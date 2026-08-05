'Есть два варианта защититься': как Украина может противодействовать баллистике РФ

Жданов объяснил, как Украина может противостоять российской баллистике.

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Ракетные удары РФ - Жданов назвал условие, которое изменит ситуацию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

Ключевые тезисы:

Путин использует дефицит противоракетных средств в Украине

РФ может наносить удары не только по Киеву, но и по другим городам

Нынешняя интенсивность российских ракетных ударов напрямую связана с тем, что Кремль осознает ограниченные возможности Украины в противодействии баллистическим ракетам. Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.

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По его словам, о нехватке ракет в Украине официально сообщали ещё около двух месяцев назад.

Эксперт отмечает, что война все больше приобретает характер противостояния на истощение, в котором решающим станет то, какая из сторон первой потеряет ресурсы.

Он добавил, что Украина наносит удары по логистической, финансовой и нефтегазовой инфраструктуре России, пытаясь максимально ослабить её экономику. В свою очередь РФ, осознавая ограниченные возможности Украины, наносит удары по широкому кругу гражданских объектов, в частности по продовольственным и почтовым складам, используя свой потенциал на полную мощность.

"Ежемесячно РФ производит около 60 ракет. Существенно усилит возможности России помощь со стороны Северной Кореи, которая предоставляет ей пусковые установки и ракеты", - говорит он.

Жданов также считает, что ближайшими целями российских ракет станет не только Киев. По его словам, есть информация о возможной подготовке ударов по Николаеву, Одессе и Днепру. Он пояснил, что выбор целей в значительной степени определяется дальностью полета российских ракет. В частности, комплексы "Искандер" имеют радиус действия до 500 километров, однако пусковые установки обычно размещают примерно в 50 километрах от границы, поэтому гарантированная дальность применения составляет около 420–450 километров.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что до тех пор, пока Украина не получит эффективных средств противодействия баллистическим ракетам, Кремль не будет видеть серьезных препятствий для продолжения таких атак.

"У нас есть два варианта защиты. Первый и, на мой взгляд, основной: нам нужно срочно обзавестись баллистическим оружием для нанесения ударов. Российская пусковая установка находится на стартовой позиции максимум 20–30 минут. Второй вариант: наши баллистические ракеты по Москве. Представьте, если бы Москва сегодня ночью получила такие удары, как мы. У них бы очень сильно изменились настроения. Нам нужно "бежать" колоссальными темпами в направлении обретения собственной баллистики", - говорит Жданов.

По его оценке, после последнего массированного обстрела российским войскам понадобится примерно неделя, чтобы подготовить следующий удар.

Жданов также отметил, что Киев и в дальнейшем будет оставаться приоритетной целью для России. По его мнению, ситуация могла бы измениться, если бы аналогичные удары получала Москва, однако пока Путин не ощущает угрозы симметричного ответа, поэтому продолжает атаки. Удары по другим украинским городам, по словам эксперта, Кремль использует как дополнительный инструмент давления на Украину.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

В чем опасность новой тактики РФ

В течение июля Россия использовала для ударов по Украине больше баллистических ракет, чем способна произвести за один месяц. Кроме того, с 1 июля оккупанты, по оценкам, израсходовали до двух третей от запланированного годового производства противокорабельных ракет "Циркон". Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, Россия вынуждена сокращать свои запасы, поскольку Украина в настоящее время сталкивается с трудностями при перехвате баллистических ракет, что побуждает Кремль активнее применять именно этот тип вооружения.

По информации Воздушных сил ВСУ, в течение июля российские войска выпустили по Украине 107 баллистических ракет и 20 ракет "Циркон". В то же время, по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская промышленность ежемесячно производит около 60 баллистических ракет "Искандер-М" и еще примерно 40 ракет для зенитного комплекса С-400.

"Россия, по-видимому, использует свои арсеналы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты. Российские вооруженные силы одновременно сократили количество беспилотников, которые они запускают в каждом ночном запуске, запустив 2955 в июле 2026 года по сравнению с 5749 в июне 2026 года", - отметили аналитики.

"Циркон" / Инфографика Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан заявил, что российские войска могут готовить новый масштабный удар по территории Украины. Он отметил, что атаки происходят примерно каждые пять-шесть дней. По его оценке, враг способен организовать около трех-четырех массированных ударов в месяц.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" сообщил о гибели 20-летней студентки Виталины Яровенко в результате повторного ракетного удара по Киеву. В обращении университета выразили соболезнования ее родным и отметили, что девушка приехала спасать пострадавших. Виталина училась на четвертом курсе образовательной программы "Психология" и была инструктором Военной подготовки.

Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук заявил об изменении тактики воздушных атак России и о росте роли реактивных беспилотников. Он подчеркнул, что количество обычных дронов сокращается. По его словам, баллистическое вооружение остается основным вызовом для Украины.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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