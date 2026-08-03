Взрывы и пожары в Крыму: под удар могла попасть нефтебаза, подробности

Местные жители слышали многочисленные взрывы, стрельбу и пролет дронов.

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Взрывы в Крыму / коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/exilenova_plus

Кратко:

Взрывы прогремели в Керчи, Феодосии, Симферополе и Евпатории

Зафиксирован пожар вблизи Керченского порта

Движение по Керченскому мосту временно перекрыли

В ночь на 3 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Местные жители жаловались на пролет беспилотников, работу ПВО и мобильных огневых групп. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

Взрывы фиксировали в Феодосии, Симферополе и Керчи, а также в Сакском районе, Евпатории и поселке Черноморское. Около часа ночи в Симферополе раздались два мощных взрыва.

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По словам очевидцев, громче всего было в Керчи - там слышали многочисленные взрывы, стрельбу и пролет дронов.

"Один пожар в Керчи зафиксирован рядом с Керченским мостом во временном поселке строителей. В 300 метрах к северу расположен нефтегазовый терминал "ТЭС", который уже неоднократно подвергался атакам дронов", - говорится в сообщении.

В то же время в Феодосии один из дронов, возможно, поразил цель вблизи местной нефтебазы.

Кроме того, на фоне атаки россияне временно заблокировали проезд по Керченскому мосту.

Атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Цели в Крыму для ударов

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что удары Украины на большие расстояния ставят Россию в затруднительное положение.

По его мнению, в скором времени топливный кризис скажется на армии РФ.

"Крым - в данном случае приоритет. Там уничтожается энергетическая инфраструктура, системы ПВО, инфраструктура, обеспечивающая содержание группировки российских войск. Все это делается для того, чтобы россияне поняли, что пора собирать вещи и бежать домой", - подчеркнул он.

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.

31 июля во временно оккупированной Евпатории под удар попал местный авиационный завод. В результате атаки были поражены два ангара, где хранилась авиационная техника, а также производственный цех предприятия.

В ночь на 22 июля во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов - беспилотники атаковали как минимум три населенных пункта полуострова. В Ялте после попадания вспыхнул пожар на крупной электроподстанции, а город остался без света

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Об источнике: Крымский ветер Крымский ветер - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму. Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.

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