НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 27 ноября.

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Курс валют на 27 ноября / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ на 26 ноября

Сколько будут стоить евро и польский злотый

Как изменились курсы иностранных валют по сравнению с предыдущим днём

В четверг, 26 ноября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар и евро синхронно обвалились. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 26 ноября

В четверг официальный курс доллара США несколько снизился. НБУ ослабил курс американской валюты на 8 копеек - до 45,27 гривны за доллар.

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Курс евро на 26 ноября

Курс евро также снизился. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,53 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 7 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 26 ноября

Злотый также упал. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 26 ноября по сравнению с 25 ноября на 6 копеек - до 11,05 гривны.

Каким будет курс валют в конце ноября

С 23 по 29 ноября курс доллара в Украине прогнозируется в пределах 45,1–45,75 грн, а евро - 50–52 грн. Несмотря на экономические вызовы, резких скачков валютных котировок в ближайшее время не ожидается. Такой прогноз озвучил директор департамента "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Среди факторов, которые будут влиять на гривну, эксперт назвал инфляцию, рост цен на топливо, последствия российских атак, увеличение потребности в импорте и спрос на иностранную валюту. В то же время перед "Черной пятницей" на наличном рынке может увеличиться количество долларов: украинцы будут продавать валютные сбережения, чтобы получить гривну для покупок.

"Поэтому чрезмерная спешка с покупкой валюты вряд ли может считаться рациональной стратегией. Гораздо важнее учитывать собственные финансовые потребности, разницу между курсами покупки и продажи и реальную ситуацию на рынке", - подчеркнул эксперт.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Главред писал, что в среду, 25 ноября, Национальный банк Украины установил более высокий официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отметил, что до конца 2026 года резкого и длительного обесценивания гривны не прогнозируется. Он заметил, что колебания ожидаются в пределах 45–46 грн на межбанковском рынке.

Кроме того, экономист Александр Савченко заявил, что американская валюта не достигнет отметки в 50 гривен до конца 2026 года.

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