Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Пса разлучили с другом в приюте: он продолжал ждать его каждый день

Константин Пономарев
31 марта 2026, 17:54
Щенок остался один в приюте после разлуки с другом. Его реакция растрогала людей и напомнила, как сильно животные переживают потерю и одиночество.
История пса по кличке Финн тронула тысячи пользователей TikTok
История пса по кличке Финн тронула тысячи пользователей TikTok / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@jjack.iie

Вы узнаете:

  • Почему пес не понял, куда исчез его друг
  • Что произошло в приюте после разлуки собак
  • Что скрывается за тревожным поведением собаки

История маленького спасенного пса по кличке Финн вызвала бурную реакцию в сети после публикации трогательного видео из приюта. На кадрах видно, как собака сидит в своей будке сразу после того, как ее единственного друга забрали в новую семью. Растерянный и испуганный щенок оглядывается по сторонам, не понимая, почему остался один.

Видео было снято волонтером приюта Valley Animal Center в Калифорнии. По ее словам, Финну всего год, он метис чихуахуа с мягким характером и сильной привязанностью к другим собакам. Ранее рядом с ним находился пес по кличке Джейк, который стал для него опорой в непривычной обстановке. После его усыновления Финн остался в приюте один, что сильно повлияло на его поведение. Трогательно историей девушка по имени Джеки поделилась в одном из своих видео в TikTok.

Разлука, которую пес не понял

Хотя официально собаки не считались неразлучными, Финн воспринимал Джейка как близкого друга. Потеря единственного знакомого существа в шумной и стрессовой среде приюта стала для него настоящим испытанием. Щенок стал более тревожным, замкнутым и напуганным.

Пес по кличке Финн стал более тревожным, замкнутым и напуганным
Пес по кличке Финн стал более тревожным, замкнутым и напуганным / Фото: tiktok.com/@jjack.iie

По словам сотрудников, условия приюта оказываются слишком тяжелыми для такой чувствительной собаки. Постоянный шум, незнакомые люди и отсутствие стабильности только усиливали его страх. При этом волонтеры отметили, что вне клетки Финн проявляет себя совершенно иначе. По их словам пес ласковый, дружелюбный и нуждается в заботе.

Невидимый среди других

Несмотря на добрый характер, Финн остается в тени более активных и уверенных собак. Потенциальные хозяева чаще выбирают тех, кто сразу проявляет себя, тогда как робкий щенок остается незамеченным.

Волонтеры подчеркивают, что за его осторожностью скрывается преданный и нежный питомец, которому просто необходимо время, чтобы раскрыться.

"Собаки не были привязаны друг к другу, но Финн этого не понимает. Все, что он знает, это то, что единственное знакомое лицо, которое у него было, исчезло. Теперь он сидит один в своей будке день за днем, наблюдая, как уходят другие собаки, а он остается. Ему нужен спокойный дом и человек, которому можно доверять", - рассказала Джеки.

Смотрите в видео о том, как пес по кличке Финн "скучает" по своему другу:

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

собаки домашние питомцы домашние животные TikTok интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ловушка единогласия: Власюк пояснил, как вето Венгрии спасает кошельки Кремля

Ловушка единогласия: Власюк пояснил, как вето Венгрии спасает кошельки Кремля

19:10Мнения
"Очень серьёзная цифра": Зеленский раскрыл потери РФ и планы по мобилизации

"Очень серьёзная цифра": Зеленский раскрыл потери РФ и планы по мобилизации

18:35Мир
"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

"У Украины есть два месяца": Россия выдвинула новый ультиматум, чего требуют

17:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять