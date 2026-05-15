Почему "хрущевки" до сих пор не снесли: историк раскрыл неприятный нюанс из СССР

Алферов объяснил, почему советские "хрущевки", задуманные как временное жилье для рабочих, до сих пор остаются частью городского ландшафта.

https://glavred.info/culture/pochemu-hrushchevki-do-sih-por-ne-snesli-istorik-raskryl-nepriyatnyy-nyuans-iz-sssr-10764839.html Ссылка скопирована

Почему "хрущовки" до сих пор не снесли — сколько они должны были простоять / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как строили "хрущевки"

Сколько должны были простоять "хрущевки"

"Хрущевки" давно стали неотъемлемой частью городского пейзажа в Украине и других странах бывшего СССР. Несмотря на тесные кухни, тонкие стены и крошечные комнаты, именно эти дома для миллионов людей стали первым отдельным жильем после многих лет жизни в коммуналках. О том, почему эти дома, которые были рассчитаны на 25 лет, не исчезли, рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, почему в СССР массово строили "хрущевки".

видео дня

Почему появились "хрущевки"

По его словам, чтобы понять, почему хрущевки вообще появились, нужно представить, как жил рядовой советский горожанин в 1950-х.

"Советский рабочий в городе жил преимущественно в коммунальных квартирах. Когда бывшие апартаменты, состоявшие из трех или шести, девяти комнат, на самом деле переделывали в массовое жилье для трех или десяти семей, которые жили, пользуясь одной кухней, одним туалетом и, собственно, общими входными дверями", — рассказывает Алферов.

В таких условиях невозможно было нормально отдохнуть, а значит — эффективно работать. Именно это, а не забота о человеке, и беспокоило Никиту Хрущева больше всего, ведь измученный рабочий плохо выполнял плановые нормы.

Смотрите видео о том, почему "хрущевки" стоят до сих пор:

Почему "хрущевки" так называются

Решение нашли радикальное — массовое строительство дешевого, но отдельного жилья. Принципиально важное слово здесь — "временного".

"Хрущев принимает решение о строительстве временного жилья, которое будет рассчитано на то, что рабочий проживет в нем 5–10 лет, а затем будут строиться новые дома", — объясняет Алферов.

То есть с самого начала никто не планировал, что эти дома простоят до XXI века. Это был компромисс — заплатка на гигантскую социальную рану.

Как строили хрущевки: экономия на всем

Историк отмечает, что технологию панельного строительства позаимствовали в послевоенной Европе, но советские инженеры упростили ее до предела возможного. Главными критериями стали скорость и дешевизна — и никаких "архитектурных излишеств".

"Нет лифта — экономия 14–18%. Уменьшение толщины стен — еще экономия в несколько процентов. Строительство за счет блочной системы, когда строили по сути из сложенных блоков — либо из кирпича, либо из бетона — ускоряло строительство. Дом можно было построить буквально за две недели", — говорит глава Института национальной памяти.

Еще месяц — на внутреннюю отделку. И квартира готова. Пространство в ней рассчитывали буквально до сантиметра.

"Тебе отводилось 70 сантиметров для туалета, отводилось метр десять для того, чтобы расправить руки и вытереться полотенцем в ванной", — описывает историк.

Ходят легенды, что планировку Хрущев примерил на себе лично — и решил: если он влез, то и другие влезят.

Кухни тоже не оставили без внимания, ведь советская реклама убеждала, что иметь все "под рукой" — чрезвычайно удобно. То, что семья за этим столом не помещалась физически, как-то умалчивалось.

Почему "хрущевки" были так популярны

Алферов добавляет, что при всей своей скудности они дали людям нечто действительно ценное — то, чего они были лишены годами.

"Благодаря хрущевкам у многих людей появилось личное пространство, что, в принципе, психологически несколько стабилизировало атмосферу тех постоянных ссор и разборок, которые раздавались в коммунальных квартирах", — отмечает он.

Собственная дверь, собственная кухня, собственный санузел — даже микроскопический — для советского человека это было настоящее счастье.

Чем должны были заменить "хрущевки" — почему "хрущевки не сносят"

По его словам, людям объясняли, что "хрущевки" — это временное решение и просто нужно потерпеть. Уже в 1970-х обещали новое, комфортное жилье. Затем сроки постоянно переносились.

"Это обещание с 50-х годов переросло в обещания 70-х годов. И в 80-х годах, когда объявили о том, что в 2000-х точно уже каждый гражданин Советского Союза получит свою квартиру", — напоминает Алферов.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

Вам также может быть интересно:

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред