноград. Некоторые садоводы откладывают обрезку из-за активного плодоношения, однако именно август считается благоприятным временем для этой процедуры. Удаление бесплодных побегов, пасынков и молодых верхушек позволяет растению направить больше питательных веществ на созревание ягод.
Также рекомендуется удалить крупные листья, которые затеняют грозди и препятствуют их равномерному освещению солнцем.
Декоративные растения и цветы
Не все декоративные растения нуждаются в обрезке в конце лета. Например, пионы обрезают только после полного отмирания надземной части осенью. В то же время август является оптимальным периодом для ухода за розами, которые уже завершили цветение. Своевременная обрезка помогает растению накопить силы и обеспечивает более пышное цветение в следующем году.
Также в августе обрезают отдельные многолетние цветущие растения, среди которых лаванда, дельфиниум и люпин. У них удаляют сухие цветоносы, что позволяет растениям эффективнее накапливать ресурсы для формирования новых бутонов в будущем сезоне.
Можно ли обрезать деревья в августе - смотрите в видео.
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Об источнике: УНИАН
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