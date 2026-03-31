Пса разлучили с другом в приюте: он продолжал ждать его каждый день

Щенок остался один в приюте после разлуки с другом. Его реакция растрогала людей и напомнила, как сильно животные переживают потерю и одиночество.

https://glavred.info/life/psa-razluchili-s-drugom-v-priyute-on-prodolzhal-zhdat-ego-kazhdyy-den-10753307.html Ссылка скопирована

История пса по кличке Финн тронула тысячи пользователей TikTok

Вы узнаете:

Почему пес не понял, куда исчез его друг

Что произошло в приюте после разлуки собак

Что скрывается за тревожным поведением собаки

История маленького спасенного пса по кличке Финн вызвала бурную реакцию в сети после публикации трогательного видео из приюта. На кадрах видно, как собака сидит в своей будке сразу после того, как ее единственного друга забрали в новую семью. Растерянный и испуганный щенок оглядывается по сторонам, не понимая, почему остался один.

Видео было снято волонтером приюта Valley Animal Center в Калифорнии. По ее словам, Финну всего год, он метис чихуахуа с мягким характером и сильной привязанностью к другим собакам. Ранее рядом с ним находился пес по кличке Джейк, который стал для него опорой в непривычной обстановке. После его усыновления Финн остался в приюте один, что сильно повлияло на его поведение. Трогательно историей девушка по имени Джеки поделилась в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Разлука, которую пес не понял

Хотя официально собаки не считались неразлучными, Финн воспринимал Джейка как близкого друга. Потеря единственного знакомого существа в шумной и стрессовой среде приюта стала для него настоящим испытанием. Щенок стал более тревожным, замкнутым и напуганным.

Пес по кличке Финн стал более тревожным, замкнутым и напуганным / Фото: tiktok.com/@jjack.iie

По словам сотрудников, условия приюта оказываются слишком тяжелыми для такой чувствительной собаки. Постоянный шум, незнакомые люди и отсутствие стабильности только усиливали его страх. При этом волонтеры отметили, что вне клетки Финн проявляет себя совершенно иначе. По их словам пес ласковый, дружелюбный и нуждается в заботе.

Невидимый среди других

Несмотря на добрый характер, Финн остается в тени более активных и уверенных собак. Потенциальные хозяева чаще выбирают тех, кто сразу проявляет себя, тогда как робкий щенок остается незамеченным.

Волонтеры подчеркивают, что за его осторожностью скрывается преданный и нежный питомец, которому просто необходимо время, чтобы раскрыться.

"Собаки не были привязаны друг к другу, но Финн этого не понимает. Все, что он знает, это то, что единственное знакомое лицо, которое у него было, исчезло. Теперь он сидит один в своей будке день за днем, наблюдая, как уходят другие собаки, а он остается. Ему нужен спокойный дом и человек, которому можно доверять", - рассказала Джеки.

Смотрите в видео о том, как пес по кличке Финн "скучает" по своему другу:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред