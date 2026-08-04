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"Никогда не вступим": Залужный сделал заявление о будущем Украины в НАТО

Виталий Кирсанов
4 августа 2026, 00:53
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По словам Залужного, на протяжении многих лет Украине неоднократно обещали членство в Альянсе.
Залужный сделал заявление о будущем Украины в НАТО
Залужный сделал заявление о будущем Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 1 отдельная танковая Северская бригада, t.me/Zaluzhnui

Кратко:

  • Залужный не верит, что Украина вступит в НАТО
  • Украина может опираться на новые европейские оборонные объединения

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что скептически оценивает возможность вступления Украины в НАТО. Такое мнение он высказал во время дискуссии по вопросам евроатлантической интеграции на общем совещании украинских послов в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам Залужного, на протяжении многих лет Украине неоднократно обещали членство в Альянсе, однако он не верит, что этот сценарий будет реализован.

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"Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и слушал каждый год сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!" – заявил Залужный.

Он также объяснил свою позицию тем, что, по его мнению, нынешние подходы и военные доктрины НАТО не в полной мере соответствуют уровню развития современных Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Залужный отметил, что Альянсу еще предстоит длительный процесс адаптации к новым вызовам безопасности. При этом он подчеркнул, что Украине крайне важны технологии, которыми располагают государства НАТО, прежде всего в сфере противоракетной обороны и космических возможностей.

Говоря о будущей архитектуре безопасности, бывший главнокомандующий предположил, что Украина может опираться на новые европейские оборонные объединения. В частности, он назвал перспективным сотрудничество с Объединенными экспедиционными силами (JEF), хотя отметил, что этот формат пока не предусматривает механизм коллективной обороны, аналогичный статье 5 Североатлантического договора.

вступление в НАТО инфографика
Инфографика: Главред

Чем грозит Украине выход США из НАТО – мнение эксперта

Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив считает, что внутренние конфликты в НАТО могут иметь серьезные последствия для Украины и поддержки союзников.

"Ситуация может развиваться по двум совершенно разным сценариям, - объясняет он. - Плохой сценарий предполагает радикальный выход США из Североатлантического союза. В таком случае страны начнут больше концентрироваться на собственной безопасности и накоплении ресурсов, что может привести к определенному краху институтов ЕС. Хотя я не считаю это неизбежным".

В то же время Андрусов отмечает, что возможно и позитивное развитие событий.

"Европейские государства могут воспринять кризис как сигнал для усиления собственной обороноспособности и формирования нового оборонного союза", - добавляет эксперт.

Вступление Украины в НАТО - новости по теме

Напомним, Главред писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит Украину в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал скептическую оценку быстрого вступления Украины в Альянс.

Западные союзники считают вступление Украины в НАТО маловероятным, а потому поддерживают альтернативную стратегию. Партнеры Киева рассматривают возможность инвестировать миллиарды в военную промышленность Украины, чтобы страна могла эффективнее реагировать на агрессию со стороны России.

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О персоне: Валерий Залужный

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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