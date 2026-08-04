Салат из капусты на зиму "Лето в банке": простой рецепт

Зимой часто хочется свежих салатов, но купить вкусные овощи не всегда удается. Поэтому еще с лета можно приготовить очень вкусный салат из капусты, перца и моркови и законсервировать его.
Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша Эмилия Евтушенко.
Салат "Лето в банке" - рецепт
Ингредиенты:
- Капуста 5 кг
- Болгарский перец 1,5 кг
- Морковь 1 кг
- Лук 1 кг
- Сахар 400 г
- Соль 100 г
- Уксус 9% 500 мл
- Растительное масло 500 мл
Шинкуем капусту, режем соломкой перец и лук, а морковь натираем на терке. К овощам добавляем соль, сахар, растительное масло, уксус и хорошо все перемешиваем, пока капуста не пустит сок.
Раскладываем салат по чистым банкам, утрамбовываем и ставим на стерилизацию. Крышками банки лишь прикрываем, а воду наливаем почти до краев. После закипания воды стерилизуем банки 30 минут, затем закручиваем крышками.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@emiliya.yevtushenko1991 ? "Лето в банке" - одна из тех заготовок, без которых у меня не обходится ни одна зима. Самое приятное, что весь процесс нарезки теперь занимает буквально 10 минут. Все благодаря Magio 18 в 1 и вакууматору от @terka.com.ua ? Ингредиенты: • Капуста - 5 кг • Болгарский перец - 1,5 кг • Морковь - 1 кг • Лук - 1 кг • Сахар - 400 г • Соль - 100 г • Уксус 9% - 500 мл • Растительное масло - 500 мл ??? Приготовление: Нашинковать капусту, перец, морковь и лук. Добавить соль, сахар, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать, чтобы овощи пустили сок. Плотно уложить в чистые банки, не доходя 1–2 см до верха. Накрыть крышками. Поставить банки в кастрюлю, залить горячей водой почти до краев. Стерилизовать 30–35 минут после закипания. Закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания. #консервация#заготовкиназиму#салатназиму#капуста#домашниезаготовки♬ оригинальная аудиозапись - emiliya.yevtushenko
Другие новости:
- Кукурузу лучше не варить: шеф-повара назвали способ, который делает ее в разы вкуснее
- Вкус как из детства: как легко заквасить зимние яблоки в обычной банке
- Маринованные огурцы "Под снегом": старинный бабушкин рецепт с мукой
О персоне: Эмилия Евтушенко
Эмилия Евтушенко - украинская блогерша с аудиторией в Instagram более 220 тысяч подписчиков. В соцсетях она рассказывает о приготовлении еды и заготовок для всей семьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред