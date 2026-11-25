По данным FT, Кремль охладел к совместным проектам в энергетике и авиации и продолжает требовать от Украины территориальных уступок.

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Вашингтон не намерен обменивать мир в Украине на экономические соглашения с РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП

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США отложили идею бизнес-стимулов для РФ ради завершения войны

Кремль охладел к проектам в энергетике и авиации

Москва по-прежнему требует от Украины территорий

Администрация президента США Дональда Трампа тихо отложила предложения использовать совместные бизнес-проекты как стимул для страны-агрессора РФ завершить войну против Украины. Ставка на сахалинскую нефть и другие сырьевые сделки, которые обсуждали с Кремлем, больше не является ключевой частью американского предложения.

Об этом со ссылкой на источники сообщила Financial Times. По данным издания, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что корпоративные партнерства с Россией отошли на второй план.

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В Кремле не проявили особого интереса к предложенным совместным проектам в энергетике и авиации. Еще в октябре российские и американские чиновники, в том числе Кушнер, обсуждали привлечение американского инвестора к газопроводам "Северный поток", которые до полномасштабного вторжения поставляли российский газ в Германию.

По данным FT, Кушнер, который пытается добиться перемирия между Россией и Украиной, считает развитие бизнеса ключевым элементом восстановления мира. Он уже обсуждал и другие послевоенные идеи - в частности, инвестиции американских компаний в российские нефтяные проекты и производство титана.

Нефть, титан и газопроводы - что предлагали Москве

Сначала российская сторона отреагировала на американские предложения положительно, но затем заметно охладела к ним. Как подчеркивают источники издания, Москва продолжает требовать от Украины отказа от собственных территорий и других уступок, неприемлемых для Киева.

Один из чиновников, на которого ссылается издание, описал настроения в Москве однозначно.

"Было довольно очевидно, что россияне на такого рода сделки сейчас совершенно не настроены", - заявил собеседник FT.

Хроника отношений Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Почему бизнес-сделки не заставят Путина пойти на мир?

Руководитель Центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок в интервью Главреду отмечал, что Трамп после безуспешных попыток надавить на Россию перешел к торгу, но это лишь укрепляет позицию Кремля.

"Видно, что позиция Путина его раздражает. В то же время он не может быстро ее изменить, поэтому начинает торговаться. Путин видит, что Трамп торгуется, и повышает ставки. Это классика бизнес-переговоров", - отметил эксперт.

Похожую оценку дает бывший старший директор по России Совета национальной безопасности США при администрации Байдена Эрик Грин. В комментарии The New York Times он объяснил, почему экономические стимулы могут работать на окружение Путина, но не на него самого.

"Это не заставит его идти на компромиссы по Украине. Это может быть правдой в отношении олигархов, но не в отношении Путина, у которого другие критерии", - заявил Грин.

Переговоры США и России - новости

Как сообщал Главред, в октябре стало известно о подготовке нового пакета американских предложений по Украине. По данным Axios, Уиткофф и Кушнер собирались к Путину с идеей частичного перемирия в энергетике и по зерновым мощностям. Пакет также включал гарантии безопасности и план восстановления.

12 ноября спецпосланники Трампа провели переговоры в Кремле. Со стороны РФ во встрече участвовали Ушаков, Дмитриев и Мединский, а среди тем были территория, обмен пленными и роль Европы. Путин заявил, что для России существует лишь одна линия разграничения с Украиной - линия государственной границы.

После встречи Трампа и Путина в Шэньчжэне американские переговорщики отправились в Европу. 19 ноября Уиткофф и Кушнер приехали в Берлин на встречу с лидерами коалиции желающих и генсеком НАТО Марком Рютте. По данным немецких чиновников, речь шла о юридически обязывающих гарантиях безопасности после прекращения огня.

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