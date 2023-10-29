После такого рецепта вы полюбите рис: простой способ приготовления каши с овощами и сливками

Рис обладает многими полезными свойствами, которые нужны нашему организму. Однако многие не сильно любят его. Это можно исправить, если приготовить рис с овощами по особому рецепту. Рецепт универсальный, по нему можно приготовить кашу в сковородке, мультиварке или же кастрюле, а получится так же вкусно.
Как приготовить рис с овощами - рецепт
Ингредиенты:
- 250 г риса
- 250 г помидоров
- хмели-сунели и итальянские травы
- 30 г томатной пасты
- соль, перец
- острый перец (по вкусу)
- 15 г масла
- 150 г сливок (15%)
- 10 г чеснока
- 800-1000 мл воды или бульона
- 50 г моцареллы
Приготовление: в кастрюлю вливаем масло, бросаем помидоры, чеснок и по желанию острый перец. Обжариваем 3 минуты и добавляем томатную пасту, сливки, рис и воду или бульон. Далее добавляем приправы, перемешиваем и варим под крышкой 20 минут на малом огне. Периодически мешайте, чтобы каша не прилипла. Когда блюдо будет почти готово, бросьте в кастрюлю моцареллу и вымешайте. Подавайте к столу.
Смотрите, как сделать отварной рис с овощами:
@mil_alexx_pp ? РЕЦЕПТ самого вкусного риса ✔ ✔ ️ маленькая просьба-если сохранили себе рецепт, сбросьте в комментарии ➕ и поставьте ❤️, мне это очень важно ✅ ✅ нам понадобится: ?250г риса ??250г помидоров ? ? хмели-сунели и итальянские травы от @iris.seasonings ?30г томатной пасты ? соль, перец, острый перец(по вкусу) ? ? 15г масла ? 150г сливок(15%) ? 10г чеснока ? 800-1000мл воды или бульона ? 50г моцареллы час время приготовления: 90мин к КБЖВ на 100г: К. 122 Б.3.4 Ж.4.7 в. 16.8 прийом прием: обед, перекус, завтрак ️ ️ вес всей порции - 1200г #рис# рысзовочами# рисзкуркой# ризотто# ризоттосгрибами# ризотто# рецепты на украинском# кулинарныйблог♬ Italian Tarantella - Italian Restaurant Music of Italy
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