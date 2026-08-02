Маринованные сливы со специями — простой рецепт быстрого приготовления

Читайте в материале:
- Как приготовить ароматные маринованные сливы
- Какие специи сделают закуску особенно вкусной
- Как правильно замариновать сливы на зиму
Маринованные сливы - универсальная закуска, которая прекрасно дополняет мясные блюда и другие угощения. Приготовить её можно по простой технологии, что позволяет легко переработать урожай и получить оригинальную пряную заготовку на зиму.Главред расскажет подробнее.
Согласно рецепту, опубликованному на YouTube-канале "Смаколики Юли", для закуски лучше всего подходят твёрдые небольшие сливы сорта "Венгерка".
Какие ингредиенты нужны для маринованных слив
Основу маринада составляет сироп из:
- воды;
- сахара;
- яблочного уксуса;
- ароматного спирта.
Для насыщенного вкуса в маринад добавляют:
- корицу;
- лавровый лист;
- гвоздику;
- душистый и черный перец;
- звездочки аниса.
Смесь доводят до кипения и варят, пока сахар полностью не растворится, а специи не отдадут свой аромат.
Видео о том, как мариновать сливы, можно посмотреть здесь:
Как правильно мариновать сливы
Подготовленные плоды вместе со специями заливают горячим маринадом, накрывают емкость крышкой и оставляют настаиваться.
Затем маринад сливают в отдельную кастрюлю, снова доводят до кипения и повторно заливают им сливы. Для насыщенного вкуса и равномерного пропитывания плодов эту процедуру повторяют несколько раз.
Как заготовить маринованные сливы на зиму
На заключительном этапе сливы вместе со специями раскладывают в стерилизованные банки, заливают кипящим маринадом и герметично закрывают крышками.
После этого банки заворачивают в одеяло или полотенце и оставляют до полного остывания.
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Об источнике: "Смаколики Юли"
"Смаколики Юли" - украинский кулинарный YouTube-канал, на котором автор Юлия делится простыми рецептами домашней кухни. Здесь публикуются пошаговые рецепты повседневных и праздничных блюд, выпечки, десертов, консервирования и традиционных украинских лакомств. Канал ориентирован на простое и доступное приготовление блюд из доступных продуктов.
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