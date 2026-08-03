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Деньги и счастье в дом: когда и как правильно мыть окна по приметам

Марина Иваненко
3 августа 2026, 15:20
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Мойка окон, согласно народным поверьям, помогает очистить дом от негативной энергии. Народные приметы подсказывают, в какие дни стоит приступать к уборке.
Приметы, связанные с мытьем окон
Приметы о мытье окон / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • В какие дни считается благоприятным мыть окна
  • Каких примет рекомендуется придерживаться во время уборки
  • Почему чистые окна улучшают настроение

Чистые окна в доме - это не только залог уюта и хорошего естественного освещения, но и древний символ обновления, который в народной культуре связывают с привлечением достатка, положительной энергии и новых возможностей. Обычная уборка может превратиться в своеобразный ритуал, если знать, какие приметы с ней связаны. Главред расскажет подробнее.

Многие хозяева и сегодня обращают внимание на народные приметы, прежде чем приступать к домашней работе. Как отмечает РБК-Украина, согласно народным поверьям, мытье окон помогает символически очистить пространство от накопленного негатива, привлечь в дом удачу и открыть путь к финансовому благополучию.

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Когда лучше мыть окна

Наши предки верили, что генеральную уборку и мытье окон лучше всего проводить весной, когда природа обновляется после зимы.

Особенно благоприятными считались:

  • солнечные дни во время растущей Луны - по поверьям, вместе с грязью из дома уходят старые проблемы, а чистые окна открывают путь к новым возможностям;
  • дни перед большими церковными праздниками, в частности Пасхой или Рождеством, - считалось, что это способствует гармонии, благополучию и уюту в семье.

Почему чистые окна ассоциируются с благополучием

В народной культуре свет всегда символизировал жизненную силу, успех и счастье. Считалось, что грязное стекло препятствует проникновению солнечного света, а вместе с ним - и положительной энергии.

По поверьям, чистые окна помогают привлечь:

  • финансовую стабильность и достаток;
  • хорошие новости;
  • семейную гармонию;
  • полезные знакомства и новые возможности.
Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

В какие дни и в какое время не рекомендуется мыть окна

По народным приметам, от мытья окон лучше воздержаться, если вы находитесь в плохом настроении или в семье только что произошла ссора. Считалось, что негативные эмоции могут надолго остаться в доме.

Также не рекомендуется мыть окна поздно вечером или ночью. По поверьям, вместе с грязной водой можно символически "смыть" из дома покой, уют и благополучие.

Народные ритуалы для привлечения достатка

В народе существовало несколько примет, связанных с мытьем окон.

Красная ткань

Для мытья советовали использовать новую красную тряпку. Красный цвет во многих традициях символизирует достаток, силу и успех.

Корица в воде

В воду рекомендовали добавить щепотку молотой корицы, которую в народных поверьях связывали с финансовым благополучием.

Соль для очищения

Щепотка соли, по поверьям, помогает символически очистить дом не только от грязи, но и от негативной энергии.

Монеты как талисман

Некоторые поверья советуют положить несколько монет в воду, загадать желание о достатке, а после уборки вылить воду под дерево. Монеты оставляют на подоконнике до следующей уборки окон как символ благополучия.

Что об этом говорят психологи

Психологи объясняют популярность таких примет вполне рационально. Уборка помогает человеку почувствовать контроль над ситуацией, снижает уровень стресса и создает ощущение начала нового этапа.

Кроме того, чистые окна пропускают больше естественного света, делают помещение светлее и визуально просторнее, что положительно влияет на настроение и самочувствие. Независимо от того, верите ли вы в народные приметы, регулярная мойка окон помогает поддерживать чистоту, уют и комфорт в доме.

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