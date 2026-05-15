Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Почему "хрущевки" до сих пор не снесли: историк раскрыл неприятный нюанс из СССР

Юрий Берендий
15 мая 2026, 04:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Алферов объяснил, почему советские "хрущевки", задуманные как временное жилье для рабочих, до сих пор остаются частью городского ландшафта.
Почему
Почему "хрущовки" до сих пор не снесли — сколько они должны были простоять / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как строили "хрущевки"
  • Сколько должны были простоять "хрущевки"

"Хрущевки" давно стали неотъемлемой частью городского пейзажа в Украине и других странах бывшего СССР. Несмотря на тесные кухни, тонкие стены и крошечные комнаты, именно эти дома для миллионов людей стали первым отдельным жильем после многих лет жизни в коммуналках. О том, почему эти дома, которые были рассчитаны на 25 лет, не исчезли, рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Главред выяснил, почему в СССР массово строили "хрущевки".

видео дня

Почему появились "хрущевки"

По его словам, чтобы понять, почему хрущевки вообще появились, нужно представить, как жил рядовой советский горожанин в 1950-х.

"Советский рабочий в городе жил преимущественно в коммунальных квартирах. Когда бывшие апартаменты, состоявшие из трех или шести, девяти комнат, на самом деле переделывали в массовое жилье для трех или десяти семей, которые жили, пользуясь одной кухней, одним туалетом и, собственно, общими входными дверями", — рассказывает Алферов.

В таких условиях невозможно было нормально отдохнуть, а значит — эффективно работать. Именно это, а не забота о человеке, и беспокоило Никиту Хрущева больше всего, ведь измученный рабочий плохо выполнял плановые нормы.

Смотрите видео о том, почему "хрущевки" стоят до сих пор:

Почему "хрущевки" так называются

Решение нашли радикальное — массовое строительство дешевого, но отдельного жилья. Принципиально важное слово здесь — "временного".

"Хрущев принимает решение о строительстве временного жилья, которое будет рассчитано на то, что рабочий проживет в нем 5–10 лет, а затем будут строиться новые дома", — объясняет Алферов.

То есть с самого начала никто не планировал, что эти дома простоят до XXI века. Это был компромисс — заплатка на гигантскую социальную рану.

Как строили хрущевки: экономия на всем

Историк отмечает, что технологию панельного строительства позаимствовали в послевоенной Европе, но советские инженеры упростили ее до предела возможного. Главными критериями стали скорость и дешевизна — и никаких "архитектурных излишеств".

"Нет лифта — экономия 14–18%. Уменьшение толщины стен — еще экономия в несколько процентов. Строительство за счет блочной системы, когда строили по сути из сложенных блоков — либо из кирпича, либо из бетона — ускоряло строительство. Дом можно было построить буквально за две недели", — говорит глава Института национальной памяти.

Еще месяц — на внутреннюю отделку. И квартира готова. Пространство в ней рассчитывали буквально до сантиметра.

"Тебе отводилось 70 сантиметров для туалета, отводилось метр десять для того, чтобы расправить руки и вытереться полотенцем в ванной", — описывает историк.

Ходят легенды, что планировку Хрущев примерил на себе лично — и решил: если он влез, то и другие влезят.

Кухни тоже не оставили без внимания, ведь советская реклама убеждала, что иметь все "под рукой" — чрезвычайно удобно. То, что семья за этим столом не помещалась физически, как-то умалчивалось.

Почему "хрущевки" были так популярны

Алферов добавляет, что при всей своей скудности они дали людям нечто действительно ценное — то, чего они были лишены годами.

"Благодаря хрущевкам у многих людей появилось личное пространство, что, в принципе, психологически несколько стабилизировало атмосферу тех постоянных ссор и разборок, которые раздавались в коммунальных квартирах", — отмечает он.

Собственная дверь, собственная кухня, собственный санузел — даже микроскопический — для советского человека это было настоящее счастье.

Чем должны были заменить "хрущевки" — почему "хрущевки не сносят"

По его словам, людям объясняли, что "хрущевки" — это временное решение и просто нужно потерпеть. Уже в 1970-х обещали новое, комфортное жилье. Затем сроки постоянно переносились.

