После такого рецепта вы полюбите рис: простой способ приготовления каши с овощами и сливками

Рис с овощами - это элементарное блюдо, которое сделает даже та хозяйка, которая не любит готовить.

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Рис с овощами в мультиварке / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (mil_alexx_pp)

Рис обладает многими полезными свойствами, которые нужны нашему организму. Однако многие не сильно любят его. Это можно исправить, если приготовить рис с овощами по особому рецепту. Рецепт универсальный, по нему можно приготовить кашу в сковородке, мультиварке или же кастрюле, а получится так же вкусно.

Как приготовить рис с овощами - рецепт

Ингредиенты:

250 г риса

250 г помидоров

хмели-сунели и итальянские травы

30 г томатной пасты

соль, перец

острый перец (по вкусу)

15 г масла

150 г сливок (15%)

10 г чеснока

800-1000 мл воды или бульона

50 г моцареллы

Приготовление: в кастрюлю вливаем масло, бросаем помидоры, чеснок и по желанию острый перец. Обжариваем 3 минуты и добавляем томатную пасту, сливки, рис и воду или бульон. Далее добавляем приправы, перемешиваем и варим под крышкой 20 минут на малом огне. Периодически мешайте, чтобы каша не прилипла. Когда блюдо будет почти готово, бросьте в кастрюлю моцареллу и вымешайте. Подавайте к столу.

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