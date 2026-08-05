Котлеты получатся невероятно сочными: что опытные повара добавляют в фарш

Вы узнаете:
- Как приготовить вкусные котлеты
- Что добавить в фарш для сочности
- Как правильно жарить котлеты
Обычный мясной фарш может стать основой для десятков домашних блюд - от котлет и тефтелей до запеканок или бургеров. Однако часто он получается сухим, теряет сочность и не имеет выраженного аромата.
Главред расскажет о простом приёме, который поможет сделать блюда значительно сочнее и ароматнее.
Что нужно добавить в фарш
Перед жаркой опытные кулинары рекомендуют добавить в фарш раствор пищевой соды, пишет EgészségKalauz. Сода влияет на кислотность мяса, слегка повышая уровень pH. В таких условиях белковые волокна не сжимаются слишком плотно при нагревании, и мясо удерживает больше влаги. Кроме того, сода создает идеальные условия для реакции Майера - естественного процесса, отвечающего за образование золотистой корочки и насыщенного аромата. Именно благодаря этому фарш быстрее карамелизуется, приобретает аппетитный вид и насыщенный вкус.
Правильные пропорции
Эксперты отмечают, что важно соблюдать точные пропорции. На 500 граммов сырого фарша достаточно четверти чайной ложки соды, растворенной в двух столовых ложках воды. Смесь тщательно втирают в мясо, после чего оставляют его в холодильнике на 15–20 минут. Это позволяет щелочи равномерно распределиться и обеспечивает нужный эффект.
Если превысить дозировку, блюдо может потерять вкус: появится неприятный мыльный или металлический привкус, а текстура станет жесткой и неестественно резиновой.
Какое мясо выбрать
Лучший результат этот метод дает с говяжьим фаршем с достаточным содержанием жира - именно он обеспечивает хрустящую корочку и насыщенный аромат. Для постной курицы, индейки или свинины сода поможет удержать влагу, благодаря чему готовое блюдо останется сочным, даже если мясо обычно быстро пересыхает на сковороде.
Смотрите видео о том, как приготовить сочные куриные котлеты:
@anny.cooking Вкусные куриные котлеты ? ⏳время приготовления 40 минут ⠀ ?Ингредиенты: 500–600 г куриного фарша 1/4 батона(с корочкой или без) 1 средняя морковь 1 средняя луковица 1 яйцо 2–3 зубчика чеснока соль, перец, орегано, растительное масло + 1 ст. л. панировочных сухарей, если фарш слишком влажный ⠀ ?Приготовление: ▪️Хлеб замачиваем в воде или молоке ▪️Морковь, чеснок и лук натираем на терке. ▪️Хлеб максимально отжимаем от воды/молока. ▪️Смешиваем всё вместе: фарш, хлеб, морковь, лук, чеснок, яйцо, солим, перчим по вкусу и добавляем щедрую щепотку орегано ▪️Формируем котлеты и жарим на умеренном огне. 1 котлетка = 1/2 ст.л. фарша. Смачивайте руки водой, так будет легче формировать котлетки. Приятного аппетита! #котлеты#куриныекотлеты#рецептыукраина#фудблогукраина#вкусно#ужин#рецепткотлет♬ Little Things - Adrián Berenguer
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Об источнике: Egeszsegkalauz
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