Взрывы и пожары в Крыму: под удар могла попасть нефтебаза, подробности

Кратко:
- Взрывы прогремели в Керчи, Феодосии, Симферополе и Евпатории
- Зафиксирован пожар вблизи Керченского порта
- Движение по Керченскому мосту временно перекрыли
В ночь на 3 августа во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Местные жители жаловались на пролет беспилотников, работу ПВО и мобильных огневых групп. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
Взрывы фиксировали в Феодосии, Симферополе и Керчи, а также в Сакском районе, Евпатории и поселке Черноморское. Около часа ночи в Симферополе раздались два мощных взрыва.
По словам очевидцев, громче всего было в Керчи - там слышали многочисленные взрывы, стрельбу и пролет дронов.
"Один пожар в Керчи зафиксирован рядом с Керченским мостом во временном поселке строителей. В 300 метрах к северу расположен нефтегазовый терминал "ТЭС", который уже неоднократно подвергался атакам дронов", - говорится в сообщении.
В то же время в Феодосии один из дронов, возможно, поразил цель вблизи местной нефтебазы.
Кроме того, на фоне атаки россияне временно заблокировали проезд по Керченскому мосту.
Цели в Крыму для ударов
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что удары Украины на большие расстояния ставят Россию в затруднительное положение.
По его мнению, в скором времени топливный кризис скажется на армии РФ.
"Крым - в данном случае приоритет. Там уничтожается энергетическая инфраструктура, системы ПВО, инфраструктура, обеспечивающая содержание группировки российских войск. Все это делается для того, чтобы россияне поняли, что пора собирать вещи и бежать домой", - подчеркнул он.
Крым - последние новости
Как сообщал Главред, Силы обороны Украины в ночь на 1 августа нанесли удар по складу морских беспилотных катеров РФ во временно оккупированном Крыму, вывели из строя два железнодорожных моста и нанесли удар по подразделению радиоэлектронной разведки Черноморского флота в Севастополе.
31 июля во временно оккупированной Евпатории под удар попал местный авиационный завод. В результате атаки были поражены два ангара, где хранилась авиационная техника, а также производственный цех предприятия.
В ночь на 22 июля во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов - беспилотники атаковали как минимум три населенных пункта полуострова. В Ялте после попадания вспыхнул пожар на крупной электроподстанции, а город остался без света
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Об источнике: Крымский ветер
Крымский ветер - это Telegram-канал и мониторинговое сообщество, которое публикует оперативную информацию о событиях во временно оккупированном Крыму.
Канал специализируется на сообщениях о военной активности РФ на полуострове, взрывах, пожарах на военных объектах, перемещении техники, а также о последствиях атак на объекты оккупационных сил. Информация часто основана на свидетельствах местных жителей, открытых источниках и данных спутникового мониторинга.
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