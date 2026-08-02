Маринованные сливы со специями — простой рецепт быстрого приготовления

Маринованные сливы на зиму легко приготовить дома, а рецепт поможет вам получить пряную закуску, которая сочетается с мясом и подойдет к праздничному столу.

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Маринованные сливы на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как приготовить ароматные маринованные сливы

Какие специи сделают закуску особенно вкусной

Как правильно замариновать сливы на зиму

Маринованные сливы - универсальная закуска, которая прекрасно дополняет мясные блюда и другие угощения. Приготовить её можно по простой технологии, что позволяет легко переработать урожай и получить оригинальную пряную заготовку на зиму.Главред расскажет подробнее.

Согласно рецепту, опубликованному на YouTube-канале "Смаколики Юли", для закуски лучше всего подходят твёрдые небольшие сливы сорта "Венгерка".

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Какие ингредиенты нужны для маринованных слив

Основу маринада составляет сироп из:

воды;

сахара;

яблочного уксуса;

ароматного спирта.

Для насыщенного вкуса в маринад добавляют:

корицу;

лавровый лист;

гвоздику;

душистый и черный перец;

звездочки аниса.

Смесь доводят до кипения и варят, пока сахар полностью не растворится, а специи не отдадут свой аромат.

Видео о том, как мариновать сливы, можно посмотреть здесь:

Как правильно мариновать сливы

Подготовленные плоды вместе со специями заливают горячим маринадом, накрывают емкость крышкой и оставляют настаиваться.

Затем маринад сливают в отдельную кастрюлю, снова доводят до кипения и повторно заливают им сливы. Для насыщенного вкуса и равномерного пропитывания плодов эту процедуру повторяют несколько раз.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Как заготовить маринованные сливы на зиму

На заключительном этапе сливы вместе со специями раскладывают в стерилизованные банки, заливают кипящим маринадом и герметично закрывают крышками.

После этого банки заворачивают в одеяло или полотенце и оставляют до полного остывания.

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Об источнике: "Смаколики Юли" "Смаколики Юли" - украинский кулинарный YouTube-канал, на котором автор Юлия делится простыми рецептами домашней кухни. Здесь публикуются пошаговые рецепты повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и традиционных украинских лакомств. Канал ориентирован на простое и доступное приготовление блюд из доступных продуктов.

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