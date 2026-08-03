Сеть растрогал медвежонок, который очень любит надевать дорожный конус на голову

Мама-медведица по кругу снимает с малыша "шляпу", а пользователи сети устроили под этим видео марафон солидарности с ней.

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Сеть растрогало и рассмешило видео с медвежонком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Чем медвежонок раздражил собственную мать

Почему видео задело именно родителей

В соцсети Threads стремительно набирает популярность забавное и в то же время очень жизненное видео с семьей медведей. На кадрах маленький медвежонок шалит с красным дорожным конусом: он упорно надевает его себе на голову и бегает вокруг. Мама-медведица терпеливо снимает "шляпу" с озорника, но тот неустанно возвращает аксессуар на место и ещё и вызывающе тычет им в мать.

Автор публикации кратко и метко подписал видео:

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"0% осуждения, 100% понимания": реакция сети

Видео вызвало настоящую волну сочувствия среди пользователей, а комментарии под постом превратились в отдельный вид искусства. Некоторые родители сразу узнали в этой ситуации свои повседневные будни.

Одна из пользовательниц призналась, что буквально чувствует эмоции медведицы: "Я слышу её мысли, отвечаю: „Боже... да успокойся ты, ой"".

Другие пользователи массово поддержали этот порыв, отметив, что малыши, конечно, очень милые, но маму сейчас понимают абсолютно все:

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К разговору присоединились и украинские родители. Одна из мам опубликовала фотографию своего сына с одноклассником, которые во время тревоги в школьном укрытии повторили трюк медвежонка и тоже надели шапки на головы, передав озорнику "привет от 8-А класса":

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В то же время в комментариях нашлись и те, кого современное развитие технологий заставляет сомневаться в увиденном: "Скажите, пожалуйста, что это не ИИ, потому что я перестала доверять милым видео с животными", - поделился опасениям ещё один комментатор.

Несмотря на подозрения относительно искусственного интеллекта, искренние эмоции медвежьей семьи и поддержка в комментариях в очередной раз доказывают: материнское терпение - это универсальный язык для всех видов на планете.

Напомним, как ранее сообщал Главред, авторка Threads ira.mavka опубликовала видео с танцами на вершине Говерлы, которое вызвало широкую дискуссию о культуре отдыха в горах. Публикация быстро стала вирусной и собрала сотни комментариев от разных пользователей сети.

Жительница американского штата Небраска Иммакулада Джекман рассказала о неожиданном воссоединении со своей собакой, пропавшей в 2021 году. Собака вернулась домой после того, как её заметили возле придорожной закусочной в Индиане. В ходе проверки выяснилось, что у неё есть микрочип, а животное провело возле закусочной около трёх дней, прежде чем его доставили в приют.

Автор видео, которое распространилось в соцсетях, кратко охарактеризовал жизнь в России фразой "Спойлер: всё очень задолбало". В заключение своего обращения он сказал: "Это всё, до свидания". Видео набрало значительное количество просмотров и комментариев, среди которых были как критические, так и поддерживающие отзывы пользователей.

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Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем можно публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других пользователей или ставить лайки под их контентом, пишет Википедия.

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