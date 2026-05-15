Сантехник раскрыл лучшее средство от засоров: уксус больше не нужен

Кухонные раковины нередко начинают плохо пропускать воду из-за накопления жира, остатков еды и мыльного налета.

Со временем эти загрязнения образуют плотный засор, который трудно удалить обычными домашними средствами, отмечает Express.

Популярные методы с использованием уксуса и пищевой соды далеко не всегда дают нужный результат. Уксус плохо справляется с жировыми отложениями, а пищевая сода действует слишком мягко. Гораздо эффективнее в такой ситуации работают кристаллы соды — кальцинированная сода, обладающая более сильными щелочными свойствами.

Карбонат натрия часто входит в состав бытовых чистящих средств, поскольку отлично растворяет жир, грязь и налет в трубах. Благодаря высокому уровню щелочности это средство помогает быстрее разрушать засоры и считается более действенным вариантом по сравнению с обычной содой или уксусом. При этом такой способ считается менее агрессивным для сантехники, чем многие химические очистители.

Чтобы очистить слив, сначала нужно вскипятить чайник воды и вылить кипяток в раковину. Горячая вода поможет размягчить жир и скопившуюся слизь. Затем в слив засыпают достаточное количество кристаллов соды и снова добавляют горячую воду.

Сочетание высокой температуры и щелочной среды эффективно расщепляет загрязнения внутри трубы. Раствор рекомендуется оставить минимум на пять минут, а при сильном засоре — на 15–30 минут.

После этого нужно снова залить слив кипятком, чтобы окончательно смыть остатки грязи и жира. В результате вода должна уходить свободно, а неприятный запах исчезнет. Для профилактики кристаллы соды можно использовать периодически, чтобы поддерживать чистоту труб.

Чтобы избежать повторных засоров, важно соблюдать несколько простых правил. Не следует выливать в раковину жир, масло и остатки соусов, так как после остывания они затвердевают и оседают внутри труб. Лучше собирать такие отходы в отдельную емкость и выбрасывать вместе с мусором.

Также полезно установить сетку на сливное отверстие — она задержит частицы пищи и предотвратит образование новых засоров.

В этом видео авторы показывают, как справлялись с сильным засором на кухне, из-за которого вода перестала уходить из мойки. Они делятся своим практическим опытом и демонстрируют несколько способов прочистки труб в домашних условиях.

Во время работы были использованы разные методы: сантехнический трос, вантуз и специальные средства для устранения засоров. Однако добиться результата удалось только после применения всех способов вместе.

Авторы подробно показывают весь процесс и объясняют, что именно помогло восстановить нормальный слив воды. Видео может быть полезно тем, кто столкнулся с подобной проблемой и ищет решение без вызова мастера.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