"Это обещание с 50-х годов переросло в обещания 70-х годов. И в 80-х годах, когда объявили о том, что в 2000-х точно уже каждый гражданин Советского Союза получит свою квартиру", — напоминает Алферов.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

Вам также может быть интересно:

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
хрущевки История Украины Александр Алферов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США могут запустить новый этап переговоров: Зеленский о важных шагах для Украины

США могут запустить новый этап переговоров: Зеленский о важных шагах для Украины

01:48Украина
Евровидение 2026: кто прошел в гранд-финал и когда выступит Украина

Евровидение 2026: кто прошел в гранд-финал и когда выступит Украина

00:09Звёзды
Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

21:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

Китайский гороскоп на завтра, 15 мая: Кроликам - знаки судьбы, Петухам - обязательства

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

Гороскоп на завтра, 15 мая: Близнецам — ссора, Весам — препятствия

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Ракам - конец, Скорпионам - выбор

Последние новости

05:43

Дети будут есть с удовольствием: рецепт банановых кексов на прикорм

05:10

Пять знаков зодиака скоро сорвут джекпот: настало время великих побед

04:33

Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответВидео

04:09

Почему "хрущевки" до сих пор не снесли: историк раскрыл неприятный нюанс из СССРВидео

03:49

Больше не значит чище: чем может обернуться привычка сыпать порошок "на глаз"Видео

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
03:20

Кого ждет борьба с интригами и сплетнями: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:11

Как избавиться от белокрылки на капусте и чем подкормить растения в мае: советы

02:50

Мощные тайфуны могут набрать небывалую силу: раскрыт пугающий сценарий

02:26

Узнает ли кот себя в зеркале на самом деле: неожиданный ответ ученых удивит

Реклама
01:48

США могут запустить новый этап переговоров: Зеленский о важных шагах для Украины

00:15

Идеальный баланс: какие этажи в доме считаются "люксовыми" и почемуВидео

00:09

Евровидение 2026: кто прошел в гранд-финал и когда выступит Украина

00:08

Евровидение 2026: как в Вене зрители реагировали на выступление LELEKAВидео

14 мая, четверг
23:59

Украинцам анонсировали новые выплаты: кому и сколько "светит"

23:19

"Разнесла": как выступила Украина на Евровидении 2026 во втором полуфиналеВидео

23:15

"Мог уже не выжить": оленю Борису провели срочную операцию, что с ним сейчас

23:10

Номер Швейцарии сравнили с номером Украины на детском ЕвровиденииВидео

22:58

Известный хоккеист погиб в результате удара РФ по жилому дому в Киеве

22:53

17-летняя француженка удивила оперным вокалом на Евровидении 2026Видео

22:31

Болгария феерично вернулась на Евровидение 2026 после паузыВидео

Реклама
21:59

Май решает сезон: чем обработать виноград, чтобы запустить активный рост лозыВидео

21:55

РФ готовит новый массированный удар: Жданов назвал вероятную дату

21:45

Ход войны в Украине резко изменился — в CNN назвали главные провалы Кремля

21:43

Спасаем будущий урожай: как правильно подкормить сад, пострадавший от холода

21:30

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

21:18

Пышное цветение гарантировано: что сделать, чтобы петунии обильно цвели все лето.

21:03

Устранение Путина: раскрыт сценарий вооруженной смены власти в России

21:00

Россия готовит массовое переселение россиян в Украину: эксперт оценил шансы Кремля

20:52

Рожденные быть сильными: люди, рожденные в этих месяцах, никогда не сдаются

20:41

Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чём причинаВидео

20:26

"Производство этого года": Зеленский раскрыл, чем ударили по дому в Киеве

20:19

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

20:08

В МВФ сделали заявление о новых налогах в Украине: кого может касаться

19:52

Что действительно делают медведи зимой в берлоге: ученые развеяли популярный мифВидео

19:45

Чем обработать лук и чеснок от луковой мухи: урожай увеличится в несколько раз

19:26

В Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

19:20

Тотальная война заключается не в захвате территорий: Кущ - перспективах мирамнение

19:05

Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствиемВидео

19:04

В ВСУ не исключают отход из ключевого города на востоке: СМИ раскрыли детали

18:37

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

Реклама
18:35

Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос: нюанс, о котором почти не говорятВидео

18:27

Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

17:55

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:50

Миллионер снес развлекательный комплекс на заднем дворе: соседи ликуют

17:48

Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

17:33

Что означает загадочное украинское слово "закапелок": догадываются единицы

17:31

В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

17:15

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:06

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:04

Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять