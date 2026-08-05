Котлеты получатся невероятно сочными: что опытные повара добавляют в фарш

Есть простой способ сделать фарш более нежным, сочным и ароматным.

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Что добавить в фарш для сочных котлет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить вкусные котлеты

Что добавить в фарш для сочности

Как правильно жарить котлеты

Обычный мясной фарш может стать основой для десятков домашних блюд - от котлет и тефтелей до запеканок или бургеров. Однако часто он получается сухим, теряет сочность и не имеет выраженного аромата.

Главред расскажет о простом приёме, который поможет сделать блюда значительно сочнее и ароматнее.

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Что нужно добавить в фарш

Перед жаркой опытные кулинары рекомендуют добавить в фарш раствор пищевой соды, пишет EgészségKalauz. Сода влияет на кислотность мяса, слегка повышая уровень pH. В таких условиях белковые волокна не сжимаются слишком плотно при нагревании, и мясо удерживает больше влаги. Кроме того, сода создает идеальные условия для реакции Майера - естественного процесса, отвечающего за образование золотистой корочки и насыщенного аромата. Именно благодаря этому фарш быстрее карамелизуется, приобретает аппетитный вид и насыщенный вкус.

Правильные пропорции

Эксперты отмечают, что важно соблюдать точные пропорции. На 500 граммов сырого фарша достаточно четверти чайной ложки соды, растворенной в двух столовых ложках воды. Смесь тщательно втирают в мясо, после чего оставляют его в холодильнике на 15–20 минут. Это позволяет щелочи равномерно распределиться и обеспечивает нужный эффект.

Если превысить дозировку, блюдо может потерять вкус: появится неприятный мыльный или металлический привкус, а текстура станет жесткой и неестественно резиновой.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Какое мясо выбрать

Лучший результат этот метод дает с говяжьим фаршем с достаточным содержанием жира - именно он обеспечивает хрустящую корочку и насыщенный аромат. Для постной курицы, индейки или свинины сода поможет удержать влагу, благодаря чему готовое блюдо останется сочным, даже если мясо обычно быстро пересыхает на сковороде.

Смотрите видео о том, как приготовить сочные куриные котлеты:

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