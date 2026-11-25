Президент сообщил, когда украинские военные начнут тестировать первые прототипы.

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Зеленский рассказал, как Украина планирует противодействовать баллистическим ракетам РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/firepointofficial

Что сообщил Зеленский:

ССО с помощью дронов нанесли удар по российскому военному аэродрому

Поставки ракет для Patriot из США до сих пор задерживаются

Первые прототипы системы FREYJA будут тестироваться этой зимой

Силы специальных операций ВСУ с помощью дронов нанесли удар по военному аэродрому страны-агрессора России, с которого вражеская авиация совершает вылеты для нанесения ударов по Украине.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский. Масштаб нанесенного ущерба аэродрому сейчас уточняется.

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"Продолжим наносить им ответные удары. Российская авиация, российские военные корабли и суда, транспортирующие российское оружие, - наши абсолютно законные цели", - подчеркнул Зеленский.

РФ продолжает терроризировать Украину

Президент также рассказал, что из-за атак РФ на энергосистему сейчас сложнейшая ситуация с освещением в Днепре, в Днепропетровской области и в Запорожье. Во всех пострадавших регионах работают ремонтные бригады, техники и людей для восстановления хватает. Однако работы приходится приостанавливать из-за угрозы повторных обстрелов.

"У россиян тактика неизменна: они бьют именно по линиям и сетям, по подстанциям, чтобы затруднить передачу электроэнергии от генерации. Мы проводим ремонт. И на каждый удар мы будем отвечать России, и отвечать будем достойно", - заявил глава государства.

Украине нужны ракеты для отражения вражеских атак

Отдельно Зеленский провел совещание по программе противоракетной защиты FREYJA. Насущная задача сейчас - как можно быстрее получить от союзников ракеты для Patriot и других комплексов.

FREYJA / Инфографика: Главред

"К сожалению, от Соединенных Штатов у нас пока нет соответствующих хороших новостей об ускорении. Поставки все еще задерживаются, к сожалению. Но мы работаем в долгосрочной перспективе и шаг за шагом продвигаемся к созданию собственной антибаллистической системы", - признал глава государства.

Президент поблагодарил страны и компании, присоединившиеся к проекту. Партнеры сейчас решают вопросы с комплектующими и другие технические аспекты.

"Уже начался процесс интеграции компонентов: нужно эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система реально заработала. Работаем над этим. И этой зимой должны появиться первые прототипы и начаться испытания", - отметил Зеленский.

Также министр обороны Евгений Хмара доложил президенту о результатах зарубежной поездки. Он принял участие в заседании "Рамштайна" в Брюсселе и провел переговоры в Берлине и Осло. Партнеры согласовали дополнительные пакеты помощи, в частности более 700 млн долларов на программу PURL. Эти средства предназначены именно для закупки перехватчиков баллистических ракет.

Норвегия приняла решение относительно ПВО, производства и разработки новых перехватчиков и украинских беспилотников. С Германией оборонное партнерство вышло на новый уровень: Киев делится с Берлином опытом управления обороной и защиты.

Стороны также определили приоритеты обороны на следующий год: ПВО, авиация, беспилотники и РЭБ. Отдельно речь шла о привлечении других государств к поставкам необходимого вооружения.

"Главное - должно быть больше перехватов российских ракет и дронов. И здесь многое зависит именно от наших партнеров", - подчеркнул президент.

Что нужно сделать Украине, чтобы минимизировать последствия атак РФ - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам авиационного эксперта и аналитика Константина Криволапа, Украине прежде всего нужны все ракеты малого радиуса действия. В мире есть много старых и более современных комплексов.

Нужно собирать их по всем странам, потому что Украине их не хватает. Кроме того, нужно решить проблему с твердотопливными двигателями - их необходимо уничтожать на территории России, когда они еще только готовятся к запуску или даже производятся. Кроме того, Украине также необходимо развертывать собственные системы противоракетной обороны.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что Польша попросила союзников по НАТО изучить возможность сбивать российские ракеты над Украиной, когда те летят в сторону территории Альянса.

Ранее стало известно, что за сентябрь, октябрь и ноябрь украинская противовоздушная оборона перехватила лишь 26 российских баллистических и гиперзвуковых ракет. При этом РФ выпустила по Украине около 331 такой ракеты. На этом фоне Киев испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для Patriot.

Накануне сообщалось, что Украина и Норвегия запустили и расширяют масштабы применения нового средства ПВО - пусковой установки DESNA, оснащенной ракетами украинского производства и интегрированной с норвежской системой управления огнем.

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