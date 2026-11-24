Ключевые тезисы
- Брукс назвал четыре ежедневные привычки самых счастливых людей
- Среди них - вера, семья, настоящие друзья и смысл в работе
- Счастье, по его мнению, - это навык, а не случайное состояние
Самые счастливые люди ежедневно практикуют веру, держатся рядом с семьёй, поддерживают настоящую дружбу и находят смысл в работе. Такой перечень ежедневных привычек привёл профессор Гарвардского университета и исследователь долголетия Артур Брукс в лекции, опубликованной в TikTok и Instagram, сообщает ABC.
Брукс более десяти лет изучает позитивную психологию и факторы, от которых зависит долгая и здоровая жизнь. Он убежден, что счастье не приходит само по себе и не является конечной целью: этому умению можно научиться и развивать его.
"Эмоциональное благополучие проистекает из наших ежедневных выборов и из того, как мы выстраиваем свое окружение", - отмечает профессор в своих последних публикациях.
Свою модель учёный сформулировал в нескольких предложениях, обращаясь к аудитории социальных сетей.
"Самые счастливые люди каждый день делают четыре вещи. Они исповедуют свою веру, находятся рядом со своими семьями, имеют друзей - настоящих друзей, а не друзей по интересам, - и серьезно относятся к своей работе, черпая из нее смысл, который возникает от ощущения, что они заслуживают своего успеха, создают ценность и служат другим. Эти четыре вещи - секреты полноценной и счастливой жизни", - сказал Брукс.
Почему знакомые не заменят друзей
Отдельно исследователь предостерегает от поверхностных отношений. Согласно его теории, именно прочные личные связи вместе со способностью видеть смысл в работе формируют устойчивость и длительное удовлетворение жизнью.
"Недостаточно иметь широкую сеть знакомых. Необходимо иметь настоящих друзей - людей, с которыми можно разделить важные моменты и трудности", - подчеркивает Брукс.
В свой подход профессор включает и духовность или религиозную практику. По данным его исследований, она усиливает чувство принадлежности и целеустремленности, а эти факторы он считает ключевыми для долголетия.
Успех как вклад в общество
Еще одним источником благополучия Брукс называет серьезное отношение к профессиональной деятельности, когда человек воспринимает ее как способ быть полезным другим.
"Настоящий успех заключается во вкладе, в создании ценности для общества", - утверждает он.
По мнению профессора, наполненная смыслом жизнь состоит из мелких действий, которые человек повторяет день за днем и которые постепенно закладывают основу долгосрочного счастья.
Как пишет ABC, исследования Гарварда и других университетов показывают, что примерно 50% способности чувствовать себя счастливым определяет генетика, а остальное - среда и личные решения. Многие современные мыслители считают ключом к счастью резильентность. Её формируют последовательные привычки и искренние связи, и она позволяет быть счастливым даже с душевными ранами.
Смотрите видео о секрете счастья, о котором мало говорят:
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