Никто не догадается, из чего они: копеечный рецепт бутербродов с луком на сковороде за 10 минут

Казалось бы, бутерброды с луком - ничего особенного в этом блюде нет. Так может сказать только тот, кто их не пробовал. На самом деле такие бутерброды могут понравится вашей семье, даже если они не едят лук. Главное - не пережаривайте их и запеките в духовке, тогда домашние и не догадаются в чем главный секрет закуски.
Жареные бутерброды с луком и яйцом - рецепт
Ингредиенты:
- любой хлеб
- лук
- соль
- подсолнечное масло
- яйцо
- 1 ст. л муки
Приготовление: лук нарезать небольшим кубиком, посолить, добавить муку, яйцо, перемешать. Хлеб нарежать на кусочки и выкласть на него начинку не жалея. Положить начинкой вниз на уже разогретую сковороду. Когда они поджаряться, снять с сковороды и выкласть на выстеленый пергаментом противень. Не обжаривайте бутерброд с другой стороны, чтобы он не стал жирным, лучше его запечь. Отправляем в духовку на 5 минут. По желанию можно также добавить плавленый сыр.
Смотрите, как приготовить простые бутерброды в духовке:
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