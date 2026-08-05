Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

Юрий Берендий
5 августа 2026, 20:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Жданов объяснил, как Украина может противостоять российской баллистике.

'Есть два варианта защититься': как Украина может противодействовать баллистике РФ
Ракетные удары РФ - Жданов назвал условие, которое изменит ситуацию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, alerts.in.ua

Ключевые тезисы:

  • Путин использует дефицит противоракетных средств в Украине
  • РФ может наносить удары не только по Киеву, но и по другим городам

Нынешняя интенсивность российских ракетных ударов напрямую связана с тем, что Кремль осознает ограниченные возможности Украины в противодействии баллистическим ракетам. Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов.

видео дня

По его словам, о нехватке ракет в Украине официально сообщали ещё около двух месяцев назад.

Эксперт отмечает, что война все больше приобретает характер противостояния на истощение, в котором решающим станет то, какая из сторон первой потеряет ресурсы.

Он добавил, что Украина наносит удары по логистической, финансовой и нефтегазовой инфраструктуре России, пытаясь максимально ослабить её экономику. В свою очередь РФ, осознавая ограниченные возможности Украины, наносит удары по широкому кругу гражданских объектов, в частности по продовольственным и почтовым складам, используя свой потенциал на полную мощность.

"Ежемесячно РФ производит около 60 ракет. Существенно усилит возможности России помощь со стороны Северной Кореи, которая предоставляет ей пусковые установки и ракеты", - говорит он.

Жданов также считает, что ближайшими целями российских ракет станет не только Киев. По его словам, есть информация о возможной подготовке ударов по Николаеву, Одессе и Днепру. Он пояснил, что выбор целей в значительной степени определяется дальностью полета российских ракет. В частности, комплексы "Искандер" имеют радиус действия до 500 километров, однако пусковые установки обычно размещают примерно в 50 километрах от границы, поэтому гарантированная дальность применения составляет около 420–450 километров.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что до тех пор, пока Украина не получит эффективных средств противодействия баллистическим ракетам, Кремль не будет видеть серьезных препятствий для продолжения таких атак.

"У нас есть два варианта защиты. Первый и, на мой взгляд, основной: нам нужно срочно обзавестись баллистическим оружием для нанесения ударов. Российская пусковая установка находится на стартовой позиции максимум 20–30 минут. Второй вариант: наши баллистические ракеты по Москве. Представьте, если бы Москва сегодня ночью получила такие удары, как мы. У них бы очень сильно изменились настроения. Нам нужно "бежать" колоссальными темпами в направлении обретения собственной баллистики", - говорит Жданов.

По его оценке, после последнего массированного обстрела российским войскам понадобится примерно неделя, чтобы подготовить следующий удар.

Жданов также отметил, что Киев и в дальнейшем будет оставаться приоритетной целью для России. По его мнению, ситуация могла бы измениться, если бы аналогичные удары получала Москва, однако пока Путин не ощущает угрозы симметричного ответа, поэтому продолжает атаки. Удары по другим украинским городам, по словам эксперта, Кремль использует как дополнительный инструмент давления на Украину.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

В чем опасность новой тактики РФ

В течение июля Россия использовала для ударов по Украине больше баллистических ракет, чем способна произвести за один месяц. Кроме того, с 1 июля оккупанты, по оценкам, израсходовали до двух третей от запланированного годового производства противокорабельных ракет "Циркон". Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, Россия вынуждена сокращать свои запасы, поскольку Украина в настоящее время сталкивается с трудностями при перехвате баллистических ракет, что побуждает Кремль активнее применять именно этот тип вооружения.

По информации Воздушных сил ВСУ, в течение июля российские войска выпустили по Украине 107 баллистических ракет и 20 ракет "Циркон". В то же время, по оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская промышленность ежемесячно производит около 60 баллистических ракет "Искандер-М" и еще примерно 40 ракет для зенитного комплекса С-400.

"Россия, по-видимому, использует свои арсеналы, чтобы продолжать увеличивать количество баллистических ракет, которые она запускает против Украины, поскольку эти ракеты имеют более высокий уровень успешности, чем дроны и крылатые ракеты. Российские вооруженные силы одновременно сократили количество беспилотников, которые они запускают в каждом ночном запуске, запустив 2955 в июле 2026 года по сравнению с 5749 в июне 2026 года", - отметили аналитики.

Инфографика циркон
"Циркон" / Инфографика Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан заявил, что российские войска могут готовить новый масштабный удар по территории Украины. Он отметил, что атаки происходят примерно каждые пять-шесть дней. По его оценке, враг способен организовать около трех-четырех массированных ударов в месяц.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" сообщил о гибели 20-летней студентки Виталины Яровенко в результате повторного ракетного удара по Киеву. В обращении университета выразили соболезнования ее родным и отметили, что девушка приехала спасать пострадавших. Виталина училась на четвертом курсе образовательной программы "Психология" и была инструктором Военной подготовки.

Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук заявил об изменении тактики воздушных атак России и о росте роли реактивных беспилотников. Он подчеркнул, что количество обычных дронов сокращается. По его словам, баллистическое вооружение остается основным вызовом для Украины.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине новости Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

20:39Война
Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

20:19Украина
В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

19:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

Последние новости

22:08

Зачем опытные хозяйки кладут носки в морозилку: удивительный трюк

22:02

Популярный российский певец попал под российский обстрел в УкраинеВидео

21:55

Плесень исчезнет: простое средство за копейки очистит шторку в ванной без хлоркиВидео

21:49

Не жир и не волосы: какая скрытая привычка на самом деле забивает трубы

20:39

"Есть два варианта защититься": как Украина может противодействовать баллистике РФ

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
20:19

Пока РФ уничтожает украинские книги: украинка похвасталась российскими учебниками для ребенка

20:05

Помидоры сразу начнут краснеть: огородник назвал единственный действенный методВидео

19:28

В СНБО предупредили об угрозе новых ударов по Украине и назвали опасный период

19:10

Почему США уже не могут заставить Путина пойти на мир: Денисенко назвал причинумнение

Реклама
19:00

Серьезные проблемы: инсайдер сделал заявление о болезни Пугачевой

18:46

Горькие огурцы больше не проблема: простой способ спасти урожай

18:44

Залужный попал в скандал после слов о НАТО: в МИД срочно отреагировали

18:22

Путин срочно сменил командующих армией РФ на фоне провала планов по Донбассу

17:58

Котлеты получатся невероятно сочными: что опытные повара добавляют в фарш

17:56

Как Украина планирует остановить баллистические удары РФ: Зеленский назвал три приоритетаВидео

17:55

Лепс сделал проукраинское заявление в отношении Крыма

17:52

Хитрая головоломка со спичками, которую школьники решают быстрее родителейВидео

17:45

Как правильно укладывать огурцы в банку: ошибка, которая портит консервацию

17:38

Был ли удар по Бортницкой станции аэрации в Киеве – в Генштабе сделали заявление

17:29

Украинцев призвали смешать сушеную мяту с солью: для чего это нужно

Реклама
17:27

Слово "рассрочка" вызывает споры - как правильно сказать на украинском языкеВидео

17:23

Зачем заворачивать ключи и кошелек в фольгу: секрет, о котором мало кто знает

17:20

Королевская семья проигнорировала юбилей Меган Маркл: названа причина

17:10

Соседи уже так делают: зачем класть алюминиевую фольгу под телевизорВидео

16:59

Масштабный пожар под Москвой: горит один из важнейших объектов "Роскосмоса"Фото

16:59

"На нас охотятся": звезда "Мастер Шеф" поделилась фото в слезах из-за РФ

16:58

Каким знакам зодиака не грозит бедность: пять богачей по гороскопуВидео

16:49

Деньги больше не проблема знака зодиака, которые преодолеют бедность 6 августа

16:44

Почва станет рыхлой и здоровой: что следует посеять на грядке после сбора картофеля

16:24

Волосы не будут жирнеть до недели — ингредиент, который стоит добавить в шампунь

16:16

Людей призывают рассыпать соду у двери ванной комнаты: в чем причинаВидео

16:15

Началась новая фаза войны: чем опасны новые ракеты из КНДР и что станет целью атакФотоВидео

16:14

Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

15:57

Секрет японских поваров: что добавить в кляр для невероятно хрустящей корочки

15:25

Их слышно отовсюду: каких трех слов на самом деле не существует в украинском языке

15:24

Символ масонов или тайный знак: что означает пирамида с глазом на долларе

15:19

Лук и чеснок не будут портиться месяцами: куда их нужно положитьВидео

15:00

Жара окончательно отступает: синоптик назвала дату похолодания в Украине

15:00

Идеальные помидоры на зиму: минимум ингредиентов и максимум вкуса

14:48

Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП: суд избирает меру пресечения

Реклама
14:40

Больше никакого желтого налета: раскрыт секрет идеально белой ванныВидео

14:11

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

14:10

Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

14:10

Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая опасность и народные приметы

13:59

Быстро забывают все обиды: когда рождаются люди с особой чертой

13:57

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

13:39

Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

13:21

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Тельцу - решать, Стрельцу - шаги

13:14

Как освежить тусклые стены всего за несколько минут: ремонт не понадобитсяВидео

13:13

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять