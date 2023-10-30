Никто не догадается, из чего они: копеечный рецепт бутербродов с луком на сковороде за 10 минут

Бутерброды с луком и яйцом в духовке можно приготовить на всю семью, и даже дети будут их есть.

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Бутерброды с луком жареные / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (yulia_osa)

Казалось бы, бутерброды с луком - ничего особенного в этом блюде нет. Так может сказать только тот, кто их не пробовал. На самом деле такие бутерброды могут понравится вашей семье, даже если они не едят лук. Главное - не пережаривайте их и запеките в духовке, тогда домашние и не догадаются в чем главный секрет закуски.

Жареные бутерброды с луком и яйцом - рецепт

Ингредиенты:

любой хлеб

лук

соль

подсолнечное масло

яйцо

1 ст. л муки

Приготовление: лук нарезать небольшим кубиком, посолить, добавить муку, яйцо, перемешать. Хлеб нарежать на кусочки и выкласть на него начинку не жалея. Положить начинкой вниз на уже разогретую сковороду. Когда они поджаряться, снять с сковороды и выкласть на выстеленый пергаментом противень. Не обжаривайте бутерброд с другой стороны, чтобы он не стал жирным, лучше его запечь. Отправляем в духовку на 5 минут. По желанию можно также добавить плавленый сыр.

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