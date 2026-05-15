Евровидение 2026: как в Вене зрители реагировали на выступление LELEKA

Алена Кюпели
15 мая 2026, 00:08
В зале тепло встречали представительницу Украины и яркую вокалистку LELEKA.
Как реагировали на выступление LELEKA
Как реагировали на выступление LELEKA / Коллаж Главред, скриншот видео

Бывшая жена Никиты Добрынина и блогерша Даша Квиткова, которая в этом году смотрит второй полуфинал Евровидения прямо из зала конкурса, показала, как в зале реагировали на выступление Украины.

На своей странице в Instagram, она показала реакцию зрителей на выступление представительницы Украины - LELEKA.

Видно, что песня понравилась еврофанам, а также зрителям, которые смотрят выступления конкурсантов вживую.

Отметим, накануне 14 мая, Украина приняла участие во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2026. Украину в этом году представляет LELEKA с песней "Ridnym", которая победила в Национальном отборе. Артистка отлично справилась с задачей и профессионально выступила на шоу.

LELEKA шикарно выступила на втором полуфинале Евровидения 2026
LELEKA шикарно выступила на втором полуфинале Евровидения 2026 / Скриншот
Leleka, Лелека
Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
